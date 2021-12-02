Diyet yapmadan iğne ipliğe çeviren mucize: Japon yöntemi

Japonlar yaşam stillerinde yaptığı ufak değişikliklerle aslında kilolarını kontrol etmenin yolunu keşfettiler. İşte diyete girmeden kilo vermenin yolları…

TABAĞINIZI BİTİRİN





Annelerimizin sözleri hala kulaklarımızda. "Tabağını bitirmiyor musun? O zaman tatlı alamazsın. " Tabii ki, herkes çaresizce o tatlıyı istedi. Bu nedenle zaten yeterince yemiş olunsa bile tabağınızı her seferinde bitirme alışkanlığı edinildi. Bu kurala çok uzun süredir bağlı kalındığı için, hala tabağınızı bitirmek, doyma hissinizden daha önemli hale gelebilir. Diyet yapmanın bu kadar zor olmasının nedenlerinden biri de budur. Durum böyle olmadığında, sürekli olarak çok az yiyormuş veya açmış gibi hissedebilirsiniz.

JAPON YÖNTEMİ





Japonlar, Hara Hachi dedikleri bu soruna bir çözüm buldular. Bu yöntemi uygularken, doyana kadar değil, yaklaşık yüzde 80 oranında doyana kadar yemek yeniyor. Bu noktaya ulaştığınızı nasıl anlarsınız? Her zamanki porsiyonunuzun yarısını yiyin. Ardından 20 dakika bekleyin ve sonra kendinize hâlâ "aç" olup olmadığınızı sorun. Daha fazla yemeye ihtiyacınız varmış gibi mi hissediyorsunuz? Öyleyse yiyin. Bunu yaklaşık iki hafta boyunca yaparak kendinizi tamamen tok hissetmemek için gerçekten ne kadar yemeye ihtiyacınız olduğunu anlayabilirsiniz. Bu sayede porsiyon oranlarını kontrol altına alarak kolaylıkla kilo da verebilirsiniz.