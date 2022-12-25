Bilim insanlarından şaşırtan buluş! Virüsleri uzak tutan ruj: Ne Covid kalıyor ne de Influenza…

"BİR RUJ KARIŞIMINDA TURNA YEMİŞİ ÖZÜ KULLANILDI" Meyvenin ayrıca E. coli ve Candida albicans ile savaşmada çok güçlü olduğu gösterilmiştir. Valensiya'daki Saint Vincent Martyr Katolik Üniversitesi'nden araştırmacılar, turna yemişi özünü karite yağı, E vitamini, provitamin B5, babassu yağı ve avokado yağından oluşan bir ruj kremine karıştırarak koyu kırmızı bir ruj tonu oluşturdular.

Karışımlarını farklı virüsler, bakteriler ve Candida albicans adlı enfeksiyona neden olan bir mantar içeren petri kaplarına ekleyerek denediler. Araştırmacılar, ruj karışımını biri Covid, grip, Ebola ve herpes'i, diğeri hepatit A, çocuk felci ve norovirüsü temsil eden iki sahte virüs üzerinde test etti.