Dümdüz bir karnın anahtarı bu tarifte saklı! Sütün içerisine 2 kaşık ekleyin…

Doğru yaşam tarzı değişikliklerini rutininize uyarlayarak ve bunlarla tutarlı olarak, doğru yola geri dönebilir ve daha sıkı, daha sıkı bir karına kavuşabilirsiniz. İşte bilimsel olarak karın yağını kaybetmenin en kolay yolları…
Göbek yağlarınızı eritmeye ve çok daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaya hazırsanız bu adımları uygulamanız yeterli…
BOL LİF TÜKETİN
Yemeklerinize daha fazla lif ekleyerek kilo verme ve istenmeyen karın yağlarından kurtulma şansınızı artırabilirsiniz. Araştırmalar bile bunu destekliyor! Annals of Internal Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, diyetinize daha fazla lif ekleyerek kilo verme yaklaşımınızı tamamen basitleştirebilir ve bunda başarılı olabilirsiniz.
Beslenme ve Diyetetik Akademisi, kadınların günde 25 gram lif tüketmesi gerektiğini belirtiyor. Sabah kahvaltısında bir kase sütün içerisine 2 kaşık yulaf koyarak tüketmeniz, kısa sürede farkı görmenizi sağlayacaktır.
Düzenli kalmanızı sağlamak için daha fazla lif tüketirken bol su içtiğinizden emin olun!
DAHA FAZLA YÜRÜYÜN
Gününüze daha fazla adım eklemek, istenmeyen vücut yağlarını azaltmanın sağlıklı ama kusursuz bir yoludur. Gününüze yürüyerek başlamak ideal bir tercih olabilir.
Ayrıca sosyalleşmek için arkadaşlarınızla da yürüyüşe çıkabilir ya da telefonla yapacağınız işlerinizi de bir yandan halledebilirsiniz.
Buna ek olarak daha fazla yürümek için kısa mesafelerde araç kullanmamayı tercih edebilir ya da arabanızı daha uzağa park edebilirsiniz. Son olarak ise asansör ya da yürüyen merdiven yerine merdiven tercih edebilirsiniz.
Bilim, kilo vermeye ve forma girmeye çalışırken yürümenin ne kadar faydalı olabileceğini gösteriyor. Örneğin, Journal of Exercise Nutrition & Biochemistry dergisinde yayınlanan bir çalışma, 12 haftalık bir süre boyunca haftada üç gün, 50 ila 70 dakika yürüyen obez kadınların bel çevrelerinin ve genel vücut yağlarının azaldığını ortaya çıkardı.
AKDENİZ DİYETİNİ DENEYİN
Diyet yapma fikri ilk başta göz korkutucu gelebilir, ancak Akdeniz Diyeti'ni denemek mükemmel ve lezzetli bir fikirdir.
Bu özel beslenme rejimi taze balık, tam tahıllar, fındık, zeytinyağı, meyve ve sebzelerden oluşur. Rafine gıdalar ve ilave şeker içermez. Araştırmalar, Akdeniz Diyetine sadık kalarak vücut ağırlığınızı azaltabileceğinizi, ayrıca bazı kanserler, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğinizi gösteriyor.
DAHA FAZLA UYUYUN VE STRES YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Daha dinlendirici bir uyku almak ve daha az stres yapmak, kilo verme sürecinizde büyük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kişinin uykusundaki kesintiler, özellikle hem karbonhidrat hem de yağ oranı yüksek gıdalarda sağlıksız atıştırmalara neden olabilir ve bu da kilo alımına neden olabilir. Özellikle bir çalışma, daha iyi uyku kalitesi ve miktarının kişinin başarılı kilo verme şansını %33 artırdığını gösterdi.
Ayrıca, göbek yağlarınızı eritmek ve daha sağlıklı bir kiloya ulaşmak istiyorsanız, stres seviyenizi düşürmek çok önemlidir. (Stresli olmak uyku şeklinizi bile etkileyebilir!) Uzun süredir araştırmalar stresi yiyecek alımı, beslenme tercihi, kilo alımı ve yağ birikimindeki değişikliklerle ilişkilendirmektedir.
Psikolojik stres, özellikle birçok sağlık riski oluşturan tehlikeli türdeki göbek yağı olan iç organ yağ kazanımı ile ilişkilidir. Stresinizi yönetmenin yoga, meditasyon, günlük tutma, nefes çalışması yapma gibi etkili yollarını bulmak, çalışan zihninizi sakinleştirmenize ve uykunuzu iyileştirmenize yardımcı olabilir.