Hafızayı güçlendiriyor vücuttaki yağları hızla yakıyor! Her gün 1 porsiyon yeterli

Genelde naneli olan diş macunları yemekle çelişeceği için iştahınızı da kapatarak yemek vaktinin bittiği sinyalini de beyninize gönderecektir.

AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA YEMEK YEMEYİN

Mutfağınıza tüm gece açık bir lokanta gibi davranmayı bırakın. Bu sayede istenmeyen kiloların da hızla kaybolduğunu göreceksiniz.

Cell Metabolism'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre sadece 8 saat yemeğe erişimi olanların 16 saat boyunca yemeğe erişimi olanlarla aynı kaloriyi tüketmesine rağmen daha az kilo alma eğiliminde olduklarını gösterdi.

Akşam yemeğini yedikten sonra buzdolabını kapatın ve sabaha kadar bir daha açmamaya özen gösterin. Bu sayede kısa sürede göbek bölgesindeki yağ azalması dikkatinizi çekecek.

DAHA FAZLA UYUYUN

Eğer fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız uyuyun! Yeterli ve kaliteli bir gece uykusu özellikle bel bölgesindeki yağlanmanın kısa sürede azalmasına yardımcı olan en iyi yollardan biridir.