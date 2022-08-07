Etkisine inanamayacaksınız: Kırışıklıklara veda ettiren mucize serum!

Hyaluronik asit, diğer adıyla Hyaluronan, vücudumuz tarafından doğal olarak üretilen berrak, yapışkan bir maddedir. Su tutan ve bu sayede cildi nemli tutan bir cilt nemlendiricidir. Suyu moleküllere bağlayarak bu işlemi yapabilmesi, cildiniz için en iyi nemlendiricilerden biri olmasını sağlar. Fakat tüm bunların yanı sıra, hyaluronik asit, cildinizi nemlendirmekten daha fazlasını yapabilir! İşte o ayrıntılar…

GENÇ VE BESLENMİŞ BİR CİLT

Hyaluronik asit, vücutta zaten mevcut olan önemli bir bileşiktir. Ancak doğal yaşlanma süreci ve güneşe maruz kalma ile birlikte miktarda önemli bir değişim ortaya çıkar. Bu durumla mücadele etmek için ince çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını en baştan engellemeyi sağlayan hyaluronik asit kullanabilirsiniz.

YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR

Hyaluronik asit ciltte doğal olarak bulunur, ancak ciltte en ufak bir tahrişte ve yaralanma konsantrasyon seviyesi artar. Bu nedenle, asit vücuda daha fazla kan damarı üretmesi için sinyal vermesi sayesinde daha hızlı iyileşme görebilirsiniz.