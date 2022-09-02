Her uyandığınızda en az iki bardak! Metabolizma hızına tavan yaptıran o ipucu

Metabolizmayı hızlandırmak, vücudun daha verimli çalışmasını sağlamakla eşdeğer. Bunun için ise yapmanız gereken şeylerin yanı sıra aynı zamanda "yapmamanız" gereken bazı hatalar bulunuyor. Hemen herkesin günlük olarak yaptığı bazı basit hatalar, metabolizma hızını büyük oranda düşürebilir. İşte metabolizma hızınızı düşüren o yanlışlar…
İYİ OLMAYAN GECE UYKUSU
Kronik olarak uyku sorunuyla karşılaşıyorsanız, kilo problemi de yaşamanız olası. Beslenme Uzmanı Seth Santoro, uyku eksikliğinin çeşitli metabolik sorunlara neden olabildiğini, daha az kalori yakmaya, iştah kontrolünü kaybetmeye neden olabildiğini belirtiyor. Çoğu insan için ideal uyku süresi, 7 ila 9 saat arasında değişiklik gösteriyor. Uyku düzensizliği, vücudunuzun yakıt için şekeri kullanma yeteneği olan glikoz toleransının bozulmasına da yol açar. Bu durum ise kilo almanızdaki en büyü etkenlerden birine dönüşebilir.
GÜNE SU İÇEREK BAŞLAMAMAK
Metabolizmanızı hızlandırmanın en iyi yollarından biri; uyandıktan hemen sonra 600 cc kadar su içmektir. Bunun sebebi ise uyku sırasında vücudun metabolik işlevinin yavaşlaması ve gece boyunca hiç sıvı tüketmemiş olmanızdır. Bu nedenle güne su ile başlamak, ihtiyacınız olan sıvı desteğini alarak hem daha tok hissetmenize hem de gerekli olan su miktarını tüketmenize yardımcı olur.
Su tüketiminden sonra bir alternatif olarak beyaz çay; lipolizi (yağ parçalanmasın) hızlandırabilir ve adipogenezi (yağ hücrelerinin oluşumunu) engelleyebilir. Beyaz çayın kafein ve epigallocatechin-3-gallate (EGCG) kombinasyonu, yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyerek metabolizmanızı hızlandırabilir.
FAZLA KAFEİN TÜKETİMİ
Kafein, doğal bir iştah kesici olsa da aslında gereğinden fazla öğün atlama, metabolizmanızı yavaşlatan hatalardan biridir. Bunun sebebi ise; vücudunuz yoksun kalma ihtimaline karşı savunmaya geçerek agresif bir şekilde yağ depolayabilir. Fazla kafein tüketimi ise iştah keserek bu durumla sonuçlanabilir.
HİÇ KARBONHİDRAT TÜKETMEMEK
Çok fazla rafine karbonhidrat yemenin sağlık ve kilo verme hedeflerinizin önüne geçebileceği doğru olsa da, çok az yemek de benzer bir etkiye sahip olabilir. Bunun nedeni, egzersiz yaptığımızda kaslarımızın enerji için karbonhidratların glikojen depolarına ihtiyacı olmasıdır. Bu durumun zararlı olmasının sebebi ise; kas oranınızın azalmasının kalori yakma hızınızın yavaşlamasıyla sonuçlanır. Ayrıca kaslarınız enerjiden yoksunken, aksi halde yapacağınız kadar yoğun egzersiz yapamazsınız. Bu, aktifken daha az kalori yakılması anlamına gelir.
KURUYEMİŞ TÜKETMEMEK
The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir araştırma incelemesi, çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA'lar), özellikle cevizde bulunanların, yağ yakımını kontrol eden belirli genlerin aktivitesini artırabildiğini, yani cevizli bir aperatifin tüm öğün boyunca daha fazla kalori yakabileceğini buldu. 35 - 40 gram, küçük bir avuç ceviz kadardır. Daha iyi yağ yakımı için günde bir kez bu boyutta bir atıştırma yapın.