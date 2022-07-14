Karın yağlarını parçalıyor! Yemeklerden 30 dakika önce yemeniz yeterli

Yeterli ve düzenli tüketimi sayesinde zencefilin hipotiroidizm veya diyabetli bireylerde kötü kolesterolü düşürdüğü ve ilaç benzeri bir görev gördüğü belirlenmiştir. Bu nedenle düzenli zencefil tüketiminin aynı zamanda kolesterol seviyelerini de olumlu etkilediği bilinmektedir.

DOKTORUNUZA DANIŞIN

Hamile ve emziren anneler, düzenli ilaç kullanan bireyler ve kronik rahatsızlığa sahip olan kişilerin tüketmeden önce bir uzmana danışması önerilmektedir.