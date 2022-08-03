Bu içecek 2 günde 1 beden inceltiyor! İşte anında zayıflatan o yöntem…

Kilo alımı bir yan etki olsa da bu tip 3 diyabet, kalp hastalığı ve böbrek hastalıkları gibi alkolsüz karaciğer hastalığı, diş çürüğü ve çürükler gibi durumlar için daha da uğursuz risklerle birlikte gelir. Bununla birlikte, bazı düşük kalorili içecekler metabolizmanızı hızlandırarak, kan şekerinizi dengeleyerek ve iştahı kontrol ederek ve ayrıca diğer sağlık yararları sağlayarak yardımcı olabilir. Gelin birlikte bu içeceklerin neler olduğuna bir bakalım.