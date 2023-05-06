Diyetisyen Selahattin Dönmez’den 10 günde 4 kilo verdiren liste! Kronik hastalıkların kökünü kazıyor...





İYOT TÜKETİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Tiroid hormonu üretimi için, dolaşımda diyet yoluyla veya takviyelerle alınan yeterli seviyelerde iyodür gerekir. Yetersiz iyot, bir kişiyi hipotiroidizm geliştirme veya kötüleştirme riski altına sokar. Hipotiroidi hastalarının deniz ürünleri ve iyotla zenginleştirilmiş tuz tüketimi önemlidir. Haşimato ve hipertiroidi hastalarında ise iyot önerileri tam tersine döner. Haşimato hastalarında iyot TPO üretimini arttırdığı için bu hastalarda iyot alımı otoimmün bir alevlenmeye neden olur. Bu nedenle bu hastalar deiyonidize tuz tüketmeli, iyot içeren besinlerden kaçınmalıdır. İyot; iyotla zenginleştirilmiş tuzlar, balık ve deniz ürünlerinde ve süt ürünlerinde bulunur.





SELENYUM ÖNEMLİ

T4'ün T3'e dönüşümünde görevli 5 deiyonidaz enzimi çalışması için selenyuma ihtiyaç duyar. Selenyum eksikliğinde bu enzimin aktivitesi bozulur, kanda T4 ve TSH hormonu yükselir, T3 hormonu düşer. Yani selenyum vücudun tiroid hormonlarını aktive etmesine yardımcı olur, böylece hormonlar vücut tarafından kullanılabilir. Ayrıca ilaçla yapılan tedaviden daha iyi etki alınmasını sağlar. Bu esansiyel mineral, antioksidan özelliği ile serbest radikal adı verilen moleküllerin tiroid bezine zarar vermesini engeller. Selenyum bakımından zengin ton balığı, sardalya, yumurta ve baklagiller gibi yiyecekler tüketmek hipotiroidi tedavisine destek sağlar. Selenyum gibi çinko da tiroid hormonu aktivasyonu için gereklidir. Nohut, kaju, ıspanak, sığır eti, tavuk gibi yiyecekler çinko açısından zengindir.