Bu saatte su içmek kilo aldırıyor! işte büyük risk taşıyan o saat dilimi…

Tüm bireyler için günlük yeterli miktarda su içmek, besinlerden besinleri emmeye, vücuttaki toksinleri temizlemeye ve çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu için çok önemlidir.

SU VE KİLO ALIMI

Vücudumuzun yüzde 70'i sudan oluşur ve vücudun gerekli tüm fonksiyonlarını yerine getirmesi gerekir. Su, metabolizmanızın korunmasında ve atık maddelerin vücuttan atılmasında önemli bir rol oynar.

Su tutulmasına yol açar:

Vücudumuzun çalışması için sabit miktarda suya ihtiyacı vardır. Vücut yeterince su almadığında suyu tutmaya başlar ve bu da kilo alımına neden olur. Bu da sizi susuz bırakacaktır.

Acıkmanıza neden olur:

Yetersiz su alımı ve açlık birbiriyle bağlantılıdır. Susuz kaldığınızda vücut beyne bir sinyal gönderir. Beynimiz susuzluk sinyalini alır ve bunun yerine açlık sinyalleri gönderir, bu da fazla yemenizi ve kilo almanızı sağlar.

Metabolizmanız azalır:

Yetersiz su alımı nedeniyle metabolizmanız yavaşlar, bağırsak sağlığınız bozulur ve kilo vermek yerine kilo alırsınız. Vücutta daha az sıvı da kabızlık hissetmenize neden olur ve bağırsakları çıkarmakta zorluk çekebilirsiniz. İç sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, kilo vermek imkansızdır.