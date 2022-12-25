Hem yağ yakıyor hem de hastalıklara kalkan oluyor! İşte metabolizmayı ateşleyen o içecek

Ananas suyunun faydaları arasında bağışıklık güçlendirici ve iltihap savaşçısı bulunur, vücudu ve zihni detoksifiye etmeye yardımcı olur, görme için inanılmaz derecede iyidir, kan basıncını düzenler, kansere karşı koruyucudur. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
DİŞ ETLERİNİ GÜÇLENDİRİR
Ananas suyu diş etlerini güçlendirir, sağlıklı sindirimi destekler, ülseratif koliti tedavi eder, artrit hastalarına iyi gelir, adet kramplarını azaltır, öksürük ve sinüziti iyileştirir, kemikleri güçlendirir ve yaşlanma belirtilerini önler.
ANANAS SUYU OBEZİTEYİ ÖNLÜYOR
2018'de Gıda Bilimi ve Biyoteknoloji dergisinde yayınlanan araştırmalarda ananas suyunun obeziteyi önlediği ortaya çıktı. Aynı zamanda Mısır ve Suudi Arabistan'daki akademisyenler tarafından yürütülen çalışmada, ananas suyunun obezite önleyici etkileri ele alındı.
KİLO VERMENİZİ SAĞLIYOR
Ananas suyunun yapılan çalışmalarda, vücut serum lipidini, kilo alımını ve hepatik lipid birikimini azaltarak yüksek yağlı diyete bağlı obeziteyi bastırdığı öne çıktı.
YUMURTA YEMEYİ TAVSİYE EDİYOR
Uzmanlar, visseral yağı azaltmak için yumurta yemeyi tavsiye ediyor. Yumurtalar açlığınızı ve iştahınızı bastıran proteinle yüklüdür. Bundan dolayı, daha fazla yemek yiyip kalori almanızı engeller.
ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK
Görüntüleme testleri olmadan tam olarak ne kadar iç organ yağınız olduğunu bilmek mümkün değildir. Ancak göbek deliğini bir işaret olarak kullanarak belinizi ölçerek yüzeysel bir tahminde bulunabilirsiniz.
Kadınlar için 35 inç veya daha fazlası visseral yağa işaret edebilir ve erkekler için ise 40 inçtir. Çok fazla visseral yağınız varsa, sizi aşağıdaki gibi durumlar açısından daha büyük risk altına sokabilir:
İYİ BİR DETOKS İÇECEĞİDİR
Antioksidanlar ve proteolitik enzim Bromelain ile yüklü olduğu için ananas suyu iyi bir detoks içeceğidir. Ananasın sindirim yardımcısı, vücudu alkalileştiren güçlü bir temizleyici ve metabolizma hızlandırıcıdır.
Ananasta bulunan B vitaminleri beyin fonksiyonlarını uyarır, stresi ve gerginliği azaltır. Ayrıca ananas, Serotonin (mutluluk hormonu) üretiminde yer alan bir amino asit olan Triptofan içerir.
Ananas suyu, C vitamini ve beta-karoten açısından zengindir. C vitamininin sadece bağışıklığı güçlendirmekle kalmayıp dokuları onardığını, kolajen sentezini desteklediğini, bir antioksidan görevi gördüğünü ve cildi erken yaşlanmaya karşı fazlasıyla koruyor.