Sadece 15 dakikada içi pamuk gibi yumuşak dışı kıtır kumpir yapmanın sırrı...

Daha sonra patatesleri alüminyum folyoya sarıp önceden ısıtılmış 180 derece 15 dakika kadar airfryer da pişirin. Dilerseniz 200 derecelik fırında da bu işlemi yapabilirsiniz. Sonra patatesi dağıtmadan ortadan artı şeklinde bıçakla kesik atın. Ama tamamen kesilmemesine dikkat edin.

Tatlı kaşığı yardımıyla patatesin içini oyun ve servis tabağına alın. Patateslerin içini güzelce oyduktan sonra içine kaşar peyniri ve tereyağı ekleyin. Bu işlem bittikten sonra zevkinize göre, patatesin içini çeşitlendirebilirsiniz.