“Kilo veremiyorum” cümlesi tarihe karışıyor! İşte en kısa sürede incecik yapan o yöntem

Herkesin bedeni kendine özgüdür ve bu sürece bağlı olarak kendinize en uygun kilo verme yöntemini keşfettiğinizde her zaman hayalinizdeki vücuda sahip olabilirsiniz. İşte o yöntemler…

KALORİ TÜKETİMİ

Kilo kaybı temel olarak; kalori yakımı ile ilişkilidir. Aslında, kilo vermek, alınan kaloriden daha fazlasını yakarak "kalori açığı" oluşturmaya bağlıdır.

Uzmanlar, ortalama bir insanların için önerilen günlük kalori alımını kadınlar için 2.000 ve erkekler için ise; 2.500 olarak belirliyor. Kilo vermeye çalışıyorsanız, yaklaşık 600 kalori azaltmayı hedefleyebilirsiniz. Bu noktada; kadınlar 1.400 kalori ve erkekler için 1.900 kalori alımı anlamına geliyor. Fakat bu durum, yaşam, beden ve aktiviteye düzeyine bağlı olarak değişim gösterir.

Bu takip için bir mutfak tartısı kullanmayı alışkanlık haline getirebilir, yediğiniz besinlerdeki kalori miktarlarını göz önünde bulundurabilrisiniz.