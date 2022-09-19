Her porsiyonu doğal yağ sökücü! İşte vücuttaki yağ hücrelerini parçalayan o besin

Tüm sebzeler faydalı besinler yönünden oldukça zengin olsa da, özellikle düşük karbonhidratlı sebzeler, kalori içeriğini büyük ölçüde artırmadan bir yemeği daha doyurucu hale getirmenin harika bir yoludur. "Sebzeler, sağlığı teşvik eden vitaminler ve mineraller ve ayrıca doyurucu liflerle doludur. Uzman Diyetisyen Keri Gans, fazladan kalori almadan sağlıklı bir tabak oluşturmaya yardımcı olmak için en doğru alternatifin sebzeler olduğunu belirtiyor.
Uzman Diyetisyen Stefani Sassos, sebzelerin genellikle nişastalı ve nişastasız sebzeler olmak üzere iki gruba ayrıldığını söyledi. Sassos, nişastalı sebzelerin nişastalı olmayan muadillerine göre genellikle karbonhidratlarda daha yüksek ve liflerde daha düşük olduğunu açıklıyor. Ayrıca nişastalı sebzelerin kan şekeri seviyelerini daha fazla etkileme eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor.
Tüm sebzelerin besleyici olduğunu tekrarlamakta fayda var. Sassos, besleyicilik açısından zengin bir diyetin, kalp hastalığından belirli kanser türlerine kadar bir dizi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini bilindiğine vurgu yaptı. Sebzeler genel olarak çeşitli vitaminler, mineraller, antioksidanlar, lifler ve daha fazlasını içerirler ve bu durum, onları sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası haline getirir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Gans, ıspanak, marul, lahana ve karalahana gibi yapraklı yeşilliklerin, vücudu serbest radikallere karşı korumaya yardımcı olan iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu dile getirdi.
Serbest radikaller , hücrelere zarar veren ve kaçmaları imkansız olan atomlardır; hava kirliliğinde, kimyasallarda ve hatta güneşin UV ışınlarından ortaya çıkarlar. Zamanla, serbest radikallere maruz kalmak vücut hücrelerine zarar verebilir ve bu da sağlığı olumsuz etkileyebilir.
Yeşil yapraklı sebzeler, antioksidan bakımından zengin yiyeceklerden biri olarak bir kalkan gibi düşünülebilir. Gans, bu düşük karbonhidratlı yiyeceğin diğer iki sağlık yararını belirterek, koyu yapraklı yeşillikler özellikle kemikleri destekleyen kalsiyum ve kalp için sağlıklı folat sağladığını belirtiyor.
BROKOLİ
Bağışıklık sistemini destekleyen bir diğer düşük karbonhidratlı sebze ise brokoli. Sassos, "Bir fincan brokoli , bir portakaldan bile daha fazla C vitamini içerir" diyor. Ayrıca brokolinin göz sağlığının anahtarı olan lutein ve zeaksantin içerdiğini söylüyor. Hepsi bu kadar da değil. Gans, brokolinin , her ikisi de kronik hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olan E ve K vitaminlerini içerdiğini ekliyor.
KABAK
Spiralize kabakların geleneksel makarna yerine karbonhidratı azaltmanın popüler bir yolu haline gelmesinin bir nedeni var; orta boy bir kabak sadece altı gram karbonhidrat içeriyor. Gans, kabakların sindirim sağlığını destekleyen iyi bir lif kaynağı olduğunu ve ayrıca bağışıklık sistemini destekleyen C vitamini içerdiğini de ekliyor.
KARNABAHAR
Brokoli için bir tür kuzen olan karnabahar, yemeğinizdeki karbonhidrat içeriğini büyük ölçüde artırmadan birçok besinsel fayda sağlar. Brokoli gibi Gans da karnabaharın C, E ve K vitaminlerine sahip olduğunu söylüyor. Aslında bir porsiyon karnabaharda günlük önerilen tüm C vitamini miktarı bulunur.
YEŞİL FASULYE
Bilimsel çalışmalar bu sebzenin kalp sağlığına iyi geldiğini göstermiştir. Bunun nedeni, LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğu gösterilen çözünür lifler yönünden oldukça zengin olması.
Ayrıca Gans'ın vücut için önemli olduğunu söylediği K vitaminine de sahiptir. Çünkü kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan bu besin, kandaki kalsiyum seviyelerini düzenliyor ve yara iyileşmesinde rol oynuyor.
DOLMALIK BİBER
Bağışıklık sisteminize büyük bir iyilik yapmanın en iyi yollarından biri, dolmalık biber tüketmektir. C vitamini ile yönünden oldukça zengin olan bu besin. ayrıca karotenoidler açısından da zengindir. Anti-inflamatuar özelliklere sahip bu besin, ayrıca kalp hastalığı ve bazen kanser riskini azaltan özelliklere de sahiptir.
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, özellikle kardiyovasküler sağlık için iyi olan ve ayrıca LDL kolesterolü düşürme ile bağlantılı olan düşük karbonhidratlı bir sebzedir.
SALATALIK
Yaklaşık %96'lık su içeriği sayesinde salatalığın, karbonhidrat oranı en düşük sebzelerden biridir. Antioksidan içeriği ile birlikte su oranının yüksek olması da cilt için ihtiyacınız olan her şeyi bulmanızı sağlar.