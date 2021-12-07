Hızlı kilo vermek isteyenler bu yöntemi uyguluyor: Elma sirkesi diyeti

Elma sirkesi diyetinin sayısız varyasyonu vardır, ancak geleneksel anlamda bir "diyet" değildir. Yiyecek kısıtlamaları listesi, önerilen yemek planları veya zamanlama yönergeleri yoktur ve planla ilişkili onaylı bir beslenme uzmanı veya yetkili yoktur.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.12.2021 16:43

Bunun yerine, elma sirkesi kullanmanın kilo verme sonuçları üretebileceğine dair YouTube videoları, blog gönderileri ve diğer anekdot hikayeleri bulacaksınız. Programı takip etmek için günde birkaç kez elma sirkeli bir içecek tüketmeniz yeterlidir. Elma sirkesi, fermente elma suyundan yapılır. Elma sirkesinin iddia edilen faydaları çok çeşitlidir. Birçok kişi, elma sirkesinin kan basıncını düzenleyebileceğine, kolesterolü düşürebileceğine , cilt sağlığını iyileştirebileceğine, kan şekerini kontrol edebileceğine ve başka sağlık avantajları sağlayabileceğine inanıyor . Ne yazık ki, bu iddiaları destekleyecek güçlü bir bilimsel kanıt yoktur.

NE YİYEBİLİRSİN? Elma sirkesi diyetinde uyumlu ya da uyumsuz gıda yoktur. Çoğu kişi bu programı çekici buluyor çünkü tipik yeme düzeninizi ve yemek seçimlerinizi takip etmeye devam edebilirsiniz. Yemekler için kalori sayımı, porsiyon kontrolü veya zaman kısıtlaması yoktur. Bu diyetin tek şartı, günde birkaç kez elma sirkesi içeceği tüketmektir.

ELMA SİRKESİ DİYETİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Elma sirkesi diyetinin farklı varyasyonları vardır. Bazı insanlar içeceği daha lezzetli hale getirmek için içeceğe nane, zencefil veya donmuş meyve gibi maddeler ekler veya maden suyu kullanır. Çoğu zaman, tarif en az bir yemek kaşığı sirke, bir yemek kaşığı limon suyu ve bir buçuk ila bir bardak su içerir. Elma sirkesi diyetini araştıran araştırmalar, hem kilo kaybı hem de kilo yönetimi için araştırmalarında içeceğin benzer oranlarını kullanmıştır . Örneğin, iki ayrı çalışmada, denekler her biri 1 yemek kaşığı olmak üzere iki doza bölünmüş 2 yemek kaşığı elma sirkesi tüketmiştir. Ancak bu çalışmalar hem boyut hem de titizlik açısından sınırlıydı. Elma sirkesi herhangi bir marketten veya bakkaldan satın alınabilir. Bununla birlikte, bazı blogcular, bulunması daha zor olabilecek ve içerisinde elma sirkesinin oluşumunu sağlayan "sirke anası" adlı bileşikle satın almanızı önerir. Sirke anası, araştırmacılar tarafından "maya ve asetik asit bakterilerinden oluşan toksik olmayan balçık" ve uzun süreli fermantasyon sırasında gelişen bir ürün olarak tanımlanır. Açılmış elma sirkesinde de uzun süre saklanırsa gelişebilir.

Sirke anası, sirkenin bulanık görünmesini sağlar. Bu nedenle, mağazadan satın alınan birçok ticari elma sirkesi markası bu bakterileri içermez. Ancak bazı insanlar, elma sirkesinin sağlık yararlarından yararlanmak için sirke anasının gerekli olduğuna inanıyor. Bununla birlikte, sirke anasının sağlık üzerindeki etkileri araştırmalarla kanıtlanmamıştır. Elma sirkesi diyetini uyguladığınızda, bu keskin içeceği gün içinde birkaç kez tüketirsiniz. Diyetin çoğu varyasyonu, sabah uyandıktan sonra ve gece yatmadan önce bir içecek içmenizi önerir. Diyetin diğer varyasyonları, içeceği her yemekten önce tüketmenizi önerir. Elma sirkesi diyetini uygularken ne yediğiniz konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak, mümkün olduğunca sağlıklı beslenmeye ve besleyici, bütün gıdaları tüketmeye odaklanmak iyi bir fikirdir. Bu, işlenmiş gıda ve ilave şeker alımınızı sınırlamak anlamına gelebilir, bu da elma sirkesi tüketip tüketmediğinize bakılmaksızın kilo kaybına neden olabilir . Elma sirkesi diyetinin süresi özel olarak tanımlanmamıştır, ancak birçok uygulayan, içeceği içmenin kilo kaybı ve bakımı için uzun vadeli bir plan olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, bu planın güvenliği araştırmalarla doğrulanmadı. Bu nedenle elma sirkesi diyetini uygulamadan önce, öncelikle doktorunuza danışmanız önemlidir. İçeriğindeki asit istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Her diyette olduğu gibi elma sirkesi diyetinin de dezavantajları vardır. Yemek planınıza elma sirkesi içeren içecekleri ekleme konusundaki kararınızı bildirmek için artıları ve eksileri gözden geçirmek önemlidir.

ARTILARI Elma sirkesi diyetinde yiyecek kısıtlaması yoktur, karmaşık yemek planları yoktur ve kalori sayımı gerekli değildir. Sirkeli içeceği günlük rutininize eklemeniz yeterlidir. Program ucuzdur ve normal elma sirkesini bulmak genellikle kolaydır Ek olarak, elma sirkesi için belirli içerik takasları yapmak, yemekleriniz için daha sağlıklı bir seçim olabilir. Örneğin, salatanızı kremalı sos yerine az miktarda elma sirkesi ile soslamak kalorileri ve yağı azaltmaya yardımcı olacaktır. Ve bazı beslenme uzmanları, gıdaları tatlandırmak için tuz yerine sirkenin bir diyetteki sodyum miktarını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. EKSİLERİ Elma sirkesi diyetinin en büyük dezavantajlarından biri, sağlıklı alışkanlıkların teşvik edilmemesidir. Kalori alımı, porsiyon büyüklüğü veya yenecek sağlıklı yiyecekler hakkında herhangi bir yönerge yoktur. Örneğin, işlenmiş gıdalarda da yüksek olan bir elma sirkesi diyeti kilo alımına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Kilo vermek isteyenler için bazı beslenme rehberliği yardımcı olabilir. Kilo kaybı için elma sirkesini destekleyen bilim kafa karıştırıcı olabilir. Elma sirkesi içmenin kilo kaybına ve diğer faydalara yol açabileceğini öne süren bazı araştırmalar var. Ancak hemen hemen tüm araştırmalar, genellikle çevrimiçi olarak tanıtılan planları yansıtmayan bir tür diyet kısıtlamasıyla birlikte elma sirkesini içerir.

ELMA SİRKESİ DİYETİ SİZİN İÇİN SAĞLIKLI BİR SEÇİM Mİ? Diğer kilo verme programları, özel bir içeceğin kilo vermenize yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Elma sirkesi diyeti gibi, bu programların çoğu, önerilen içeceği tüketmekten başka yeme planınızda herhangi bir değişiklik yapılmasını teşvik etmez. Kilo vermek için diyet yönergeleri, neyi ne kadar yiyeceğinize karar vermenize yardımcı olmak için iyi bir başlangıç noktasıdır. Uzmanlar, sağlıklı ve dengeli bir diyet için çeşitli besleyici yoğun gıdaların tüketilmesini ve boş kalorilerin en aza indirilmesini tavsiye ediyor. Öneriler, sağlıklı hücreler için ihtiyacınız olan önemli vitamin ve mineralleri almanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır; enerji için karbonhidratlar; ve lif, protein ve sağlıklı yağlar tok ve tatmin hissetmenize yardımcı olur. Yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı bu sağlıklı yiyeceklerin etrafında oluşturun: Sebzeler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler (lahana, ıspanak, brokoli, pazı, yeşil fasulye)

Meyveler (elma, çilek, kavun)

Tahıllar ( kinoa , kahverengi pirinç, yulaf)

Yağsız et ( tavuk göğsü, balık, hindi göğsü)

Fasulye ve baklagiller (bütün fasulye, mercimek, bezelye)

Kuruyemişler ve tohumlar (ceviz, badem, ayçiçeği çekirdeği)

Süt ürünleri (yağı azaltılmış süt, peynir, yoğurt )

Yağlar (zeytinyağı, avokado yağı) Etkili bir şekilde kilo vermek için, her gün yaktığınızdan daha az kalori tüketerek bir kalori açığı yaratın. USDA, tahmini günlük kalori ihtiyacınızın yaşa, cinsiyete ve aktivite düzeyine göre değiştiğini gösterir. Kilo verme hedeflerinizi karşılamak için doğru kalori miktarını belirlemek için bu hesaplayıcıyı kullanın.

SAĞLIK YARARLARI Elma sirkesinin potansiyel sağlık yararlarını araştıran bazı araştırmalar olsa da, bunlar için kanıtlar güçlü değil. Potansiyel Kilo Kaybı 2018'de Journal of Functional Foods'da yayınlanan ve yaygın olarak alıntılanan bir çalışma, elma sirkesinin faydalarını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, elma sirkesi içeceği ile birlikte düşük kalorili diyet veya düşük kalorili diyet tüketen aşırı kilolu ve obez bireyleri karşılaştırdı. Yazarlar, ACV içeren diyetin, çalışma katılımcılarının göbek yağını, toplam ağırlığı, vücut kitle indeksini (BMI) , trigliserit seviyelerini, kolesterolü ve iştahı azaltmasına yardımcı olduğu sonucuna vardı. Ancak verilere daha yakından bakıldığında, iki grup arasında büyük bir fark olmadığı ortaya çıkıyor. Örneğin, elma sirkesi tüketen diyet grubu 12 haftalık çalışma sırasında ortalama 4 kilogram kaybetti. Tek başına diyet uygulayan grup ortalama 2.5 kilogram kilo verdi. İki grup arasındaki BMI farkı yarım puanın biraz üzerindeydi. Bu sonuçlar, ACV diyetinin savunucuları tarafından yapılan önemli kilo kaybı iddialarını tam olarak karşılamıyor . 2013'te başka bir çalışma, bir ACV içeceği kilo kaybına bağladı, ancak ölçek olarak küçüktü ve katılımcılar ayrıca 21 günlük düşük kalorili bir diyet uyguluyorlardı. Kan Şekeri Yönetimi Elma sirkesinin , özellikle diyabetlilerde glisemik kontrolü iyileştirme potansiyelini gösteren bazı araştırmalar var . Diyabet Araştırması ve Klinik Uygulamasında yayınlanan 2017 tarihli bir inceleme , sirkenin yemeklerden sonra glikoz ve insülin seviyelerini düzenlemede etkili olabileceği sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, bazı uzmanlar, bu yararı doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıyorlar. Geliştirilmiş Cilt Sağlığı Elma sirkesinin birçok savunucusu, iyileştirilmiş cilt sağlığı ve dokusundan bahsetti. Anekdot raporları, topikal olarak uygulandığında ACV'nin akneyi temizlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Ancak bu iddialar bilim tarafından doğrulanmamıştır ve elma sirkesini doğrudan cilde uygulamak tahrişe neden olabilir.