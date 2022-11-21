İç organları yağ deposuna dönüştürüyor! Market raflarında gördüğünüzde elinizi bile sürmeyin

Uzmanların, birkaç kilo vermeye çalışıyorsanız kesmeniz gerektiğini söylediği başlıca işlenmiş gıda türlerinden biri, genellikle sodyum ve koruyucu maddelerle dolu konserve yiyeceklerdir. Bunlar rafta bozulmadan uzun süre dayanabilen popüler kiler ürünleri olsa da, oluşturdukları sağlık riskleri genellikle buna değmez. Bu, özellikle konserve et söz konusu olduğunda geçerlidir.
Sağlık Uzmanı Jesse Feder, konserve etin tehlikeleri ve kilo vermek isteyen herkesin neden konserve etten kaçınmasını gerektiğini açıkladı.
KONSERVE ET
Pek çok konserve besinin zararlı olduğu biliniyor. Fakat Feder, konserve etlerin listenin başında olduğunu belirtiyor. Bunun nedenini ise; kalori, yağ, doymuş yağ ve sodyum açısından yüksek olmasıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Ayrıca bazı konserve yiyeceklerin, ekstra lezzet katmak için katı ve sıvı yağlar yönünden de zengin olabileceği biliniyor.
Tüm bu bileşenler, bir dizi sağlık sorununa yol açarken, kilo vermek isteyenler ve kalp sağlığını koruması gerekenler için en kötü seçeneklerden birine dönüşüyor. Artan kalori alımı, kilo alımına ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir.
Kalp sağlığı riskleri söz konusu olduğunda, Feder, konserve etlerdeki yüksek miktardaki doymuş yağın, atardamarları tıkayabileceğini ve kötü kolesterolün artmasına katkıda bulunabileceğini vurgu yapıyor.
KONSERVE ET YERİNE NE TÜKETİLEBİLİR?
Konu protein tüketimi olduğunda, en iyi seçenekler, kasaptan veya marketlerin kasap reyonlarından alabileceğini taze et alternatifleri oluyor.
Fakat konserve etten vazgeçemem diyenlerdenseniz, seçim yaptığınız konserve içeriklerine dikkat etmek önem taşıyor. Örneğin; azaltılmış yağ, sodyum ve kalorilere sahip olan ürünleri tercih edebilirsiniz.