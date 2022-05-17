Denenmiş en etkli yöntem göbek yağlarından eser bırakmıyor! Cayır cayır yağ yakan karışım

Gün içinde çok yemek yiyor, kendinizi durduramıyorsanız bu tarifler sizi tok tutacak. Beslenme uzmanları: "Güne smoothie ile başlamak, vücudunuzu gece boyunca aç kaldığı durumdan çıkaracak. Sağlıklı, karışık meyvelerden elde edilen karbonhidratlar, yüksek ölçüde proteinle birleştiğinde, size ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hızlı enerji ile protein alımını sağlayacaktır." diyor.
ELMALI BAHARATLI SMOOTHİE
Bu smoothie temelde fazla karbonhidrat ve şeker içermeyen bir içecektir. İçindeki tarçın kan şekeri seviyelerini dengeler, iştahı engeller ve sabah saatlerinde atıştırmaları önler. Ayrıca büyük ölçüde, yağ yakımını destekler.
Malzemeler:
TROPİKAL SMOOTHİE
Tropikal smoothie'yi yudumlamak, kışın ortasında olsanız bile sizi tropik bir ada sahiline götürecek. Aynı zamanda bu içecek vücudunuzdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Sadece 148 kalori olan bu içeceğin içindeki hindistan cevizi suyunun yapılan bir çalışmada diyabetle savaşan antioksidanlar içerdiği kanıtlanmıştır.
Malzemeler:
PANCAR VE KİRAZLI SMOOTHİE
Pancar ve kirazlı smoothie vücudunuzu en iyi durumda tutmak için zengin besinler içeriyor. Sadece 239 kaloride, bu smoothie'de sindirim sisteminizi düzenli tutmak için 8,6 gram lif ve kas gücünü oluşturmaya yardımcı olmak için 15 gram protein bulunuyor.