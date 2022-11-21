İç organları yağ deposuna dönüştürüyor! Market raflarında gördüğünüzde elinizi bile sürmeyin

Uzmanların, birkaç kilo vermeye çalışıyorsanız kesmeniz gerektiğini söylediği başlıca işlenmiş gıda türlerinden biri, genellikle sodyum ve koruyucu maddelerle dolu konserve yiyeceklerdir. Bunlar rafta bozulmadan uzun süre dayanabilen popüler kiler ürünleri olsa da, oluşturdukları sağlık riskleri genellikle buna değmez. Bu, özellikle konserve et söz konusu olduğunda geçerlidir.

Sağlık Uzmanı Jesse Feder, konserve etin tehlikeleri ve kilo vermek isteyen herkesin neden konserve etten kaçınmasını gerektiğini açıkladı.