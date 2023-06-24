Bu yöntem ile 1 haftada 5 kilo verin! Kalıcı zayıflamanın anahtarı…

Yediğiniz yiyeceğe dikkat edin, aynı zamanda ne kadarını tükettiğinize de dikkat edin. Young bize, "Bunu yapmanın harika bir yolu, yemek yerken daha küçük tabaklar ve kaseler kullanmaktır. Bu, daha küçük tabaklar kullandığınızda yediğiniz yiyecek miktarında rol oynar, çünkü daha fazla yemek yiyormuşsunuz gibi görünür ve esasen beyninizi kandırır. Üstelik, daha küçük bir tabak kullanmak, yemeğin kalorisini azaltan büyük bir tabak kullanmanıza göre daha az yiyecekle doldurmak anlamına gelir."

YEMEĞİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN Yemek hazırlamak sadece zaman kazandıran bir şey değildir, aynı zamanda kilo vermenin akıllı bir yoludur. Young, "Araştırmalar, evde daha fazla yemek pişirmenin kilo vermek üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir . Ayrıca, yemeğinize giren malzemeleri kontrol etmek ve ne yediğinizi bilmek kilo vermenize yardımcı olabilir" diyor.