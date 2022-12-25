Güzellik algısını körükleyen hastalık: Dismorfofobi!

BERNA YILMAZ ŞAHINGÖZ (Psikolog)



Ergenler için tehlike daha büyük!



"Sosyal medyanın dismorfik bozukluk ile olan bağının doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Güzelliğin tek tip olduğu dayatılıyor ve çeşitlilikten uzak olan bireyler sosyal medyanın sunduğu bu olguları kolayca benimseyebiliyor. Kendini beğenmeyen ergen, sosyal medyada filtre denilen çekimlerle kendilerini olduklarından bambaşka biri olarak gösterme eğilimi içindedirler. Bu uygulamalar kişileri 'güzel olan bir tane saç, burun, dudak, vücut var' algısı ile yüz yüze bırakıyor. Bu algı zaten kendini beğenmeme eğiliminde olan ergeni dismorfofobi geliştirmeye itiyor. Çoğu zaman depresyonu beraberinde getiriyor."



BU BELİRTİLERE DİKKAT!



1. Kişinin bedeninde, görünüşünde onu çirkin veya biçimsiz yapan bir kusuru olduğuna dair güçlü inanç.

2 . Başkalarının göremediği veya önemsiz gördüğü bir kusurla aşırı derecede meşgul olmak.

3. Görünüşüne başkalarının olumsuz bir şekilde özel ilgi gösterdiğine veya onunla alay ettiğine dair güçlü inanç.

4. Sık sık aynaya bakmak veya aynaya bakmaktan kaçınmak.

5. Algılanan kusuru düzeltmeyi veya gizlemeyi amaçlayan karşı konulması veya kontrol edilmesi zor davranışlarda bulunmak.

6. Algılanan kusuru stil, makyaj veya kıyafetlerle gizlemeye çalışmak.

7. Görünüşünü sürekli olarak başkalarıyla karşılaştırmak.

8. Görünüşüyle ilgili olarak başkalarından sık sık onay istemek, güvence aramak.

9. Sosyal ortamlara girmekten kaçınmak.

10. Kişinin görünüşüyle aşırı meşguliyeti, aşırı düşünceleri ve tekrarlayıcı davranışları istenmeyen, kontrol edilmesi zor ve çok zaman alıcı olduğundan yaşamının diğer alanlarında büyük sıkıntı veya sorunlara neden olabilir. (Aktaran: Cem Keçe)



3 GERÇEK VAKA



Estetik yüzünden borç batağındaydı!



"30 yaşında güzellik merkezi bulunan kadın danışan eşi ile yaşadıkları sorunlar üzerine başvuru yapmıştı. Çocukluğunda beğeni ve ilgi görmeyen danışan, ergenlik döneminde güzellik algısı üzerine belli kalıpları (özellikle sosyal medyadan) keşfettiği ve yetişkinlik döneminde de eyleme geçebildiği (estetik yaptırmak) bir dismorfofobi geliştirmişti. Yüzünde yaptığı değişiklikler kendisini tatmin etmeyince vücudunda da belli değişimlere başlamış ve aslında çift ilişkisi üzerine danışmanlık isteyen danışan kendi patolojik gerçeği ile karşılaşmıştı. Parası olmamasına rağmen borçla ve kredi çekip estetik yaptırmaya başlamış, dış görünüşü ile fazla ilgili olduğu için eşini ve sorumluluklarını ihmal etmiş. Bu süreçte kendisi de faydalanabilmek adına bir güzellik merkezi açmış ve orada mutlu olduğunu ifade etmişti. Terapinin ileri aşamalarında çocukluk travmaları üzerine çalışılmıştır." (Aktaran: Psikolog Berna Yılmaz Şahingöz)