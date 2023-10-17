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Güzelliğinin ve müthiş fiziğinin sırrı o diyetteymiş! Kendall Jenner bir günde neler yiyor?

Başlangıçta Kardashian ailesinin en genç üyelerinden biri olarak ün kazanmış olmasına rağmen Kendall Jenner, yıllar içinde bir süper model, sosyal medya fenomeni ve girişimci olarak başarısını pekiştirdi. Jenner ince fiziğiyle tanındığı için birçok kişi onun diyet ve egzersiz rutininin neleri gerektirdiğini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:32
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Güzelliğinin ve müthiş fiziğinin sırrı o diyetteymiş! Kendall Jenner bir günde neler yiyor?

Bu yazıda sizler için Kendall Jenner'ın diyet ve egzersiz planını anlattık. İşte yediklerinden egzersiz rutinine Kendall Jenner'in güzellik rutini.

BESLENME ŞEKLİ

Kendall Jenner belirli bir diyet uygulamasa da birçok farklı röportajda hangi yiyecekleri yediğinden bahsetti. Jenner'ın antrenörü, kahvaltısının genellikle yumurta üzerine avokado veya bir kase yulaf ezmesinden oluştuğunu açıkladı.

Öğle yemeğinde genellikle ızgara tavuk ve sebzelerle birlikte kahverengi pirinç yediği biliniyor. Ayrıca kızarmış tavuk veya pizza gibi yüksek kalorili yiyecekleri de aşırıya kaçmadan tüketmeyi seviyor.

Gün içerisinde kan şekeri seviyesini sabit tutmak için düzenli olarak atıştırmalıklar tüketiyor. Humus, sebze, patates kızartması ve guacamole onun favorileri yiyeceklerinden birkaçı.

Ayrıca arada bir küçük çikolatalar veya fıstık ezmeli tatlıları tükettiğini söylüyor.

Kendall bir röportajında haftada iki kez donmuş yoğurt yediğini ve haftada en az bir veya iki kez arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktığını belirtti. Makarna, suşi ve pizza onun en çok tercih ettiği hazır yiyecekler arasındaymış.

Yeterli su tüketimi, diyetinin bir diğer önemli bileşenidir. Bol miktarda su içiyor ve detoks çaylarını da sık sık tüketiyor.

TÜKETTİĞİ YİYECEKLER

Jenner hangi yiyecekleri yiyip kaçınacağı konusunda katı kurallar koymasa da düzenli olarak şu yemek yiyor:

Proteinler: tavuk, hindi, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, yağsız sığır eti

Sebzeler: avokado, brokoli, karnabahar, havuç, domates, kabak, salatalık

Tam tahıllar: yulaf, esmer pirinç

Atıştırmalıklar: fıstık ezmesi, çikolatalar, sebzeli humus, guacamole soslu cips

İçecekler: su, detoks çayı, kahve

UZAK DURDUĞU YİYECEKLER

Jenner, diyetinden hiçbir yiyeceği çıkarmasa da, sivilceleri önlemek için süt ürünleri alımını sınırladığını söylüyor. İşte mümkün olduğunca tüketmediği yiyecekler;

  • peynir
  • süt
  • dondurma
  • yoğurt
  • tereyağı

EGZERSİZ PLANI

Kendall Jenner formda ve formda kalmak için düzenli olarak egzersiz yapıyor.

Bir röportajına göre, sabah ilk iş olarak spor yapmayı tercih ediyor, genellikle sabah 7 civarında. Yaklaşık bir saat veya daha kısa bir süre egzersiz yapıyor.

Kişisel bir antrenörle yakın işbirliği içinde çalışıyor ve zayıf kalmak için karın egzersizlerine odaklanıyor. Ayrıca kas geliştirmek için ağırlık kaldırıyor veya squat veya plank gibi vücut ağırlığı egzersizleri yapıyor.

Jenner, koşu gibi aerobik egzersizler yerine direnç antrenmanını tercih ediyor. Ne olursa olsun, ara sıra kardiyo yapmaya devam ediyor. Ayrıca zaman zaman kickboks veya yoga da dahil olmak üzere egzersiz derslerine katılmaktan hoşlanıyor.

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