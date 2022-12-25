Bu kombinler ile yeni yıla iddialı girin! Küçük bir dokunuşla tarzınızla fark yaratacaksınız...

Yılbaşı yaklaşırken hepimizin aklında o gece giyeceklerimiz var. Biz de moda dünyasından iki farklı isimle bu işi derinlemesine masaya yatırdık. Ve sizler için yeni yıl gecesi giyebileceğimiz kombin önerileri aldık

İDİL DEMİREL Giriş Tarihi: 25.12.2022 09:49 PAYLAŞ ABONE OL

Bu yılı bitirmemize sayılı gün kaldı. Hepimizin aklı şimdiden 31 Aralık akşamında. Hele biz kadınlar yeni yılı her nerede karşılayacak olursak olalım ne giyeceğimizi düşünüyoruz günlerdir. Çeşitli öneriler şimdiden kafamızdadır kesin... Ancak yine de bu son hafta alışverişe çıkıp farklı ve iddialı bir şeyler de bulabilme ihtimalimiz var. Biz de bundan yola çıkarak moda dünyasının iki farklı alanından önemli isimden alışveriş konusunda bize öneriler de bulunmalarını istedik. İşte size farklı, iddialı ve sofistike kıyafet önerileri...





AYŞE BURCU KAYA / Tasarımcı

SMOKİN TAKIMLA RAHAT VE KONFORLU

Yeni yıl akşamı için eminim farklı birçok kombin önerisi çoktan aklınızda oluşmuştur. Ben biraz daha ters köşe, sizin kendinizi gerçek bir prenses gibi de hissedebileceğiniz bir öneriyle başlamak istiyorum. Bizim koleksiyonumuzda da bulunan tafta straplez bir elbiseyle yeni yılı karşılayacağınız akşam çok şık ve alımlı olacağınız garanti. Böyle bir model tercih edecekler için biz koleksiyonumuzda yeşil- siyah renklerden oluşan ekose desenler ön gördük. Tam da yeni yıl akşamı dendiği zaman aklınıza gelecek renler...