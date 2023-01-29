Farkında olmadan kilo almanızın sebebi buymuş! Adeta bir "kalori bombası"...

Kilo almak, harcadığınızdan daha fazla kalori tüketmekten daha fazlasıdır. Ancak ardında farklı nedenler de olabilir. Örneğin, metabolizma ve hormonların da kilo düzenlemede önemli bir rol oynadığı iyi bilinmektedir.

Gerçekten de, kilo alımına katkıda bulunabilecek pek çok incelikli şey vardır. Bunlardan bazıları bizim için daha belirginken, bazılarının farkında bile olmayabiliriz. Yaşam tarzınızın veya evinizin temizliğinin kilonuzu etkileyebileceğini biliyor muydunuz? Bunlar gibi, nasıl ve neden olduğunu anlamadan kilo almamızın pek çok olası olmayan yolu vardır.