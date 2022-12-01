Her yemekten 30 dakika önce için! Bir ayda mum gibi eritiyor...

"YEMEKTEN 30 DAKİKA ÖNCE İÇİYORUM" "Suyu her yemekten 30 dakika önce içmek biraz sabır ve disiplin gerektiriyordu. Birincisi, tadı iyi değildi. Acıydı ve tohumların dokusu sümüksü bir çakıl parçası gibi boğazımdan aşağı kaydı. Ayrıca, gerçekten bir şey yemeden önce açlığı azaltan etkilerin ortaya çıkması için yeterli zamana sahip olduğundan emin olmak için suyu içtikten sonra 30 dakika beklemek zorunda kaldım."

İçtikten ve etkilerini bekledikten sonra içeceğin ne kadar etkili olduğunu anladım. Kahvaltımdan, öğle yemeğimden veya akşam yemeğimden tek bir ısırık almadan önce bile önemli bir yemek yediğimi ve genellikle yediğim porsiyon boyutlarını bitiremediğimi çoktan hissetmiştim.