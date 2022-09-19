Her porsiyonu doğal yağ sökücü! İşte vücuttaki yağ hücrelerini parçalayan o besin

Tüm sebzeler faydalı besinler yönünden oldukça zengin olsa da, özellikle düşük karbonhidratlı sebzeler, kalori içeriğini büyük ölçüde artırmadan bir yemeği daha doyurucu hale getirmenin harika bir yoludur. "Sebzeler, sağlığı teşvik eden vitaminler ve mineraller ve ayrıca doyurucu liflerle doludur. Uzman Diyetisyen Keri Gans, fazladan kalori almadan sağlıklı bir tabak oluşturmaya yardımcı olmak için en doğru alternatifin sebzeler olduğunu belirtiyor.

Uzman Diyetisyen Stefani Sassos, sebzelerin genellikle nişastalı ve nişastasız sebzeler olmak üzere iki gruba ayrıldığını söyledi. Sassos, nişastalı sebzelerin nişastalı olmayan muadillerine göre genellikle karbonhidratlarda daha yüksek ve liflerde daha düşük olduğunu açıklıyor. Ayrıca nişastalı sebzelerin kan şekeri seviyelerini daha fazla etkileme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.

Tüm sebzelerin besleyici olduğunu tekrarlamakta fayda var. Sassos, besleyicilik açısından zengin bir diyetin, kalp hastalığından belirli kanser türlerine kadar bir dizi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bilindiğine vurgu yaptı. Sebzeler genel olarak çeşitli vitaminler, mineraller, antioksidanlar, lifler ve daha fazlasını içerirler ve bu durum, onları sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası haline getirir.