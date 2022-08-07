Etkisine inanamayacaksınız: Kırışıklıklara veda ettiren mucize serum!

Hyaluronik asit, diğer adıyla Hyaluronan, vücudumuz tarafından doğal olarak üretilen berrak, yapışkan bir maddedir. Su tutan ve bu sayede cildi nemli tutan bir cilt nemlendiricidir. Suyu moleküllere bağlayarak bu işlemi yapabilmesi, cildiniz için en iyi nemlendiricilerden biri olmasını sağlar. Fakat tüm bunların yanı sıra, hyaluronik asit, cildinizi nemlendirmekten daha fazlasını yapabilir! İşte o ayrıntılar…
GENÇ VE BESLENMİŞ BİR CİLT
Hyaluronik asit, vücutta zaten mevcut olan önemli bir bileşiktir. Ancak doğal yaşlanma süreci ve güneşe maruz kalma ile birlikte miktarda önemli bir değişim ortaya çıkar. Bu durumla mücadele etmek için ince çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını en baştan engellemeyi sağlayan hyaluronik asit kullanabilirsiniz.
YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR
Hyaluronik asit ciltte doğal olarak bulunur, ancak ciltte en ufak bir tahrişte ve yaralanma konsantrasyon seviyesi artar. Bu nedenle, asit vücuda daha fazla kan damarı üretmesi için sinyal vermesi sayesinde daha hızlı iyileşme görebilirsiniz.
CİLTTE AYDINLANMA SAĞLAR
Nemsiz bir cilt, aynı zamanda donuk ve dış tabakası sorunlu bir sürece neden olur. Hyaluronik asit, cildin dış tabakasını nemlendirmeye yardımcı olması sayesinde cildin görünümünü iyileştirir ve yüze anında bir nem ve aydınlık sağlayabilir.
HANGİ ÜRÜNÜ SEÇTİĞİNİZE DİKKAT!
Hyaluronik asit, şüphesiz cildiniz için en iyi nemlendiricidir. Ekstra nem tutabilir ve hemen hemen her cilt tipine uygundur. Ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak için ne tür bir ürün kullandığınızı, nemlendirici mi yoksa serum mu olduğunu belirlemeniz gerekir.
Nemlendirici:
Cildinizi genellikle nemlendirirken, temizlik, peeling ve serum uyguladıktan sonra günde iki kez hyaluronik asitli bir nemlendirici kullanın.
Serum:
Yüzünüzü temizledikten sonra, nemli cilde birkaç damla hyaluronik asit serumu uygulayın. En iyi sonuç için her zaman hafif ıslak cilde hyaluronik asit uygulayın çünkü asidin neme bağlanması gerekir. Ardından yüzünüze hafifçe masaj yapın. Serumu kullandıktan sonra nemlendirici sürün.