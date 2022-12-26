Adeta doğal bir antibiyotik! Düzenli tüketmek enfeksiyonların kökünü kurutuyor!

Faydalı etkileri saymakla bitmeyen bu baharatın beyin fonksiyonları iyileştirmeden cildi güzelleştirmeye pek çok yararı bulunuyor. İşte o yararlardan bazıları;
Sivilceler ve ardından cilt yüzeyinde bıraktıkları lekeler tam bir baş belası olabiliyor. Çeşitli kozmetik ürünleriyle kapatmaya ve cilt bakım ürünleriyle gidermeye çalıştığınız sivilcelere aslında ek malzeme yetiyor. İşte mucizevi etkisiyle tüm cildi porselen gibi yapan zerdeçalın tüm faydaları…
CİLT TONUNU EŞİTLER
Maske olarak kullanabileceğiniz zerdeçal, cilt tonunu eşitlemede oldukça etkilidir. Özellikle dudak bölgesinde ve çene kısmındaki cilt tonu farklılıkları konusunda zerdeçal maskesi büyük farklar yaratabilir. Toz zerdeçalı maske yapımında kullanabileceğiniz gibi zerdeçal yağı ile de maskenizi hazırlayabilirisiniz.
GÜNEŞ LEKELERİNİN GİDERİLMESİNE YARDIMCIDIR
Bazı ciltler diğerlerine oranla güneşe çıktığında lekelenmeye daha müsait bir yapıdadır. Özellikle yazın yaklaştığı şu dönemlerde zerdeçallı bir karışımı uygulayarak hem güneş lekelerinden kurtulabilir hem de yenilerinin ortaya çıkmasını engelleyebilirisiniz.1 tutam toz zerdeçalı 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırın. Ardından bu karışımı düzenli olarak lekelere uygulayın. Lekelerin bir hafta içerisinde gözden kaybolduğuna tanık olacaksınız.
SİVİLCELERİN TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR
Sivilceler pek çok kişinin ortak derdidir. Zerdeçal ise sivilcelerin iyileşmesinde etkin rol oynar. 1 tutam zerdeçal ile 1 çay kaşığı zeytinyağını karıştırarak macun kıvamına getirin ve sivilcelerin üzerine sürün. Birkaç saat bekletip ardından peeling yaparak yüzünüzü temizleyin. Sivilcelerin tamamının kuruduğunu göreceksiniz.
CİLDİN NEMİNİ KORUMASINI SAĞLAR
Kuru ciltlerin en iyi dostu zerdeçal, özellikle yoğurtla karıştırılıp uygulandığında tüm kuruluk sorununu giderir. Cildin nem dengesini sağlayan bu maske, çevresel faktörlerle oluşabilecek cilt kuruluklarının da önüne geçer. Tüm cilde düzenli olarak uygulandığında canlı ve parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.
ENFEKSİYONLARI İYİLEŞTİRMEDE ETKİLİDİR
Cilt yüzeyinde oluşan yaralanmalar çeşitli nedenlerle enfeksiyon kapabilir. Zerdeçal ise antibiyotik etkisi sayesinde enfeksiyonların hızlıca giderilmesini sağlar. 1 tutam zerdeçalı 1 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırarak iltihaplanmış bölgeye sürün. Geceden uyguladığınız bu karışımı yara üzerinde sabaha kadar bekletmeniz önerilir. Ciddi enfeksiyonlarda ve mikrop kapmalarda önce doktorunuza danışmanız önerilmektedir.
ÇATLAK GÖRÜNÜMÜNÜ GİDERİR
Kilo alıp verme sırasında oluşabileceği gibi doğum sonrası kadınların da sıkça yaşadığı ciltteki çatlak görünümünü gidermek için zerdeçal kullanılmaktadır. 3 yemek kaşığı zerdeçal yağı ile 3 yemek kaşığı argan yağını karıştırıp çatlak olan bölgeye masaj yaparak sürün. Bu karışım yeni oluşan çatlaklardaki kaşıntı hissini geçireceği gibi hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayarak çatlak görünümünü ortadan kaldıracaktır. Zerdeçal cilt üzerinde olduğu kadar beden ve zihin sağlığında da oldukça faydalı etkileri bulunan bir maddedir. En önemli faydalarından bazıları ise şöyledir;
HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR
Yapılan araştırmalar sonucu 1,5 yıl günde 2 kez olmak üzere zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesini tüketmenin hafızayı güçlendirdiği ortaya çıktı.
ALZHEİMER'I ÖNLEMEYE YARDIM EDER
Bellek gücünü desteklediği için ilerleyen yaşlarda Alzheimer'a yakalanma riskini de düşürdüğü yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır.
KANSERİ ÖNLER
Zerdeçalda bulunan kurkumin, aynı zamanda beslenme düzeninizin bir parçası olduğunda kanseri önlemede de oldukça etkilidir.
AĞRI KESİCİ ETKİSİ VARDIR
Geleneksel Çin tıbbında da oldukça sık kullanılan zerdeçalın, kireçlenme gibi hastalıkların sonucunda olarak ortaya çıkan ağrıyı dindirmedeki etkisi yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.
İLTİHAP GİDERİCİ ETKİSİ BULUNUR
Güçlü bir antioksidan kaynağı olan zerdeçal, sadece cilt yüzeyinde değil vücuttaki iltihabın atılmasına da yardımcı olur. Çay olarak tüketebileceğiniz gibi yemeklerinize de ekleyerek diyetinizin bir parçası haline getirebilirsiniz.
YAŞLANMAYI ÖNLER
Zencefilin az bilinen faydalarından biri de kolajen üretimini arttırmaktır. İlerleyen yaşla birlikte vücuttaki kolajen artışında yaşanan düşüşün bu sayede önüne geçerek yaşlanmanın etkilerinin önüne geçer.
DEPRESYONA İYİ GELİR
Yapılan son araştırmalarda zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesinin en az antidepresanlar kadar etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Düzenli tüketildiğinde 6 hafta içerisinde depresyon tedavisinde olumlu sonuçları gözlemlenmiştir.
KRONİK RAHATSIZLIKLARIN GİDERİLMESİNİ SAĞLAR
Uzun bir hayat sürmek isteyenlerin vazgeçilmezi olması gereken zerdeçal, yaşlanmanın negatif etkileriyle ve kronik rahatsızlıklarla savaşarak daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapılarını aralar.
KALP HASTALIĞI RİSKİNİ AZALTIR
Kalp hastalıkları dünyadaki ölümlerin bir numaralı nedenidir. Zerdeçalın içerisindeki kurkumin ise kalp hastalıklarını önlemede etkili şekilde kullanılmaktadır.Yapılan araştırmalarda kurkuminin kalp sağlığını korumada büyük bir yeri olduğu gibi oluşabilecek iltihaplanmaların da önüne geçtiği belirlendi.Yapılan araştırmalar sonucu kurkumin tüketenlerin tüketmeyenlere oranla %65 kalp krizi geçirme riskinin azaldığı belirlenmiştir.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER
Sindirim sistemi problemleriyle başınız dertteyse zerdeçal size çok iyi gelecektir. Lifli yapısı sayesinde kabızlık, şişkinlik ve gaz gibi sorunların kolayca ortadan kalkmasını sağlar.
ZERDEÇAL KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Her besinde olduğu gibi zerdeçalı da gereğinden fazla tüketmek istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Aşırı tüketildiğinde kalp çarpıntısı, kanın aşırı sulanması ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle tüketmeden önce hekiminize danışmanız tavsiye edilmektedir.