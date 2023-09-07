Egzersizden 1 saat önce 1 bardak için! Yağ yakımını 5 kat hızlandırıyor, karnı dümdüz yapıyor

Kilo vermek, zaman ve emek isteyen uzun bir yolculuktur. Ancak yağ yakmak sandığınız kadar zor ve zaman alıcı olmayabilir.
Doktora göre araştırmaların desteklediği bu içecek, kalori yakmaya yardımcı olabilecek kahverengi yağları uyarabilir.
Dr. Michael Mosley, muhtemelen mutfak dolabınızda bulunan ve yağ yakmanıza yardımcı olabilecek popüler bir içeceği anlatıyor.
Uzmana göre tek yapmanız gereken egzersizden bir saat önce bu sıcak içeceğin tadını çıkarmaktır.
Dr. Mosley şunları söyledi: "Şaşırtıcı bir şekilde, kahve içmek bizi sadece zihinsel olarak canlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda performansımızı başka şekillerde de artırdığı görülüyor."
Kahve daha çok uyarıcı etkileriyle bilinse de, egzersiz sırasında yaktığınız yağ miktarını da artırabilir.
Doktor şunları söyledi: "Kahve meraklıları, en sevdikleri bu içeceğin kalori yakmaya bile yardımcı olabileceğini duymaktan mutluluk duyacaktır."
"Yakın zamanda yapılan bir araştırma, kahve içmenin kahverengi yağları uyardığını ve kahverengi yağın temel işlevlerinden birinin, kalori yakarak vücut ısısı üretmek olduğunu gösterdi."
"Son zamanlarda yapılan diğer araştırmalar, günde iki fincana kadar kahve içen kadınların, hiç içmeyenlere göre toplam vücut yağı ve karın yağının daha az olduğunu gösterdi."
Dahası, bu etki için belirli bir kahve türüne ya da tipine ihtiyacınız olmayışıdır. Dilediğiniz kahveyi tüketmek sizin için aynı etkiyi sağlayacaktır.
Dr. Mosley'ın yanı sıra Bath Üniversitesi'nden metabolik fizyoloji profesörü Dr. James Betts de kahvenin egzersiz üzerindeki etkisini desteklemektedir.
"Fiziksel olarak aktif olmanın sağlığınız için yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri olduğunu biliyoruz."
"Yani, eğer kahve içmek birinin egzersiz yapma veya yürüyüşe çıkma motivasyonunu kazanmasına yardımcı oluyorsa, bence buna yardımcı olacak şeylere odaklanmalıyız."
Dr. Mosley, yağ yakmanın yanı sıra, kahvede saklı olan güçlü antioksidanların sağlık açısından başka faydalar da sağlayabileceğini paylaştı.
Yarım milyon kişiyle yapılan bir araştırmaya göre, günde üç fincana kadar kahve içmek beyin ve kalp sağlığınızı iyileştirebilir.
Doktor, bu miktarı tüketen çalışma katılımcılarının, kahve içmeyenlere kıyasla daha düşük felç, kalp hastalığı ve demans riskinin yanı sıra daha sağlıklı büyüklükte ve daha iyi işleyen kalplere sahip olduklarını açıkladı.
Ancak kahve aynı zamanda kan basıncının yükselmesi ve uykunun bozulmasıyla da ilişkilendirildiğinden aşırıya kaçılmaması önerildi. Dr Mosley şunları ekledi: "Bu nedenle, ne kadar kahve içtiğinize dikkat etmek önemlidir. Günde üç ila dört fincan kahve, sağlığınız üzerinde en faydalı etkiler için en tatlı nokta olabilir."