Günde 1 avuç yemek haftada 3 kilo verdiriyor! Vücuttaki toksinlerin kökünü kazıyor…

SOMON

Somon, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitleri sunduğundan kilo verme çabalarınızı destekleyen mükemmel bir protein kaynağıdır. Dr. Young, "Yüksek protein içeriği tokluğu artırmaya yardımcı oluyor ve kilo verme yolculuğu sırasında kas kütlesini korurken iştahı da düzenliyor" diye belirtiyor. Somon, B12 vitamini, D vitamini ve kalsiyum dahil olmak üzere bol miktarda besin içerir.

Dr. Laura Burak'a göre somon ve yumurta gibi protein dolu gıdalar mükemmel örneklerdir. Bu tip antienflamatuar gıdalar, sindirim süreci sırasında vücudunuzdan daha fazla enerji talep ettikleri için metabolizma hızınızı hızlandırırlar.