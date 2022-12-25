Diyetisyen Cansu Arslan'dan önemli uyarı! Aldığınız besin miktarını azaltmanın formülü...

Herkesin bir araya geldiği ve yeni bir yılı kutlamak için özenerek hazırlanan sofraların da vakti yılbaşı, birçok güzel anıya ev sahipliği yapsa da dikkatsiz beslenme sonucunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Hazımsızlık, şişkinlik veya tetiklenen reflü ataklarından uzak durmanın formülünü ise Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan verdi. İşte o ipuçları...

İHA Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:57 PAYLAŞ ABONE OL

Diyetisyen Cansu Arslan, yılbaşı gecesi beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, kırmızı et yerine balık veya tavuk eti tüketilmesini önerdi.

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, yılbaşı gecesi için beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Arslan, yılbaşında gün içinde hafif beslenmeye özen gösterilmesi ve su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Kırmızı et yerine yine iyi hayvansal protein kaynakları olan mevsiminde olduğumuz hamsi, palamut gibi balıkları, hindi veya tavuk etini tercih edelim. Fırında, ızgara ya da haşlama şeklinde hazırlayalım. Yanında bol yeşillikli salatalara yer verelim. Kış mevsiminin sebzelerinden karnabahar, brokoli, kerevizi sofralarımızda zeytinyağlı ya da yoğurtlu salatalar olarak değerlendirelim" dedi.