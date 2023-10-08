Günde 1 avuç yemek haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki toksinlerin kökünü kazıyor…

Cureus'ta yayınlanan bir incelemeye göre düzenli egzersiz, kronik enflamasyonu azaltmanın en etkili yollarından biri olsa da, kalori alımını azaltmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak da etkili bir yöntemdir. Bunu yapmak için, diyetinizde iltihaba neden olabilecek (ve gizlice kilo vermenizi zorlaştıran) ortadan kaldırmak önemlidir . Kilo kaybı için en iyi anti-inflamatuar gıdalardan bazılarını düzenli öğünlerinize hemen dahil etmek de etkili olacağı gibi metabolizmayı da hızlandırabilir.
YABAN MERSİNİ
Dr. Lisa Young, "Yaban mersini, inflamasyonu azalttığı ve kilo alımını önlediği için kilo vermek için mükemmel bir seçimdir" diyor. "Kalorileri düşük ve lifleri yüksektir, bu da tokluğu artırmaya ve aşırı yemeyi azaltmaya yardımcı olur. Bu sayede haftada 3 kiloya kadar kolaylıkla verebilirisiniz.
Besin içeriği, göbek yağını azaltmaya yardımcı olan mevcut antioksidanlar da dahil olmak üzere genel sağlık ve kilo verme hedeflerini destekler."
SOMON
Somon, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri sunduğundan kilo verme çabalarınızı destekleyen mükemmel bir protein kaynağıdır. Dr. Young, "Yüksek protein içeriği tokluğu artırmaya yardımcı oluyor ve kilo verme yolculuğu sırasında kas kütlesini korurken iştahı da düzenliyor" diye belirtiyor. Somon, B12 vitamini, D vitamini ve kalsiyum dahil olmak üzere bol miktarda besin içerir.
Dr. Laura Burak'a göre somon ve yumurta gibi protein dolu gıdalar mükemmel örneklerdir. Bu tip antienflamatuar gıdalar, sindirim süreci sırasında vücudunuzdan daha fazla enerji talep ettikleri için metabolizma hızınızı hızlandırırlar.
"Proteinler sağlık ve kilo verme/koruma söz konusu olduğunda çifte sorundur çünkü proteinler yalnızca daha yüksek [yiyeceklerin termik etkisine] (TEF) sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda proteinler aynı zamanda sizi en tok tutarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar."
Dr. Burak ekliyor: "Somon gibi kaynaklardan elde edilen ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan balık yağı, iltihaplanmayı önleyerek yaşlanmayı da yavaşlatabilir."
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Ispanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, E vitamini, folat, demir, C vitamini, beta karoten ve magnezyum gibi temel vitamin ve minerallerle doludur.
Dr. Young, "Mevcut antioksidanlar inflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor ve yüksek lif içeriği, kilo kaybı için iştahı düzenlemeye yardımcı oluyor" diyor. "Kalorileri nispeten düşük, dolayısıyla tüketimleri diyette aşırı kaloriye katkıda bulunmayacak."
CEVİZ
Ceviz içerdiği vitamin ve mineraller açısından yoğundur; Bu lezzetli, çıtır lokmalar lif, protein, mineraller, vitaminler ve sağlıklı yağlar sunar. Dr. Young, "Cevizdeki omega-3 yağ asitlerinin varlığı, kilo alımını önlemek için vücuttaki iltihabın azaltılmasına yardımcı olur" diyor.
"Yüksek lif ve protein içeriği, tokluğu artırmaya ve aşırı yemeyi önlemek için iştahı azaltmaya yardımcı olur. Mevcut sağlıklı yağlar, antienflamatuar özelliklere sahiptir ve iyi kolesterol seviyelerini yükselterek kalp sağlığını destekler."
DOMATES
Dr. Young'a göre kilo kaybı için en iyi anti-inflamatuar gıdalardan biri domates! "Domatesler genel sağlığı destekleyen K vitamini, potasyum ve folat gibi temel vitamin ve minerallerle doludur" diyor.
"Domatesler iltihabı azaltmaya yardımcı olan ve kilo verme hedeflerini destekleyen bir antioksidan olan likopen açısından zengindir. Kalorileri düşüktür ve hem tokluk hissine katkıda bulunan hem de sindirime yardımcı olan hem çözünür hem de çözünmeyen lif bakımından yüksektir."
KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR
Sert kabuklu kuruyemişler ve tohumlar, hızlı ve oldukça sağlıklı bir seçenektir. Ayrıca bunları sorunsuz bir şekilde atıştırmalıklara ve yemeklere de ekleyebilirsiniz.
"Bir avuç kuruyemiş veya tohum tüketmek, yalnızca kan şekerinizi dengelemek ve öğünler arasında sizi tok tutmak için ihtiyacınız olan her şeyi vermekle kalmaz (ki bu daha sonra aşırı yemeyi önler), aynı zamanda üç makroyu (karbonhidrat, protein ve yağ) doğal olarak içeren taşınabilir mükemmel bir besindir" diye açıklıyor Dr.Burak.
ACI BİBER GİBİ BAHARATLI YİYECEKLER
Kelimenin tam anlamıyla, diyetinizdeki şeyleri renklendirmenin zamanı geldi. Biber ve acı sos gibi baharatlı/sıcak yiyecekler iltihabı azaltabilir.
Dr.Burak, "Bazı araştırmalar, acı sos gibi baharatlı yiyeceklerin, acı biberde bulunan bir kimyasal olan kapsaisin nedeniyle metabolizma hızınızı geçici olarak artırabileceğini gösteriyor" diye açıklıyor.
"Eğer seviyorsanız, her yiyeceğe acı sos eklemenizi tavsiye ederim! Tadı lezzetli olmakla ve yiyeceklerin lezzetini arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda yemeklerinize büyük bir lezzet artışı sağlamasının yanında hiç kalorisi yok."
AVOKADO
Sağlık yararları söz konusu olduğunda avokado listenin başında gelir. Dr. Burak, "Daha sağlıklı beslenme konusunda bana ne sorulursa sorulsun, garanti ederim ki, bir şekilde mutlaka beslenmenize avokado eklemenizi tavsiye edeceğim. Eğer sağlıklı olmak için bir yiyecek söylemem gerekirse o da avokado olur" diyor.
Şunları ekliyor: "Benim fikrime göre avokado sadece en lezzetli yiyeceklerden biri değil, aynı zamanda vitaminler, mineraller, lifler ve kalp sağlığına uygun yağlarla dolu. Sizi tok tutuyor ve sadece birkaç dilimi bile bu etkiyi yaratabiliyor."