Giden kilolar bir daha geri dönmüyor! Bu besin kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Kolayca başınıza bela olan kilolardan kurtulmak ve ideal kilonuzda kalmak için tüketmeniz gereken besinler ve özel bir tarif bu yazıda sizleri bakliyor.
TARÇIN
Tatlı isteğini tamamen ortadan kaldıran tarçını pek çok farklı şekilde tüketebilirsiniz. Dilimlediğiniz muzun üzerine toz tarçın dökmek ya da içtiğiniz suyun içerisine bir adet kabuk tarçın atmak bu seçeneklerden sadece bazıları. Aynı zamanda şekersiz çay tüketemeyenler için de sağlıklı bir alternatif olarak kullanılabiliyor.
NANE
Nane hem tadıyla hem de kokusuyla iştah kesen besinlerin başında geliyor. Bu baharatı yemeklerinize ilave edebileceğiniz gibi çay olarak da tüketmeniz mümkün. Yapılan araştırmalar nane kokusunun da iştahı kesmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle nane kokulu bir mum da acıkma hissiyatını ortadan kaldıracaktır.
ÇORBA
Çorbalar içerisinde bulunan un ve yağ nedeniyle diyetlerde sıkça kaçınılan besinler olsa da uzun saatler tok kalmanıza yardımcı olur.Yemeğe başlamadan önce çorba içmek, beyninizin doygunluk hissine de daha hızlı kavuşmasını sağlayarak daha az kalori almanızı sağlar.
YEŞİL SALATA
En yüksek lif miktarlarından birine sahip yeşil salata, içerdiği mineral ve vitaminlerle de mutlaka beslenme listenizde yerini almalı. Yeşil salata, lifler sayesinde uzun süreli tokluk hissi vermesinin yanı sıra sağlığınız için de düzenli olarak tüketilmelidir.
AVOKADO
Son yıllarda giderek popülerleşen ve sofralardaki yerini alan avokado, zengin ve sağlıklı bir yağ deposudur. Aynı zamanda yüksek lif oranı sayesinde sizi uzun saatler tok tutacak bu besini limon suyu ve baharatlar ile tatlandırabilirsiniz.
YEŞİL MERCİMEK
Hem yüksek lif hem de protein kaynağı olan mercimek ana öğünlerde tercih edilebilecek baklagillerden. Yemek olarak tüketebileceğiniz gibi haşlayarak salatalara da ekleyebilir, böylece uzun süre tok tutacak sağlıklı bir öğün hazırlayabilirsiniz.
YULAF EZMESİ
Lif ve protein dendiğinde akla gelen bir diğer besin ise yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesi kana yavaş karışan sağlıklı karbonhidratlar da içerdiği için kan şekerinizi yavaş yükseltir. Bu sayede gün boyu enerjik hissedip tok kalabilirsiniz. Sütle veya yoğurtla karıştırabilir, içerisine tercihinize göre kuru ya da taze meyveler de ekleyebilirisiniz.
FASULYE
3 yemek kaşığı fasulye yemek sizi saatler boyunca tok tutar. İçeriğindeki kompleks karbonhidratlar sayesinde tokluk hissinin uzun saatler boyunca devam etmesini sağlayan fasulye, aynı zamanda bol miktarda protein barındırıyor.
HURMA
Tatlı yeme ihtiyacınızı giderecek bu muhteşem besin, içerisindeki doğal şeker sayesinde tatlı krizlerinin de önüne geçecektir. Aynı zamanda kan şekerinizi de düzenler ve kuruyemişlerle tüketilerek farklı tatlar elde edebilirsiniz.
ELMA
Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayan elma, ara öğün olarak tercih edebileceğiniz seçeneklerden.. Özellikle yeşil elma tercih ederseniz hem metabolizmanızı hızlandırır hem de yağ yakımını kolaylaştırırsınız.
KURUYEMİŞ
Sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edebileceğiniz kuruyemişler zengin birer yağ deposudur. Özellikle ara öğünlerde yiyeceğiniz kuruyemişler uzun saatler boyunca tok kalmanıza yardımcı olur. Fazla kalori almamak adına çiğ olarak ve bir avucu geçmeyecek şekilde tüketmeye özen gösterin.
PEYNİR
Az yağlı peynirler zengin birer protein kaynağı olarak tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Hem sabah hem de ara öğünlerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz peynir, gün boyu aşırı acıkmanızı da engeller.
AYRAN
İçeriğinde bulunan yüksek protein miktarı sayesinde ayran uzun saatler süren bir tokluk hissetmenizi sağlar. Aynı zamanda göbek bölgesindeki yağlanma ile savaşır ve kalıcı kilo vermek isteyenlerin düzenli tüketmesi gereken içeceklerdendir.
BALIK
Özellikle somon ve uskumru gibi yağlı balıklar içerdikleri yüksek omega-3 oranıyla metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır. Haftalık öğünlerinizde yer vereceğiniz yağlı balıklar, hem metabolizmanızı kalıcı olarak hızlandırır hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlar.
YUMURTA
Sabah kahvaltısında tüketeceğiniz 2 adet yumurta gün boyu tok hissetmenize yardımcı olur. Yumurta pişirirken dikkat edilmesi gereken püf nokta ise yüksek kalorili besinlerle karıştırmamaktır. Yumurtayı haşlayarak yemek hem yararlarından en yüksek seviyede faydalanmanızı sağlar hem de tokluk hissini daha uzun süre devam ettirir.
YOĞURT
Süt proteini ve yüksek miktarda kalsiyum içeriği ile yoğurt, sizi uzun saatler boyunca tok hissettirir. Tek başına tüketebileceğiniz mükemmel bir prebiyotik olan yoğurdu, farklı besinlerle karıştırarak da tüketebilirsiniz.
KIRMIZI ET
Yüksek protein kaynağı olan kırmızı et de süt ve süt ürünleri ile aynı etkiyi yaratarak uzun süreli tokluk sağlıyor. Uzmanlar ise hafta 2 gün kırmızı et yemenin sağlığı olumlu yönde etkilediğini belirtiyor.
KIRMIZI ACI BİBER
Bu biberi tüketmek açlık hissinizi azaltacağı gibi uzun süre boyunca tok kalmanıza da yardımcı olur.Yapılan araştırmalarda acı kırmızı biber tüketmenin açlık hormonunun salgılanmasını azalttığı belirlenmekle birlikte fazla tüketildiğinde midede hastalıklara yol açabiliyor.
AYVA
Tokluk hissini uzun saatler devam ettiren ayva, içerisinde çok miktarda lif barındırır. Aynı zamanda tatlı krizlerinin de önüne kolayca geçer ve hızlı bir biçimde kalıcı kilo vermenize yardımcı olur.
TATLI KRİZLERİYLE BAŞA ÇIKMANIN YOLLARI
Hep aynı yiyeceği tüketmeyin
Canınız her tatlı istediğinde hurma yemek bir süre sonra tatlı isteğinizi bastırmada etkisiz kalacaktır. Arada tükettiğiniz besinleri değiştirmeyi deneyin.
Kendinizi aç bırakmayın
Uzun süren açlıklar sonunda yeme krizleri kaçınılmazdır. Sık sık ve az miktarlarda tüketmeye, öğün atlamamaya özen gösterin.
Şekersiz sakızları deneyin
Yapılan araştırmalar sakız çiğnemenin iştahı azalttığını göstermektedir. Şekersiz tatlandırıcılı sakızları çiğnemek kalori almadan açlığınızı gidercektir.
Tatlıyı diğer yiyeceklerle karıştırın
Tatlıdan alacağınız kalori miktarını azaltmak için sağlıklı ürünlerle karıştırabilirsiniz. Örneğin çikolatayı elmayla birlikte tüketmek hem alacağınız kalori miktarını sınırlar hem de tatlı yemenin doygunluğunu yaşatır.
TATLI KRİZLERİNE ALTERNATİF ÇÖZÜM: YOĞURTLU BAR
Malzemeler;
Yapımı;
Bir kabın içerisinde yoğurt ile balı iyice karıştırın. Pişirme kağıdı serili bir tepsiye yayın. Üzerine geri kalan malzemeleri serpip 5 saat derin dondurucuda bekletin. Dilediğiniz zaman dilediğiniz kadarını kesip bekletmeden yiyin. Hem sağlıklı hem de doyurucu bir tatlı olarak tüketebilirsiniz.