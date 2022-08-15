Bu saatte su içmek kilo aldırıyor! işte büyük risk taşıyan o saat dilimi…

Tüm bireyler için günlük yeterli miktarda su içmek, besinlerden besinleri emmeye, vücuttaki toksinleri temizlemeye ve çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu için çok önemlidir.
SU VE KİLO ALIMI
Vücudumuzun yüzde 70'i sudan oluşur ve vücudun gerekli tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekir. Su, metabolizmanızın korunmasında ve atık maddelerin vücuttan atılmasında önemli bir rol oynar.
Su tutulmasına yol açar:
Vücudumuzun çalışması için sabit miktarda suya ihtiyacı vardır. Vücut yeterince su almadığında suyu tutmaya başlar ve bu da kilo alımına neden olur. Bu da sizi susuz bırakacaktır.
Acıkmanıza neden olur:
Yetersiz su alımı ve açlık birbiriyle bağlantılıdır. Susuz kaldığınızda vücut beyne bir sinyal gönderir. Beynimiz susuzluk sinyalini alır ve bunun yerine açlık sinyalleri gönderir, bu da fazla yemenizi ve kilo almanızı sağlar.
Metabolizmanız azalır:
Yetersiz su alımı nedeniyle metabolizmanız yavaşlar, bağırsak sağlığınız bozulur ve kilo vermek yerine kilo alırsınız. Vücutta daha az sıvı da kabızlık hissetmenize neden olur ve bağırsakları çıkarmakta zorluk çekebilirsiniz. İç sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, kilo vermek imkansızdır.
BU SAATLERE DİKKAT!
Gece saatlerinde, uykudan fazlasıyla kalkar ve su içeriz ancak bu eylemin aslında ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz? Yapılan araştırmalar da, uzmanlar bu davranışın ne kadar yanlış olduğunu ve sadece gece uyumadan 2 saat önce su içilmesini söylüyor. Ayrıca suyu yanlış saatlerde içtiğimizde ise bu durum su içerek dahi kilo almamıza neden olduğu da ortaya konulmuştur.
TEK ETKEN SU DEĞİL
Gece yatmandan önce fazlasıyla çay, kahve gibi içecekler tüketiyoruz. Fakat bunlarda ne kadar zararsız gibi görünsede kilo almanıza katkı sağlayan içecekler oluyor. Bu içecekleride su gibi yatmadan 2 saat önce içerseniz kilo alımınızı durduracaksınız. Mümkün olduğunca erken saatlerde tüketmenizde fayda var.