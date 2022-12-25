Sadece 15 dakikada içi pamuk gibi yumuşak dışı kıtır kumpir yapmanın sırrı...

Kumpir tarifi sadece harika bir akşam yemeği seçeneği değil, aynı zamanda sıcak ve lezzetli bir öğle yemeği alternatifidir. Airfryer'da ve fırında kolayca yapabileceğiniz bu tarifin sırrını öğrenmek ister misiniz? Gelin detaylarına birlikte bir bakalım.
KUMPİR YAPMAK İÇİN BU ADIMLARI UYGULAYIN
İlk olarak patateslere çatal yardımıyla delikler açın sonra ortasını oymaya başlayın. Ardından bir bardak suyu mikrodalga fırına patateslerle beraber koyun.
Bir bardak su koymanız, patateslerin kurumasını önleyecek ve yumuşak kalmasını sağlayacak. Patatesler biraz piştikten sonra 8 ila 10 dakika yüksek mikrodalga fırında pişirin. Ardından çıkarın ve üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ekleyin.
Daha sonra patatesleri alüminyum folyoya sarıp önceden ısıtılmış 180 derece 15 dakika kadar airfryer da pişirin. Dilerseniz 200 derecelik fırında da bu işlemi yapabilirsiniz. Sonra patatesi dağıtmadan ortadan artı şeklinde bıçakla kesik atın. Ama tamamen kesilmemesine dikkat edin.
Tatlı kaşığı yardımıyla patatesin içini oyun ve servis tabağına alın. Patateslerin içini güzelce oyduktan sonra içine kaşar peyniri ve tereyağı ekleyin. Bu işlem bittikten sonra zevkinize göre, patatesin içini çeşitlendirebilirsiniz.
BU FORMÜL ÇITIR ÇITIR OLMASINI SAĞLIYOR
Patates, pişirme sürecini hızlandırmak için folyoya sıkıca sarabilirsiniz. Alüminyum ısıyı iletir ve sonra hapseder. Folyoya sarmadan önce patatesin altına bir tutam tuz ekleyebilirsiniz. TV şefi James Martin daha önce This Morning'e verdiği bir röportajda sofra tuzunun, deniz tuzu veya kaya tuzundan daha iyi olduğunu söylemişti.