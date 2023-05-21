Gitmeyen inatçı kilolardan kurtulun! Yağların parçalanıp atılmasını sağlıyor...

İster verecek birkaç kilonuz olsun isterseniz uzun bir kilo verme serüveninin sonunda olun özellikle son 3 kiloyu vermek oldukça zor olabilir. Ancak doğru adımları izleyerek ve kararlı şekilde devam ederek hedef kilonuza ulaşmanız mümkün. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu Korkmaz, gitmeyen son birkaç kiloyu nasıl verebileceğinizi anlattı.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 15:05 PAYLAŞ ABONE OL

Ne yapsanız bir türlü gitmiyor, gitse de geri geliyor, kalıcı olmuyor! Oysa bu uğurda diyet ve spor yaparak çok büyük emekler verdiniz, epey de yol aldınız ama gelin görün ki o inatçı son 3 kiloya takıldınız! Yine de moralinizi bozmayın. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu Korkmaz "Herkesin vücudunda direnç gösteren son kilolar farklı olmakla birlikte aslında tavsiyelere uyarak, düzenli ve disiplinli ilerlendiğinde bu son 3 kiloyu, haftada 0.5-1 kilo vererek, 3 ile 6 hafta arasında sağlıklı bir şekilde vermek mümkün" diyor. Peki bu kilolar neden direniyor? İdeal kiloya ulaşmak için nelere dikkat etmek, hangi yanlışlardan kaçınmak gerekiyor? Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu Korkmaz inatçı kilolardan kurtulmanın 9 püf noktasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Düzenli egzersiz yapın Son 3 kiloyu verebilmek için egzersizi ihmal etmeyin. Diyabet ve tansiyonunuz etkilenmiyorsa aç karnına egzersiz yaparak daha çok yağ yakabilirsiniz. Kilo vermek için en etkili egzersizler; yürüyüş yapmak, yüzmek ve bisiklete binmek gibi aerobik egzersizlerdir. 1 saat orta tempolu yürüyüş 300 kalori, 1 saat yüzme 600 kalori ve 1 saat bisiklet 600 kalori yakmanızı sağlar. Haftada en az üç gün ve en az 45 dakika yapacağınız orta tempolu düzenli egzersiz metabolizmayı hızlandırır, kalori yakımı sağlar, vücuttaki stresi azaltır ve yağ yakımını artırır. Böylece ideal kiloya ulaşılmasını ve kalıcı olmasını mümkün kılar.