Karın yağlarını parçalıyor! Yemeklerden 30 dakika önce yemeniz yeterli

Zencefil taze olarak kullanılabileceği gibi toz ya da yağ şeklinde de kullanılabilir. Her şekilde yağ yakımına yardımcı olacak bu baharatın en etkili kullanımı ise taze olarak çay şekilnde demlendiğinde gerçekleşir.
YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR
Yapılan araştırmalar sonucunda zencefilin kilo kaybında büyük rol oynadığı ortaya çıkmıştır. 2019 tarihli bir araştırmada zencefil takviyesi kullanan aşırı kilolu ya da obez olan bireylerin başta bel ve kalça bölgesinden olmak üzere ciddi kilo kayıpları yaşadığı belirlenmiştir.
80 kadının dahil olduğu 2016 tarihli bir çalışmada ise zencefil tüketiminin kandaki insülin seviyesini düşürmeye yardımcı olduğu ve bu sayede obezitenin de önüne geçtiği belirlenmiştir. Bu çalışmada katılımcılar 12 hafta boyunca 2 gram zencefil tozu almıştır ve araştırmacıların bile beklemediği inanılmaz bir değişim gözlemlenmiştir.
Farklı bir çalışmada ise zencefil suyu ya da zencefil tozu tüketen katılımcıların yüksek yağlı beslendikleri durumda bile sürekli olarak azalan vücut ağırlıkları göze çarpmaktadır. Zencefilin kilo kaybı ve özellikle bel bölgesindeki yağlanmayı azaltıcı etkisi yapılan çalışmalar sonucunda da kanıtlanmış bir gerçektir.
Zencefil tüketiminin kilo kaybındaki bu etkin rolu, yakılan kalori miktarını arttırması ve iltihabı azaltması gibi pek çok potansiyel faydadan gelmektedir.
Her gün yemekten yarım saat önce 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefili sıcak su ile demleyip çay olarak tüketirseniz kısa süre içerisinde siz de kendinizdeki değişime inanamayacaksınız.
MİDE BULANTISINA İYİ GELİR
Zencefil mide bulantısına karşın oldukça etkili bir besindir. Hatta belirli ameliyatlardan sonra bulantı ve kusma hissine karşın zencefil önerilebilmektedir. Aynı zamanda kemoterapiye bağlı mide bulantısına da iyi geldiği düşünülmektedir.
Hamilelikte sabahları mide bulantısı yaşayan bireylerin de zencefil tüketebileceği söylenmektedir. Toplam 1.278 hamile kadının olduğu 12 farklı çalışmanın gözden geçirilmesiyle 1,1-1,5 gram zencefil tüketimin mide bulantısı semptomlarını önemli ölçüde azaltabileceği ortaya çıkmıştır.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR KALP HASTALIKLARINI ENGELLER
Yapılan güncel bir araştırma zencefilin güçlü anti-diyabetik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. 40'tan fazla Tip 2 diyabetli bireyin katıldığı bir çalışmada günde 2 gram zencefil tozu tüketmenin açlık kan şekerini %12 oranında düşürdüğü ortaya çıkmıştır.
Bu sayede düzenli zencefil tüketiminin kan şekerini düşürmede etkili olduğu ve çeşitli kalp hastalıklarına yakalanma riskinizi düşürdüğü bilinmektedir.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Yüksek kötü kolesterol seviyeleri artan kalp hastalıkları ile doğrudan ilişkilidir. Yiyeceğiniz yiyeceklerin ise kolesterol seviyeleri üzerinde güçlü bir etkisi bulunmkatadır.
2018 yılında 60 kişinin bulunduğu bir çalışmada her gün 5 gram zencefil tozu tüketen 30 kişinin kötü kolesterol seviyelerinin 3 aylık bir sürede %17,4 düştüğü görüldü. Bu aşamada önemli olan etkenlerden birinin de tüketilen zencefil miktarı olduğu gözlemlendi.
Yeterli ve düzenli tüketimi sayesinde zencefilin hipotiroidizm veya diyabetli bireylerde kötü kolesterolü düşürdüğü ve ilaç benzeri bir görev gördüğü belirlenmiştir. Bu nedenle düzenli zencefil tüketiminin aynı zamanda kolesterol seviyelerini de olumlu etkilediği bilinmektedir.
DOKTORUNUZA DANIŞIN
Hamile ve emziren anneler, düzenli ilaç kullanan bireyler ve kronik rahatsızlığa sahip olan kişilerin tüketmeden önce bir uzmana danışması önerilmektedir.