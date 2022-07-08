Hafızayı güçlendiriyor vücuttaki yağları hızla yakıyor! Her gün 1 porsiyon yeterli

Özellikle bel bölgesinde biriken yağlar kalp hastalıkları, diyabet ve erken ölüm riskine neden olmaktadır. Hızlı ve doğal yollarla kilo kaybetmek için tek yapmanız gereken bu yöntemleri uygulamak.
GÜNE ERKEN BAŞLAMAK
Yatakta fazladan geçireceğiniz vakit, karın bölgenizdeki yağlardan kurtulma şansından uzaklaşmanıza neden olmakta.
Yeterince uyku uyumak metabolizma hızınızı arttırmaya yardımcı olurken fazladan uyuduğunuz zamanlar ise bu durumu tersine çevirebilir.
Yapılan bir araştırma sonucu sabahları 10:45'ten sonra uyanan ve geç uyuyan bireylerin, erken kalkıp erken yatan bireylere oranla gün boyu 250 kalori fazladan aldığını ortaya çıkardı.
Daha kötü yanı ise erkek uyananlara oranla geç kalkanlar daha tuzlu, şekerli ve trans yağ içeren fast food gibi besinleri tüketmeye daha meyilli olmaktadır.
Sabahları evden erken çıkıp kısa bir yürüyüş yapmak da kilonuzu sağlıklı seviyede tutmaya yardımcı olur.
Northwestern Üniversite'sinde yapılan bir araştırmada, sabahları erken saatte kalkıp kısa bir süreliğine de olsa güneş ışınlarına maruz kalan kişilerin geç kalkanlara oranla daha düşük vücut kitle indeksine sahip olduğunu göstermektedir.
ANTİOKSİDAN DEPOSU MEYVELER TÜKETİN
Tatlı yeme ihtiyacınızı rafine şekerli gıdalarla karşılamak yerine meyveleri tercih etmeniz ideal bir seçim olacaktır. Meyveler, vücuttaki iltihabı azaltmayı sağlayan antioksidanlarla doludur.
Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, her gün 1 avuç orman meyvesi tüketen kişilerin, tüketmeyenlere oranla karın yağlarında önemli bir azalma gözlemlenmiştir.
Orman meyveleri arasında bulunan çilek, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini gibi besinler göbek bölgesindeki yağlanmaya azalttığı gibi bunamayı önleyen bir pigment olarak resveratrolü yüklüce içermektedir.
KURUYEMİŞ TÜKETİN
Fındık gibi kuruyemişlerin yağ oranı yüksek olsa da, aslında bu yağlar göbek yağlarının erimesine yardımcı olmasında ana etkendir.
Diabetes Care'de yayınlanan bir araştırmada 28 günlük bir süre boyunca tekli doymamış yağlar tüketen katılımcıların doymuş yağ tüketenlere oranla daha az yağ kütlesi kazandığı ve insülin seviyelerinin iyileştiği gözlemlendi.
SARIMSAK TÜKETİN
Yemeklerin içerisine biraz sarımsak eklemek bel bölgesindeki yağlanmayı da azaltır.
Kore'de yapılan bir araştırmanın sonucunda yüksek yağlı sarımsaklı bir beslenme tercih eden kişilerin sadece yağlı yiyenlere otanla önemli ölçüde yağ kaybettiğini ortaya koydu.
Sarımsak bunu dışında karaciğer sağlığınızı da iyileştirir ve uzun vadede fazla yağların yakımını da kolaylaştırır.
DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYIN
Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak gülümsemenizi güzelleştirmekten çok daha fazlasını yapabilir.
Gün boyu dişlerinizi fırçalamak göbek yağlarını hızlı bir şekilde eritmenize yardımcı olur.
14 bin kişinin katıldığı bir araştırmada her yemekten sonra diş fırçalamanın daha düşük ağırlığa sahip olmayla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Genelde naneli olan diş macunları yemekle çelişeceği için iştahınızı da kapatarak yemek vaktinin bittiği sinyalini de beyninize gönderecektir.
AKŞAM YEMEĞİNDEN SONRA YEMEK YEMEYİN
Mutfağınıza tüm gece açık bir lokanta gibi davranmayı bırakın. Bu sayede istenmeyen kiloların da hızla kaybolduğunu göreceksiniz.
Cell Metabolism'de yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre sadece 8 saat yemeğe erişimi olanların 16 saat boyunca yemeğe erişimi olanlarla aynı kaloriyi tüketmesine rağmen daha az kilo alma eğiliminde olduklarını gösterdi.
Akşam yemeğini yedikten sonra buzdolabını kapatın ve sabaha kadar bir daha açmamaya özen gösterin. Bu sayede kısa sürede göbek bölgesindeki yağ azalması dikkatinizi çekecek.
DAHA FAZLA UYUYUN
Eğer fazla kilolardan kurtulmak istiyorsanız uyuyun! Yeterli ve kaliteli bir gece uykusu özellikle bel bölgesindeki yağlanmanın kısa sürede azalmasına yardımcı olan en iyi yollardan biridir.
60 bin kadının katıldığı bir çalışmada bir gecede beş saatten az uyuyan bireylerin 15 ya da daha fazla kilo alma eğilimde olduğunu ortaya çıktı. .