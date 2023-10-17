Güzelliğinin ve müthiş fiziğinin sırrı o diyetteymiş! Kendall Jenner bir günde neler yiyor?

Bu yazıda sizler için Kendall Jenner'ın diyet ve egzersiz planını anlattık. İşte yediklerinden egzersiz rutinine Kendall Jenner'in güzellik rutini.
BESLENME ŞEKLİ
Kendall Jenner belirli bir diyet uygulamasa da birçok farklı röportajda hangi yiyecekleri yediğinden bahsetti. Jenner'ın antrenörü, kahvaltısının genellikle yumurta üzerine avokado veya bir kase yulaf ezmesinden oluştuğunu açıkladı.
Öğle yemeğinde genellikle ızgara tavuk ve sebzelerle birlikte kahverengi pirinç yediği biliniyor. Ayrıca kızarmış tavuk veya pizza gibi yüksek kalorili yiyecekleri de aşırıya kaçmadan tüketmeyi seviyor.
Gün içerisinde kan şekeri seviyesini sabit tutmak için düzenli olarak atıştırmalıklar tüketiyor. Humus, sebze, patates kızartması ve guacamole onun favorileri yiyeceklerinden birkaçı.
Ayrıca arada bir küçük çikolatalar veya fıstık ezmeli tatlıları tükettiğini söylüyor.
Kendall bir röportajında haftada iki kez donmuş yoğurt yediğini ve haftada en az bir veya iki kez arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktığını belirtti. Makarna, suşi ve pizza onun en çok tercih ettiği hazır yiyecekler arasındaymış.
Yeterli su tüketimi, diyetinin bir diğer önemli bileşenidir. Bol miktarda su içiyor ve detoks çaylarını da sık sık tüketiyor.
TÜKETTİĞİ YİYECEKLER
Jenner hangi yiyecekleri yiyip kaçınacağı konusunda katı kurallar koymasa da düzenli olarak şu yemek yiyor:
Proteinler: tavuk, hindi, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, yağsız sığır eti
Sebzeler: avokado, brokoli, karnabahar, havuç, domates, kabak, salatalık
Tam tahıllar: yulaf, esmer pirinç
Atıştırmalıklar: fıstık ezmesi, çikolatalar, sebzeli humus, guacamole soslu cips
İçecekler: su, detoks çayı, kahve
UZAK DURDUĞU YİYECEKLER
Jenner, diyetinden hiçbir yiyeceği çıkarmasa da, sivilceleri önlemek için süt ürünleri alımını sınırladığını söylüyor. İşte mümkün olduğunca tüketmediği yiyecekler;
EGZERSİZ PLANI
Kendall Jenner formda ve formda kalmak için düzenli olarak egzersiz yapıyor.
Bir röportajına göre, sabah ilk iş olarak spor yapmayı tercih ediyor, genellikle sabah 7 civarında. Yaklaşık bir saat veya daha kısa bir süre egzersiz yapıyor.
Kişisel bir antrenörle yakın işbirliği içinde çalışıyor ve zayıf kalmak için karın egzersizlerine odaklanıyor. Ayrıca kas geliştirmek için ağırlık kaldırıyor veya squat veya plank gibi vücut ağırlığı egzersizleri yapıyor.
Jenner, koşu gibi aerobik egzersizler yerine direnç antrenmanını tercih ediyor. Ne olursa olsun, ara sıra kardiyo yapmaya devam ediyor. Ayrıca zaman zaman kickboks veya yoga da dahil olmak üzere egzersiz derslerine katılmaktan hoşlanıyor.