Bu vitaminin eksikliği kilolara kilo katıyor! Ne yaparsanız yapın kilo vermenize engel oluyor…

D vitamini eksikliğinin birçok hastalıkta önemli bir etken olmasının yanı sıra kilo verememenizin de en büyük nedeni olabilir.
Doktor Matthew Calcasola bu durumu şöyle açıkladı: "D vitamini, özellikle soğuk algınlığı ve grip mevsimi üzerimizdeyken sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemlidir. Cildiniz güneşe maruz kaldığında vücudunuz doğal olarak D vitamini sentezler. Bununla birlikte, daha soğuk aylarda (Ekim'den Mart başına kadar) önemli ölçüde güneş ışığı eksikliği yaşıyor. Ayrıca bulunduğunuz coğrafi konum, bu aylarda aldığımız az miktardaki güneş ışığının, cildimizin etkili bir şekilde D vitamini üretebilmesi için yeterli UVB radyasyonu içermediği anlamına geliyor."
"NHS, yetişkinlerin ve bir yaşın üzerindeki çocukların, özellikle sonbahar ve kış aylarında günlük D vitamini takviyesi almayı düşünmelerini tavsiye ediyor."
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ
Doktor Calcasola, D vitamini eksikliğinin az bilinen bir işaretinin de kilo alımı olduğunu söyledi. Public Health'de yayınlanan bir çalışmayla desteklenen bu durum D vitamini ve kiloyu birbirine bağlayan mevcut sekiz çalışmanın verilerinin analiz edilmesiyle kanıtlandı.
Bu inceleme, dahil edilen çalışmaların çoğunun, D vitamini eksikliğinin yetişkinlerde ve yaşlılarda obezite oluşumuna katkıda bulunabileceğini gösterdiğini göstermekte.
Journal of Women's Health dergisinde yayınlanan ayrı bir araştırma, 4.600'den fazla kadını ve kilolarını D vitamini ile ilişkili olarak inceledi.
Daha yüksek 25-hidroksivitamin D (bir D vitamini formu) seviyeleri, daha düşük kilo alımı ile ilişkili olduğu görülmekte ve bunun da düşük D vitamini durumunun yağ birikimine yatkın olabileceğini düşünülmektedir.
D vitamini eksikliğinin diğer belirtileri şunları içerebilir:
ŞİDDETLİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Dr Calcasola, "D vitamini eksikliği, osteoporoz ve kırıklara (kırık kemikler) yol açabilen kemik yoğunluğu kaybına yol açabilir. Şiddetli D vitamini eksikliği başka hastalıklara da yol açabilir. Çocuklarda, kemiklerin yumuşamasına ve bükülmesine neden olan nadir bir hastalık olan raşitizme neden olabilir" dedi.
Yetişkinlerde şiddetli D vitamini eksikliği, zayıf kemiklere, kemik ağrısına ve kas güçsüzlüğüne neden olan osteomalaziye yol açabilir. Araştırmacılar, diyabet, yüksek tansiyon, kanser ve multipl skleroz gibi otoimmün durumlar dahil olmak üzere çeşitli tıbbi durumlarla olası bağlantıları için D vitamini çalışmaları yürütmekte. Ancak D vitamininin etkilerini tam olarak anlayabilmemiz için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
D VİTAMİNİ NELERDE BULUNUR?
Doktor Calcasola, "Her gün güneşe maruz kalarak ve yemek yiyerek yeterli D vitamini almak gerçekten zor olabilir, bu nedenle D vitamini takviyeleri almak yardımcı olabilir," diye ekliyor.
D vitamini aşağıdaki gıdalarda bulunur: