Bu vitaminin eksikliği kilolara kilo katıyor! Ne yaparsanız yapın kilo vermenize engel oluyor…

D vitamini eksikliğinin birçok hastalıkta önemli bir etken olmasının yanı sıra kilo verememenizin de en büyük nedeni olabilir.

Doktor Matthew Calcasola bu durumu şöyle açıkladı: "D vitamini, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsimi üzerimizdeyken sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Cildiniz güneşe maruz kaldığında vücudunuz doğal olarak D vitamini sentezler. Bununla birlikte, daha soğuk aylarda (Ekim'den Mart başına kadar) önemli ölçüde güneş ışığı eksikliği yaşıyor. Ayrıca bulunduğunuz coğrafi konum, bu aylarda aldığımız az miktardaki güneş ışığının, cildimizin etkili bir şekilde D vitamini üretebilmesi için yeterli UVB radyasyonu içermediği anlamına geliyor."