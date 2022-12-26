Hastalıklara hızır gibi yetişiyor: Görünüşü küçük faydası büyük olan bu besin B12 deposunu dolduruyor!

Yumurtanın tonlarca faydası olan güç dolu bir süper gıda olduğunu biliyor muydunuz? Birçok hastalığa karşı koruyan bu mucizevi besin aynı zamanda kas ve iskelet sisteminin de yapı taşı oluyor. Peki yumurtanın diğer faydaları neler? Gelin birlikte bir bakalım.
BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEKTİR
Yumurta, besin değeri yüksek bir besindir. Yumurtanın birçok faydası şunlardır:
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
Yumurta, göz sağlığı için gerekli olan A vitamini içerir. Bunu belirtmek çok önemlidir, çünkü A vitamini eksikliği gelişmekte olan ülkelerdeki çocuklarda en yaygın körlük nedenidir.
Ayrıca zeaksantin ve lutein, maküler dejenerasyon ve katarakt riskini azaltabilen iki besindir. Bir çalışma, günde bir yumurta sarısının kandaki bu besinlerin her ikisini de önemli ölçüde artırdığını gösterdi.
B12 VİTAMİNİ DEPOSU
Yumurta, B12 vitaminiyle dolu olan zengin bir besindir. Her gün bir adet yumurta yemek, B12 depolarını doldurarak, karşılaşabileceğiniz hastalıkların önüne geçecektir. Özellikle kaz ve ördek yumurtaları daha yüksek miktarlarda B12 vitamini içerir.
MEME KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda, yumurtaların meme kanseri riskini azaltabileceğini gösterdi. Özellikle ergenlik döneminde yumurta tüketilmesinin daha faydalı olduğunu gösterdi.
Bununla birlikte, daha sonra yapılan bir çalışma, her hafta en az altı yumurta tüketen kadınların, daha az yumurta yiyen kadınlara göre meme kanseri riskinde %44 azalma olduğunu gösterdi. Yumurtadaki kolin de meme kanseri riskine karşı koruyucudur.
TRİGLİSERİTLERİ DÜŞÜRÜR
Trigliseritler kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. Yemek yediğinizde hemen ihtiyaç duyulmayan yağ trigliseritlere dönüştürülür. Kanınızda ve yağ hücrelerinizde bulunurlar. Omega-3 ile zenginleştirilmiş yumurtalar, kan trigliseritlerini azaltan yağ asitleri içerir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Yumurtalar, betain ve kolin gibi kalp sağlığını destekleyen çeşitli besinler açısından zengindir. Çin'de yaklaşık yarım milyon insan üzerinde yapılan bir araştırma, günde bir yumurta yemenin kalp hastalığı ve felç riskini azaltabileceğini öne sürüyor, ancak uzmanlar yumurtanın faydalı olması için sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.