Hayalinizdeki bedene ulaşmanın 4 adımı! Aç kalarak değil "şefkat göstererek" zayıflayın...

Vücudu sürekli aç bırakmak, metabolizma üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Yapılan araştırmalar, uzun süreli aç kalmanın, vücudu "kıtlık" moduna sokarak kas kaybını artırdığını, yağ depolama eğilimini yükselttiğini ve hormon dengesini bozduğunu ortaya koyuyor. Üstelik açlığı bastırmak için kullanılan bazı yöntemler—aşırı kahve tüketimi, düşük kalorili ama doyurucu olmayan diyet ürünleri gibi—uzun vadede hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı riske atabiliyor. Açlıktan korkmak yerine, onunla bir ilişki kurmayı öğrenmeliyiz. Çünkü açlık; bir zayıflık değil, aksine bedenin kendine gösterdiği özenin ve yaşamsal zekânın bir göstergesidir. Vücudun sana açlıkla seslendiğinde, bu bir hata değil. Bu, bedenin seninle iletişim kurmak istemesidir. Dinlemeyi seçersen, sana hep doğruyu söyleyecektir.

2. VÜCUDUNU DİNLEMEK NE DEMEK? "Mindful eating" yani bilinçli farkındalıkla yeme, son yıllarda beslenme biliminde daha fazla öne çıkan bir yaklaşım. Bu kavram, sadece ne yediğimizle değil, neden, ne zaman, ne kadar ve nasıl yediğimizle de ilgilenir. Vücudu dinlemek; otomatikleşmiş, duygularla tetiklenmiş veya sosyal etkilerle şekillenmiş yeme davranışlarının farkına varmak demektir. Kendimize şu soruları sormak önemli bir başlangıç olabilir: Bu açlık gerçek mi yoksa bir alışkanlık mı?

Doyduğumda yemeğe devam ediyor muyum?

Bu yemeği yerken keyif alıyor muyum, yoksa suçluluk mu hissediyorum? Araştırmalar, içsel yeme sinyallerini tanıyan bireylerin daha dengeli beslendiğini ve daha sağlıklı kilo aralıklarında kaldığını gösteriyor. Açlık, tokluk ve tatmin sinyalleri, her bireyde farklılık gösterir. Bu yüzden evrensel kalıplar yerine kişisel dengeyi bulmak gerekir. "Bedenin sana her gün bir şey anlatır. Onu susturmak değil, anlamak gerekir."

Ve o sesi duymaya başladığında, sadece yeme davranışların değil, yaşam kaliten de değişir.