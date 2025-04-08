En yeni trend: Doğu Afrika diyeti! Bilim insanlarını şoke etti: "Hastalıkları iyileştiriyor..."

Nature Medicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, Doğu Afrika'da yerel halk arasında yaygın bir beslenme biçiminin Akdeniz diyetinin yerini alabileceği değerlendirmesi yapıldı. Euronews'te yer alan habere göre, 77 erkeğin katıldığı çalışma, Tanzanya'nın kuzeyinde Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinde yaşayan Chagga halkının diyetine odaklandı. Bitkiler ve lifler açısından zengin olan bu diyette bol miktarda tam tahıl, fasulye ve yeşil sebze bulunuyor.
Bu diyet biçimi uzmanlara göre kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve otoimmün hastalıklar gibi sağlık sorunlarına karşı dünlada trend olan Akdeniz diyetinden bile daha fazla koruma sağlıyor.
Bu bulgular, yalnızca Doğu Afrika'daki yerel topluluklar için değil, aynı zamanda modern yaşam tarzlarının egemen olduğu şehirli nüfuslar için de büyük önem taşıyor. Batı tarzı beslenme, artan oranda işlenmiş gıda, yüksek şeker ve tuz içeriğiyle birlikte yalnızca kilo alımını değil, aynı zamanda bağışıklık sisteminin düzenini de olumsuz etkileyebiliyor.
Araştırmacılar, bu geleneksel beslenme biçimlerinin bilimsel olarak belgelenmesinin, küresel sağlık politikaları açısından da yeni bir yön çizilebileceğini savunuyor. Özellikle kronik hastalıkların artış gösterdiği günümüzde, yalnızca Akdeniz diyeti değil, dünyanın farklı bölgelerinde gelişmiş ve kültürel olarak kök salmış beslenme pratiklerinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.
Dr Quirijn de Mast'ın ifade ettiği gibi, bu tür yerel diyetlerin sunduğu fayda yalnızca içerdikleri besinlerde değil, bu besinlerin nasıl bir araya geldiği ve vücutla nasıl etkileşime geçtiğinde yatıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Sağlıklı olmak için illa ki tek bir "sihirli" süper gıdaya ihtiyacımız yok. Önemli olan, doğayla ve kültürle uyumlu, bütüncül bir beslenme anlayışını benimsemek.