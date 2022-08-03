Bu içecek 2 günde 1 beden inceltiyor! İşte anında zayıflatan o yöntem…

Kilo alımı bir yan etki olsa da bu tip 3 diyabet, kalp hastalığı ve böbrek hastalıkları gibi alkolsüz karaciğer hastalığı, diş çürüğü ve çürükler gibi durumlar için daha da uğursuz risklerle birlikte gelir. Bununla birlikte, bazı düşük kalorili içecekler metabolizmanızı hızlandırarak, kan şekerinizi dengeleyerek ve iştahı kontrol ederek ve ayrıca diğer sağlık yararları sağlayarak yardımcı olabilir. Gelin birlikte bu içeceklerin neler olduğuna bir bakalım.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil, kardiyovasküler hasarı ve diğer stres faktörlerini önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlara ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Aynı zamanda kan şekerini dengelemede önemli rol oynar.. Bazı araştırmalar ayrıca yemeklerden önce zencefil suyu içmenin karnınızın tok hissetmesine yardımcı olabileceğini öne sürüyor.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesindeki en önemli kilo verme bileşeni asetik asittir. Metabolizmayı iyileştirir ve çok büyük olan insülin seviyelerini azaltır. Günde bir çorba kaşığı elma sirkesinin yemeklerden sonra kan şekeri düzeylerini iyileştirdiği ve tokluk hissini artırmaya yardımcı olabileceği, bu da daha az kalori alınmasına ve potansiyel kilo kaybına yol açabileceği gösteriliyor.
KAHVE
Siyah ve yeşil çaylarla karşılaştırıldığında, kahve fincan başına yaklaşık 95 mg ile en fazla kafeine sahiptir. Daha önce de belirtildiği gibi, kafein yaktığınız kaloriyi artırabilen bir uyarıcıdır. Kahve ayrıca metabolizmayı etkilediği bilinen üç bileşik olan teobromin, teofilin ve klorojenik asit içerir. Düzenli tükettiğinizde, kısa bir süre içinde 5 beden incelebilirsiniz!
HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU
Eğer kilo vermek istyorsanız mutlaka bu sudan içmenizde yarar var. Saf hindistan cevizi suyu daha az şeker içerir ve beş temel elektrolite sahiptir. Bunlar; sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfordur. Ayrıca bu su fazla enerji verdiği içinde iyi bir sporcu içeceğidir.