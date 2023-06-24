Bu yöntem ile 1 haftada 5 kilo verin! Kalıcı zayıflamanın anahtarı…

Antrenör Tyler Read, tükettiğiniz işlenmiş gıdaların ve ekstra şeker miktarını sınırlamanın yanı sıra, yediğinizden daha fazla kalori yakmak anlamına gelen bir kalori açığı oluşturmanın da çok önemli olduğunu söylüyor. Bu noktada tutarlılık ve sabır, hedefinize ulaşmada büyük rol oynuyor.
Hızlı bir şekilde beş kilo vermek için bu adımları uygulayabilirsiniz.
DAHA KÜÇÜK TABAKLAR KULLANIN
Diyetisyen Lisa Young, hızlı bir şekilde beş kilo vermek istiyorsanız, daha küçük kaseler ve tabaklar kullanmanızı öneriyor. Porsiyon boyutlarınıza dikkat etmek önemlidir, çünkü gereğinden fazla yemek yemek kilonuzu olumsuz etkileyebilir.
Yediğiniz yiyeceğe dikkat edin, aynı zamanda ne kadarını tükettiğinize de dikkat edin. Young bize, "Bunu yapmanın harika bir yolu, yemek yerken daha küçük tabaklar ve kaseler kullanmaktır. Bu, daha küçük tabaklar kullandığınızda yediğiniz yiyecek miktarında rol oynar, çünkü daha fazla yemek yiyormuşsunuz gibi görünür ve esasen beyninizi kandırır. Üstelik, daha küçük bir tabak kullanmak, yemeğin kalorisini azaltan büyük bir tabak kullanmanıza göre daha az yiyecekle doldurmak anlamına gelir."
YEMEĞİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN
Yemek hazırlamak sadece zaman kazandıran bir şey değildir, aynı zamanda kilo vermenin akıllı bir yoludur. Young, "Araştırmalar, evde daha fazla yemek pişirmenin kilo vermek üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir . Ayrıca, yemeğinize giren malzemeleri kontrol etmek ve ne yediğinizi bilmek kilo vermenize yardımcı olabilir" diyor.
Acıktığınızda, muhtemelen sağlıksız ama inanılmaz derecede lezzetli ve pratik fast food seçeneklerine yöneldiğinizi düşünürsek, bu çok mantıklıdır. Yemeye veya hareket halindeyken yanınıza almaya hazır atıştırmalık ve öğünlere sahip olmak, özellikle meşgul olduğunuzda günlük yemek pişirmenin getirdiği stresi ortadan kaldırır. Young, "Yemek hazırlamak, daha besleyici bir diyete geçiş yaratmaya yardımcı olabileceğinden, yaşam tarzınıza dahil etmek için harika bir alışkanlıktır" diye ekliyor.
İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURUN
Bu genel olarak bilinen ama bahsetmeye değer bir nokta. İşlenmiş gıdalar, birkaç isim vermek gerekirse, hidrojene ve trans yağ, ekstra şeker ve yapay tatlandırıcılar dahil olmak üzere birçok sağlıksız ve gereksiz içerik içerir. Bu bileşenler doğrudan kilo alımıyla ilişkilendirilmiştir. Young, aksine, taze ürünler, baklagiller ve yağsız proteinden oluşan bir diyetin kilonuzu azaltmanın kanıtlanmış bir yolu olduğunu söylüyor.
YETERİNCE UYKU UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN
"Güzellik uykusu" terimi, iyi bir nedenle bu adı almıştır. Kilo vermek için uyku şarttır. Uyku yoksunluğu ve yorgunluktan kaçınmak için dinlendirici bir gece uykusuna ihtiyacınız var. Aşırı yorgun olduğunuzda, lenfatik sisteminizdeki atıktan kurtulmak ve besinleri geri kazanmak söz konusu olduğunda vücudunuzun tepki süresi gecikir. Young, "Bu nedenle, bu gecikme hormonun bozulmasına yol açarak kilo alımına neden olabilir" diyor.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Kardiyo ve kuvvet antrenmanının bir kombinasyonu, kilo kaybınızı gerçekten yüksek vitese alacaktır. Read, "Kardiyo, kalori yakmanıza ve kardiyovasküler sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olurken , kuvvet antrenmanı kas kütlesi oluşturabilir ve metabolizmanızı hızlandırabilir" diye açıklıyor. Young, kuvvet antrenmanının anahtar olduğunu kabul ederek, "Ağırlık kaldırdığınızda, yağsız kas inşa ediyorsunuz. Bu kas geliştirme aktivitesi, daha fazla kalori yakan metabolizmamızı artırmaya yardımcı oluyor."
YEMEKLERDEN ÖNCE SU İÇİN
Her yemekten önce ve gün boyunca su içmek hızlı bir şekilde beş kilo vermek istiyorsanız, edinmeniz gereken önemli bir alışkanlıktır. Aslında aç hissettiğimiz bazı zamanlarda vücudun tek ihtiyacı sudur. Yemeklerden önce su içmek, aldığınız gereksiz kalori miktarını önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca araştırmalar, yemeklerden önce bir bardak su içmenin bir sonraki öğünde kalori alımını azaltabileceğini gösteriyor.
TUZ TÜKETİMİNİ AZALTIN
Tuz yemeyi azaltmak, kilo verme hedeflerinizi destekleyebilir. İşlenmiş gıdalardan çok fazla tuz almak, şişkinliğe ve su tutulmasına neden olarak kilo vermeyi zorlaştırır. Cips, çubuk kraker, dondurulmuş yemekler, konserve yiyecekler ve fast food gibi işlenmiş gıdaları mümkün olduğunca sınırlayın ve yiyeceklerinize eklediğiniz tuz miktarını en aza indirin. Özellikle vücudunuz çok fazla tuz almaya alışmışsa bu alışkanlığı bırakmak büyük bir fark yaratabilir.
SEBZE ALIMINI ARTIRIN
Daha fazla sebze tüketmek her zaman etkili bir fikirdir, ancak hedef kilo vermek olduğunda bu daha da önemlidir. Sebzeler doğal olarak düşük kalorili ve yüksek su ve lif içeriğine sahiptir Bu da onları yüksek hacimli, kilo vermeye uygun bir yiyecek yapar.
Bu, sizi doyurmak için çok miktarda yiyebileceğiniz anlamına gelir, doğal olarak tok tutarlar, ancak kalori açığında kalmanızı kolaylaştırırlar. Yapraklı yeşillikler, brokoli, karnabahar gibi bir bardak nişastalı olmayan sebzeleri günlük beslenmenize ekleyin veya daha hızlı kilo kaybını desteklemek için her öğüne biber ekleyin.