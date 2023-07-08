Bu diyet hem fazla kiloları süpürüyor hem de ani kan şekeri yükselmesinin önüne geçiyor: Şifa bularak zayıflayın...

Dünyada 537 milyon, Türkiye’de ise 9 milyon kişi diyabet hastası. Obezite diyabetin en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Bu hafta Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez sizlerle fazla kilolarınızdan kurtularak diyabetten korunmanıza yardımcı olacak zayıflama diyetini paylaşıyor...

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

Diyabet hem dünyada hem de Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir hastalık. Dünyada her 11 kişiden biri diyabet hastasıyken Türkiye'de her 7 kişiden biri diyabet. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre tüm dünyada 537 milyon kişi diyabetle mücadele ediyor. Bu rakamın 2030'da 643 milyona, 2045'te 783 milyona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise yaklaşık 9 milyon kişide diyabet var. Rakamın 2045'de 13 milyona çıkacağı öngörülüyor. Artan vakalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü diyabeti "bulaşıcı olmayan pandemi" olarak ilan etti. Rakamlar özellikle son 35 yılda diyabetli sayısının 4 kat arttığını gösteriyor.



Diyabet, genetik zeminde gelişen kötü yaşam tarzı koşullarının tetiklediği bir hastalık. Genetiğinizde varsa, beslenme tarzınız kötüyse ve egzersiz yapmıyorsanız diyabet gelişme riskiniz yüksek. Ancak genetik yatkınlığı olanlar sağlıklı beslenme sayesinde diyabetin ortaya çıkmasını öteleyebiliyor. Hatta kendilerinde diyabet hiç çıkmayabiliyor. Diyabetin giderek yaygınlaşmasının en büyük sebeplerinden birinin obezite olduğunu söyleyebilirim. Çocukluk çağında da hem obezite hem de diyabet sıklığı giderek artıyor. Bu da önümüzdeki yıllarda diyabetin daha da yaygınlaşacağını gösteriyor.