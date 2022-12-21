Giden kilolar bir daha geri dönmüyor! Bu besin kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Kolayca başınıza bela olan kilolardan kurtulmak ve ideal kilonuzda kalmak için tüketmeniz gereken besinler ve özel bir tarif bu yazıda sizleri bakliyor.

TARÇIN

Tatlı isteğini tamamen ortadan kaldıran tarçını pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Dilimlediğiniz muzun üzerine toz tarçın dökmek ya da içtiğiniz suyun içerisine bir adet kabuk tarçın atmak bu seçeneklerden sadece bazıları. Aynı zamanda şekersiz çay tüketemeyenler için de sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabiliyor.

NANE

Nane hem tadıyla hem de kokusuyla iştah kesen besinlerin başında geliyor. Bu baharatı yemeklerinize ilave edebileceğiniz gibi çay olarak da tüketmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar nane kokusunun da iştahı kesmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle nane kokulu bir mum da acıkma hissiyatını ortadan kaldıracaktır.