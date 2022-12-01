Her yemekten 30 dakika önce için! Bir ayda mum gibi eritiyor...

Tik Tok kullanıcıları ve beslenme uzmanları, bir kilo verme yöntemi olarak chia tohum suyunu onayladılar. İçinde bir çay kaşığı chia tohumu bulunan su içmeyi içeren chia tohumlu su trendi, metabolizmayı etkilemese veya kalori yakımını artırmasa da açlığı bastırma ve doğal kilo kaybını destekleme yeteneği nedeniyle popüler hale geldi.
Tarifi deneyen bir TikTok kullanıcısı aşamalarını şöyle anlattı:
3 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ KULLANDIM
"Sekiz onsluk bir bardak suya bir çay kaşığı chia tohumu koydum ve 15-20 dakika dinlenmeye bıraktım. Tohumlar yavaş yavaş camın etrafına yayılmaya başladı ve çoğunun etrafında beyaz bir aura oluştu. Chia tohumları, suyu emen ve sıvı ile karıştırıldığında ağırlığının 27 katına kadar genişleyen, müsilaj adı verilen bir tür çözünür lifle doludur.
Genişledikçe, bazı tohumlar bardağın dibine düştü, ancak çoğu yukarıda kaldı. Aynı tarifi üç gün boyunca günde üç kez aralıksız kullandım. Her seferinde bardağın tepesindeki tohumları yumuşatmak için suyun altına elle itmek zorunda kaldım."
"YEMEKTEN 30 DAKİKA ÖNCE İÇİYORUM"
"Suyu her yemekten 30 dakika önce içmek biraz sabır ve disiplin gerektiriyordu. Birincisi, tadı iyi değildi. Acıydı ve tohumların dokusu sümüksü bir çakıl parçası gibi boğazımdan aşağı kaydı. Ayrıca, gerçekten bir şey yemeden önce açlığı azaltan etkilerin ortaya çıkması için yeterli zamana sahip olduğundan emin olmak için suyu içtikten sonra 30 dakika beklemek zorunda kaldım."
İçtikten ve etkilerini bekledikten sonra içeceğin ne kadar etkili olduğunu anladım. Kahvaltımdan, öğle yemeğimden veya akşam yemeğimden tek bir ısırık almadan önce bile önemli bir yemek yediğimi ve genellikle yediğim porsiyon boyutlarını bitiremediğimi çoktan hissetmiştim.
Örneğin, deney sırasında bir akşam yanında makarnanın yanına bir burger yaptım. Ama chia tohumlu suyun etkileri başladıktan sonra, burgerin ancak yarısını yiyebildim ve üç lokma makarna aldıktan sonra folyoyu tabağın üstüne koyup buzdolabına yapıştırdım." Diye söyledi.