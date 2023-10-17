Güzelliğinin ve müthiş fiziğinin sırrı o diyetteymiş! Kendall Jenner bir günde neler yiyor?

Gün içerisinde kan şekeri seviyesini sabit tutmak için düzenli olarak atıştırmalıklar tüketiyor. Humus, sebze, patates kızartması ve guacamole onun favorileri yiyeceklerinden birkaçı.

Ayrıca arada bir küçük çikolatalar veya fıstık ezmeli tatlıları tükettiğini söylüyor.

Kendall bir röportajında haftada iki kez donmuş yoğurt yediğini ve haftada en az bir veya iki kez arkadaşlarıyla akşam yemeğine çıktığını belirtti. Makarna, suşi ve pizza onun en çok tercih ettiği hazır yiyecekler arasındaymış.

Yeterli su tüketimi, diyetinin bir diğer önemli bileşenidir. Bol miktarda su içiyor ve detoks çaylarını da sık sık tüketiyor.