Denenmiş en etkli yöntem göbek yağlarından eser bırakmıyor! Cayır cayır yağ yakan karışım

Zayıflamak birçoğumuz için hayal gibi gözüksede aslında hayal değil! Belli bir yaştan sonra metabolizma yavaşladığı için, kilo alımı oluşuyor. Alması kolay olsada vermek hiçte kolay değil. Yaza göbek yağlarınızdan kurtulmuş olarak girmek istiyorsanız bu karışımı mutlaka deneyin!

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.05.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 10:46

Gün içinde çok yemek yiyor, kendinizi durduramıyorsanız bu tarifler sizi tok tutacak. Beslenme uzmanları: "Güne smoothie ile başlamak, vücudunuzu gece boyunca aç kaldığı durumdan çıkaracak. Sağlıklı, karışık meyvelerden elde edilen karbonhidratlar, yüksek ölçüde proteinle birleştiğinde, size ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hızlı enerji ile protein alımını sağlayacaktır." diyor.

ELMALI BAHARATLI SMOOTHİE Bu smoothie temelde fazla karbonhidrat ve şeker içermeyen bir içecektir. İçindeki tarçın kan şekeri seviyelerini dengeler, iştahı engeller ve sabah saatlerinde atıştırmaları önler. Ayrıca büyük ölçüde, yağ yakımını destekler. Malzemeler: 1 elma

Bir avuç dolusu karalahana

1 su bardağı şekersiz badem sütü

1 kepçe sade bitki bazlı protein tozu