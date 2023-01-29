Farkında olmadan kilo almanızın sebebi buymuş! Adeta bir "kalori bombası"...

Kilo almak, harcadığınızdan daha fazla kalori tüketmekten daha fazlasıdır. Ancak ardında farklı nedenler de olabilir. Örneğin, metabolizma ve hormonların da kilo düzenlemede önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir.
Gerçekten de, kilo alımına katkıda bulunabilecek pek çok incelikli şey vardır. Bunlardan bazıları bizim için daha belirginken, bazılarının farkında bile olmayabiliriz. Yaşam tarzınızın veya evinizin temizliğinin kilonuzu etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bunlar gibi, nasıl ve neden olduğunu anlamadan kilo almamızın pek çok olası olmayan yolu vardır.
Kilo alıyorsanız ve bunun nedenini tam olarak bulamıyorsanız, muhtemelen cevabını bu yazıda bulacaksınız. İşte farkında olmadan bize kilo aldıran alışkanlıklar.
STRESLİ OLMAK
Stres sizi şişmanlatabilir. Yüksek şeker ve yüksek yağlı yiyecekleri isteme olasılığınız stresli olduğunuz anlarda daha yüksektir. Bu nedenle, rahatlamanın ve hayatınızdaki stresi azaltmanın bir yolunu bulmak çok önemlidir.
EVDE ÇOK TOZ OLMASI
Araştırmacılar bazı ev tozlarının yağ hücrelerinin gelişimini destekleyebilecek kimyasallar içerdiğini keşfettiler.
UZUN SÜRE OTURMAK
Bir ofiste çalışıyorsanız, muhtemelen günde 8-10 saat oturarak geçirmektesiniz. Bu sadece metabolizmanızı yavaşlatarak kilo alımına katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda daha yüksek ölüm oranlarıyla da bağlantılıdır. Çözümü ise egzersiz yapmaktır.
YETERSİZ UYKU
Uyku, hücresel yenilenme ve sağlıklı bir kiloyu koruma üzerinde etkisi olan çok sayıda fizyolojik süreç için gereklidir. Uyku eksikliği kilo alımına katkıda bulunabilir.
ÇOK HIZLI YEMEK YEMEK
Beyninize doyduğunuzu anlaması için yeterli zamanı sağlayacağından, yavaş yemek ve iyice çiğnemek önemlidir. Birçok çalışma, hızlı yemek yeme ile obezite arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
YETERİNCE SU İÇMEMEK
Sıvı tüketiminize özen gösterin. Yemeklerden önce iki bardak su içmek kilo vermenize yardımcı olabilir. Humboldt Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bir araştırmaya katılanların yemekten önce su içtiklerinde daha yüksek metabolik hızlara sahip olduklarını keşfettiler.
GÜNEŞ GÖRMEMEK
Northwestern Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, sabahları daha fazla güneş ışığına maruz kalan insanların güneşten kaçınanlara göre daha fazla kilo verdiğini keşfetti.
ÖĞÜN ATLAMAK
Öğünlerinizi atlamayın. Planlanmış diyetinizin dışında kendinizi aç bırakmak, yalnızca aşırı yemeye yol açacaktır.
KALORİLİ İÇECEKLER TÜKETMEK
Çok fazla kalori içebilir ve yine de normal şekilde yiyebilirsiniz. Bunun nedeni, beyninizin tüm gıdalarda olduğu gibi sıvılardan alınan kalori miktarını kaydetmemesidir. Gazlı içecekler, meyve suları ve diğer şekerli içecekler kilo almanıza neden olabilir.
PORSİYONLARINIZIN BÜYÜKLÜĞÜ
Büyük tabaklardan ve kaselerden yemek yerken daha yüksek miktarlarda yiyecek tüketme olasılığınız daha yüksektir. Bu, kalori fazlasına ulaşmanın ve sonunda kilo almanın daha kolay olacağı anlamına gelir.
TELEVİZYON KARŞISINDA YEMEK YEMEK
Araştırmalar, insanların yemek sırasında dikkatleri dağıldığında aşırı yemek yeme eğiliminde olduklarını bulmuştur. Televizyon karşısında yemek yemekten kaçının veya yemeğinize odaklanın.
ASANSÖR KULLANMAK
Hepimizin sıkça yaptığı bu hata, kilo alımının ardındaki neden olabilir. Fırsat buldukça asansör yerine merdivenleri tercih etmek bir fark yaratabilir. Daha fazla kalori yakacak ve aynı zamanda daha fit olacaksınız.
SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR BULUNDURMAMAK
Aç olduğunuzda canınız sağlıksız yiyecekler çeker. Etrafta sağlıklı atıştırmalıklar bulundurmak, öğünler arasında açlığı ve istekleri kontrol etmenize yardımcı olacaktır.
SADECE SUSAMIŞ OLABİLİRSİNİZ
Bazı insanlar susuzluğu açlıkla karıştırır. Aslında, bir araştırma bunun oldukça yaygın olduğunu gösteriyor. Bu nedenle acıktığınızda önce bir bardak su içmeyi deneyin.
EKSTRALAR İÇEREN KAHVELER
Çok fazla sütlü, şekerli kahve içmek kilo almanıza katkıda bulunabilir. Bu içeceklerin kalorisi genellikle oldukça yüksektir. Bir alternatif, bunun yerine sade kahveye geçmek olabilir.