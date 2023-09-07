Egzersizden 1 saat önce 1 bardak için! Yağ yakımını 5 kat hızlandırıyor, karnı dümdüz yapıyor

"Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kahve içmenin kahverengi yağları uyardığını ve kahverengi yağın temel işlevlerinden birinin, kalori yakarak vücut ısısı üretmek olduğunu gösterdi."

Doktor şunları söyledi: "Kahve meraklıları, en sevdikleri bu içeceğin kalori yakmaya bile yardımcı olabileceğini duymaktan mutluluk duyacaktır."

Kahve daha çok uyarıcı etkileriyle bilinse de, egzersiz sırasında yaktığınız yağ miktarını da artırabilir.

"Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, günde iki fincana kadar kahve içen kadınların, hiç içmeyenlere göre toplam vücut yağı ve karın yağının daha az olduğunu gösterdi."

Dahası, bu etki için belirli bir kahve türüne ya da tipine ihtiyacınız olmayışıdır. Dilediğiniz kahveyi tüketmek sizin için aynı etkiyi sağlayacaktır.