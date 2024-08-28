"Kilo aldım" cümlesindeki bu ayrıntıya dikkat!



Toplumun obezite konusunda bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapması için çeşitli kampanya ve eğitim programları düzenlendiğinden bahseden Dr. Arıcı, güncel tedavi yaklaşımları hakkında da önemli bilgiler verdi.



Obezitenin tedavisindeki temel taşlardan birinin, bireylerin sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı benimsemesi olduğunun altını çizen Dr. Arıcı "Kişiselleştirilmiş beslenme planları ve düzenli egzersiz programları, kilo kaybı ve genel sağlık iyileşmesi sağlamak için kritik öneme sahiptir. Beslenme uzmanları ve diyetisyenler tarafından sunulan bireysel danışmanlık hizmetleri, bu sürecin etkinliğini artırmaktadır" ifadesini kullandı.

Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan ilaçların daha etkili ve güvenli hale geldiğini belirten Dr. Arıcı, yeni nesil anti-obezite ilaçları, iştahı kontrol altına almaya ve metabolizmayı iyileştirmeye yönelik olduğunu anlattı.



Şiddetli obezite vakalarında, cerrahi müdahalenin etkili bir seçenek olabileceğine değinen Dr. Arıcı günümüzde uygulanan bariyatrik cerrahi yöntemleri arasında gastrik bypass, sleeve gastrektomi ve ayakta durma cerrahisi gibi teknikler bulunduğunu ve bu yöntemlerin, mide kapasitesini kısıtlayarak veya emilimi azaltarak kilo kaybını desteklediğini ifade etti.