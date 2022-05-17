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Denenmiş en etkli yöntem göbek yağlarından eser bırakmıyor! Cayır cayır yağ yakan karışım

Zayıflamak birçoğumuz için hayal gibi gözüksede aslında hayal değil! Belli bir yaştan sonra metabolizma yavaşladığı için, kilo alımı oluşuyor. Alması kolay olsada vermek hiçte kolay değil. Yaza göbek yağlarınızdan kurtulmuş olarak girmek istiyorsanız bu karışımı mutlaka deneyin!

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Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:46
Denenmiş en etkli yöntem göbek yağlarından eser bırakmıyor! Cayır cayır yağ yakan karışım

Gün içinde çok yemek yiyor, kendinizi durduramıyorsanız bu tarifler sizi tok tutacak. Beslenme uzmanları: "Güne smoothie ile başlamak, vücudunuzu gece boyunca aç kaldığı durumdan çıkaracak. Sağlıklı, karışık meyvelerden elde edilen karbonhidratlar, yüksek ölçüde proteinle birleştiğinde, size ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hızlı enerji ile protein alımını sağlayacaktır." diyor.

ELMALI BAHARATLI SMOOTHİE

Bu smoothie temelde fazla karbonhidrat ve şeker içermeyen bir içecektir. İçindeki tarçın kan şekeri seviyelerini dengeler, iştahı engeller ve sabah saatlerinde atıştırmaları önler. Ayrıca büyük ölçüde, yağ yakımını destekler.

Malzemeler:

  • 1 elma
  • Bir avuç dolusu karalahana
  • 1 su bardağı şekersiz badem sütü
  • 1 kepçe sade bitki bazlı protein tozu

TROPİKAL SMOOTHİE

Tropikal smoothie'yi yudumlamak, kışın ortasında olsanız bile sizi tropik bir ada sahiline götürecek. Aynı zamanda bu içecek vücudunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Sadece 148 kalori olan bu içeceğin içindeki hindistan cevizi suyunun yapılan bir çalışmada diyabetle savaşan antioksidanlar içerdiği kanıtlanmıştır.

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ıspanak
  • 1 adet muz
  • 1 su bardağı dondurulmuş meyve (mango, ananas, çilek)
  • 1 su bardağı hindistan cevizi suyu

PANCAR VE KİRAZLI SMOOTHİE

Pancar ve kirazlı smoothie vücudunuzu en iyi durumda tutmak için zengin besinler içeriyor. Sadece 239 kaloride, bu smoothie'de sindirim sisteminizi düzenli tutmak için 8,6 gram lif ve kas gücünü oluşturmaya yardımcı olmak için 15 gram protein bulunuyor.


Malzemeler:
  • Badem sütü
  • 1 çiğ pancar
  • 1 su bardağı donmuş kiraz
  • 1 çay kaşığı kenevir tohumu
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