Hastalıklara hızır gibi yetişiyor: Görünüşü küçük faydası büyük olan bu besin B12 deposunu dolduruyor!

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Yumurtalar, betain ve kolin gibi kalp sağlığını destekleyen çeşitli besinler açısından zengindir. Çin'de yaklaşık yarım milyon insan üzerinde yapılan bir araştırma, günde bir yumurta yemenin kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini öne sürüyor, ancak uzmanlar yumurtanın faydalı olması için sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.