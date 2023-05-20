Diyetisyen Selahattin Dönmez’den kuş gibi hafifleten diyet! Bu besin vücutta fazla yağ bırakmıyor



ÇİLEK: Mayıs ayının gelmesiyle birlikte tezgahları süsleyen çilek, C vitaminin yanı sıra B vitaminleri, folat, kalsiyum gibi birçok mikrobesin içerir. Ayrıca iyi bir antioksidan kaynağıdır. Kırmızı rengini veren ve antioksidan özellik taşıyan antosiyanin adlı madde kalp sağlığını koruyucu etki gösterir. Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre çileğin içindeki antioksidanlar kolesterol düşürücü etki gösteriyor. Çilek kan şekerini yükselten değil düzenleyen bir içeriğe sahip. İçerisinde bulundurduğu lif dışkının hacmini arttırarak bağırsaklara su akışını sağlar. Bağırsaklarda su akışının olması sindirimi kolaylaştırırken gerekli vitamin ve minerallerin emilmesini sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde çilek tüketimi sindirim sistemini iyileştirir, kabızlığı önler. 1 porsiyon çilek yaklaşık 3-4 gram diyet lifi içeriyor. Ara öğünlerde yanında 5-6 badem ile beraber tüketirseniz tokluk süresini uzatacak ve kilo vermenize yardımcı olacaktır.



KARADUT: Yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde bahar diyetimde ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketeceğiniz karadut; C vitamini, K vitamini, folat ve potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller de içerir. Karadut aynı zamanda antosiyaninler, tanenler ve flavonoidler gibi antioksidan bileşikler içerir. Mor rengini veren antosiyanin adlı güçlü bir antioksidanı içermesi sebebiyle HDL arttırıcı diyebilirim. Lif içeriği sayesinde hem tok tutmada hem de vücudun şeker seviyelerini kontrol etmede yardımcı olur.