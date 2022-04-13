En hızlı kiloyu bu meyveyle vereceksiniz! Adeta bir metabolizma canavarı…

Çoğumuz muz yemenin kilo aldırdığını düşünsek de aslında bu tamamen yanlış. Hatta düzenli olarak günde 1 adet muz yemek sağlığınızı korumanıza yardımcı olduğu gibi kilo vermenize de destek olur. İşte düzenli muz tüketmeniz için 9 neden…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:51

Yaz aylarının gelmesiyle fazla kilolar hepimizin canını sıkmaya başladı. Hep benzer ve tatsız diyetler yerine hem sağlıklı hem de lezzetli yiyecekler tüketerek de kilo verebilirsiniz. Muz, içerdiği yüksek lif ve düşük kalori sayesinde diyetleriniz için de ideal bir besin.

YEŞİL MUZLAR BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR VE ENERJİ VERİR Muz alırken daha tam olgunlaşmamış yeşile dönük ve sert olanlarını tercih ederseniz prebiyotik etkisinden de faydalanabilirsiniz. Tam olgunlaşmamış muzlar daha yüksek prebiyotik etkiye sahip olmanın yanı sıra dirençli nişasta özelliği taşır. Bu sayede daha uzun süre tok tutar, insülin direncini tedavi eder ve bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. Günlük ihtiyacınız olan enerjiyi sağlamak konusunda oldukça başarılı olan yeşil muz, bir sonraki öğünde daha az yeme isteğini duymanıza da yol açacaktır.