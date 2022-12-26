Adeta doğal bir antibiyotik! Düzenli tüketmek enfeksiyonların kökünü kurutuyor!

Sivilceler ve ardından cilt yüzeyinde bıraktıkları lekeler tam bir baş belası olabiliyor. Çeşitli kozmetik ürünleriyle kapatmaya ve cilt bakım ürünleriyle gidermeye çalıştığınız sivilcelere aslında ek malzeme yetiyor. İşte mucizevi etkisiyle tüm cildi porselen gibi yapan zerdeçalın tüm faydaları…

Faydalı etkileri saymakla bitmeyen bu baharatın beyin fonksiyonları iyileştirmeden cildi güzelleştirmeye pek çok yararı bulunuyor. İşte o yararlardan bazıları;

Maske olarak kullanabileceğiniz zerdeçal, cilt tonunu eşitlemede oldukça etkilidir. Özellikle dudak bölgesinde ve çene kısmındaki cilt tonu farklılıkları konusunda zerdeçal maskesi büyük farklar yaratabilir. Toz zerdeçalı maske yapımında kullanabileceğiniz gibi zerdeçal yağı ile de maskenizi hazırlayabilirisiniz.

GÜNEŞ LEKELERİNİN GİDERİLMESİNE YARDIMCIDIR

Bazı ciltler diğerlerine oranla güneşe çıktığında lekelenmeye daha müsait bir yapıdadır. Özellikle yazın yaklaştığı şu dönemlerde zerdeçallı bir karışımı uygulayarak hem güneş lekelerinden kurtulabilir hem de yenilerinin ortaya çıkmasını engelleyebilirisiniz.1 tutam toz zerdeçalı 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Ardından bu karışımı düzenli olarak lekelere uygulayın. Lekelerin bir hafta içerisinde gözden kaybolduğuna tanık olacaksınız.

SİVİLCELERİN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

Sivilceler pek çok kişinin ortak derdidir. Zerdeçal ise sivilcelerin iyileşmesinde etkin rol oynar. 1 tutam zerdeçal ile 1 çay kaşığı zeytinyağını karıştırarak macun kıvamına getirin ve sivilcelerin üzerine sürün. Birkaç saat bekletip ardından peeling yaparak yüzünüzü temizleyin. Sivilcelerin tamamının kuruduğunu göreceksiniz.