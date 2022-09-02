Her uyandığınızda en az iki bardak! Metabolizma hızına tavan yaptıran o ipucu

Metabolizmayı hızlandırmak, vücudun daha verimli çalışmasını sağlamakla eşdeğer. Bunun için ise yapmanız gereken şeylerin yanı sıra aynı zamanda "yapmamanız" gereken bazı hatalar bulunuyor. Hemen herkesin günlük olarak yaptığı bazı basit hatalar, metabolizma hızını büyük oranda düşürebilir. İşte metabolizma hızınızı düşüren o yanlışlar…

Kronik olarak uyku sorunuyla karşılaşıyorsanız, kilo problemi de yaşamanız olası. Beslenme Uzmanı Seth Santoro, uyku eksikliğinin çeşitli metabolik sorunlara neden olabildiğini, daha az kalori yakmaya, iştah kontrolünü kaybetmeye neden olabildiğini belirtiyor. Çoğu insan için ideal uyku süresi, 7 ila 9 saat arasında değişiklik gösteriyor. Uyku düzensizliği, vücudunuzun yakıt için şekeri kullanma yeteneği olan glikoz toleransının bozulmasına da yol açar. Bu durum ise kilo almanızdaki en büyü etkenlerden birine dönüşebilir.

GÜNE SU İÇEREK BAŞLAMAMAK

Metabolizmanızı hızlandırmanın en iyi yollarından biri; uyandıktan hemen sonra 600 cc kadar su içmektir. Bunun sebebi ise uyku sırasında vücudun metabolik işlevinin yavaşlaması ve gece boyunca hiç sıvı tüketmemiş olmanızdır. Bu nedenle güne su ile başlamak, ihtiyacınız olan sıvı desteğini alarak hem daha tok hissetmenize hem de gerekli olan su miktarını tüketmenize yardımcı olur.

Su tüketiminden sonra bir alternatif olarak beyaz çay; lipolizi (yağ parçalanmasın) hızlandırabilir ve adipogenezi (yağ hücrelerinin oluşumunu) engelleyebilir. Beyaz çayın kafein ve epigallocatechin-3-gallate (EGCG) kombinasyonu, yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyerek metabolizmanızı hızlandırabilir.