Dümdüz bir karnın anahtarı bu tarifte saklı! Sütün içerisine 2 kaşık ekleyin…

Bu özel beslenme rejimi taze balık, tam tahıllar, fındık, zeytinyağı, meyve ve sebzelerden oluşur. Rafine gıdalar ve ilave şeker içermez. Araştırmalar, Akdeniz Diyetine sadık kalarak vücut ağırlığınızı azaltabileceğinizi, ayrıca bazı kanserler, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltabileceğinizi gösteriyor.

DAHA FAZLA UYUYUN VE STRES YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Daha dinlendirici bir uyku almak ve daha az stres yapmak, kilo verme sürecinizde büyük bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kişinin uykusundaki kesintiler, özellikle hem karbonhidrat hem de yağ oranı yüksek gıdalarda sağlıksız atıştırmalara neden olabilir ve bu da kilo alımına neden olabilir. Özellikle bir çalışma, daha iyi uyku kalitesi ve miktarının kişinin başarılı kilo verme şansını %33 artırdığını gösterdi.