Doğrudan göbek yağlarını hedef alıyor! Dümdüz bir karın için günde 1 kaşık tüketin…

Beslenme Uzmanı Dr. Laura Burak'a göre, çeşitli süper yiyecekleri tüketmek vücudunuzun en iyi şekilde çalışma yeteneğini artırabilir. Bu, kan şekeri seviyenizi sabit tutmak, metabolizmanızı hızlandırmak ve daha tok hissetmenize yardımcı olmak anlamına gelir. Bunların hepsi kilo vermede önemli faktörlerdir. İstenmeyen kilolardan kurtulmak ve daha sağlıklı bir "siz"e ulaşmak istiyorsanız, düz bir karın için en iyi süper yiyeceklerden tüketmeye özen göstermek büyük bir fark yaratabilir.
Göbek bölgeniz de dahil olmak üzere genel kilo kaybına katkıda bulunan sağlıklı besinleri tüketmek size büyük katkı sağlayabilir. Kilo verme çabalarınızı hızlandıracak ve şişkinliğinizi gidermenize yardımcı olacak bazı ek, sizin için iyi alışkanlıklar arasında daha fazla su içmek, doğal lif kaynakları olan yiyecekleri sık sık tüketmek, daha fazla protein tüketmek, günlük hareket etmek ve zencefil gibi doğal takviyeler almak yer alır.
Beslenmenizi süper yiyeceklerle güncellemeye hazırsanız düz bir karın için en iyi süper yiyecekler hakkında uzmanlar bunları öneriyor…
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı da kalp sağlığına yararlı tekli doymamış yağların mükemmel bir kaynağıdır ve bu, ev yapımı yemeklerinizin tatminini ve lezzet faktörünü artırabilir. Dr. Burak, "Akdeniz diyetinin temelini oluşturan bu madde, mavi bölgelerde veya dünyanın en uzun yaşadığı bölgelerinde uzun ömürlülüğe katkıda bulunan önemli bir bileşen olarak onlarca yıldır inceleniyor" dedi.
Ayrıca araştırmaya göre sızma zeytinyağı tüketimi, kan basıncının artması ve vücut yağının azalmasıyla ilişkilidir. Bu nedenle günde fazladan 1 kaşık tüketmek kilo verme sürecinde size büyük faydalar sağlayabileceği gibi sağlığınızı da iyileştirir.
AVOKADO
Düz bir göbek için en iyi süper yiyeceklerin bu listesi, birçok kişinin sevdiği bir lif deposuyla başlıyor: avokado. Burak bize, "Avokadolar kesinlikle benim en sevdiğim süper besindir; sadece kelimenin tam anlamıyla besleyici olan her şeyi kapsayan küçük yeşil yiyeceklerdir ve aynı zamanda çok kremsi, tatmin edici ve lezzetlidirler" diyor.
Avokado, her öğünü çok daha doyurucu hale getiren ideal bir lif ve sağlıklı yağ kombinasyonu sunar. Sonuçta bu, açlıkla başa çıkmanıza ve sağlıksız atıştırma alışkanlıklarından kaçınmanıza yardımcı olabilir.
Dr. Burak, "Avokadolar, sizi tok ve mutlu tutacak doğal olarak antioksidanlar, lifler ve kalp sağlığına uygun yağlarla dolu, besleyici güç merkezleridir" diye ekliyor.
CHİA TOHUMU
Chia tohumları Dr. Burak'ın bir başka favorisi, "çünkü sıvıyla birleştiklerinde tam anlamıyla karnınızda genişleyerek daha tok hissetmenize yardımcı oluyorlar." Chia tohumları bol miktarda lif içeriyor ve Dr. Burak bunu "açlığı iki kat bastıran bir yiyecek" olarak tanımlıyor. Chianın 30 gram kurutulmuş chia tohumu neredeyse 10 gram lif içerir ve 100 gramında 34 gram lif bulunur.
Bu süper yiyeceğin en iyi yanı mı? Chia tohumlarını reçel veya chia pudingi yaparak veya sabah yulafınıza ekleyerek diyetinize kolayca dahil edebilirsiniz.
ORMAN MEYVELERİ
Dr. Burak, "Orman meyveleri, yenilebilir tohumları nedeniyle diğer meyvelerden daha fazla lif içeren harika besinlerdir" diyor. "Lif, sindirimi yavaşlatmaya ve sizi tok tutmaya yardımcı olur, bu da kilo kaybına yardımcı olur."
Beslenme Uzmanı Dr. Lisa Young, özellikle yaban mersini antioksidanlarla dolu olduğunu söylüyor. lif ve vitaminler. Yaban mersini, ekstra kalori sunmadan diyetinize dahil edebileceğiniz mükemmel bir katkıdır.
Dr. Young, "Yaban mersinindeki yüksek lif içeriği tokluğu artırmaya yardımcı olur, böylece aşırı yemeyi azaltır ve kilo kaybına katkıda bulunur" diyor. "Sağlıklı bir bağırsağı teşvik etmek ve metabolizmayı hızlandırmak için sindirime yardımcı olur."
SOMON
Somon proteinle doludur ve açlık ve iştahla başa çıkmanıza yardımcı olur. Araştırmaya göre somon yemek inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir ve kronik inflamasyon kilo alımıyla ilişkilidir.
Dr. Young bu önemli faydayı vurgulayarak bize şunları söylüyor: "Somon, inflamasyonu azaltmaya ve kalp sağlığını geliştirmeye yardımcı olan harika bir omega-3 yağı kaynağıdır. Selenyum, B vitamini, D Vitamini ve potasyum gibi temel vitamin ve mineralleri içerir."
YOĞURT
Bir fincan protein dolu yoğurdun tadını çıkarmak veya bir kase lif dolu yulafın içine bir parça yoğurt eklemek, düz bir karın elde etmek için kilo verme çabalarınızı hızlandırabilir.
Dr. Young, "Yoğurdun kalsiyum, potasyum ve B vitamini açısından zengin olduğunu" söylüyor. "Kalsiyum içeriği enerji metabolizmasının düzenlenmesinde rol oynuyor ve bu da kilo kaybına katkıda bulunabiliyor. Yoğurt ayrıca sağlıklı bağırsak ve sindirimi desteklemeye yardımcı olan ve iştahın düzenlenmesinde rol oynayan probiyotikler içeriyor."
ISPANAK GİBİ YAPRAKLI YEŞİLLİKLER
Düz bir karın için en iyi süper yiyeceklerin bu listesi, yeşil yapraklı sebzelerle tamamlanıyor. Dr. Burak, "Çoğu sebze gibi, yeşillikler de çok az kalori karşılığında tonlarca hacim ve besin sağlıyor; sağlıklı kilo verme veya koruma söz konusu olduğunda bu oldukça önemlidir" diyor.
Ayrıca, "Doygunluğu artırmaya ve açlığı azaltmaya yardımcı olan lif bakımından zengindir, kilo kontrolüne faydalıdır. Demir, magnezyum, A vitamini, C vitamini ve K vitamini gibi temel vitamin ve mineralleri içerir."
Sabah omletinize ıspanağı kolayca ekleyebilir, çilek ve cevizle taze bir ıspanak salatası hazırlayabilir veya taze bir smoothie veya doyurucu sebze çorbasına dahil edebilirsiniz.