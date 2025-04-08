En yeni trend: Doğu Afrika diyeti! Bilim insanlarını şoke etti: "Hastalıkları iyileştiriyor..."

Araştırmacılar, bu geleneksel beslenme biçimlerinin bilimsel olarak belgelenmesinin, küresel sağlık politikaları açısından da yeni bir yön çizilebileceğini savunuyor. Özellikle kronik hastalıkların artış gösterdiği günümüzde, yalnızca Akdeniz diyeti değil, dünyanın farklı bölgelerinde gelişmiş ve kültürel olarak kök salmış beslenme pratiklerinin de yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Dr Quirijn de Mast'ın ifade ettiği gibi, bu tür yerel diyetlerin sunduğu fayda yalnızca içerdikleri besinlerde değil, bu besinlerin nasıl bir araya geldiği ve vücutla nasıl etkileşime geçtiğinde yatıyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Sağlıklı olmak için illa ki tek bir "sihirli" süper gıdaya ihtiyacımız yok. Önemli olan, doğayla ve kültürle uyumlu, bütüncül bir beslenme anlayışını benimsemek.