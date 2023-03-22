“Kilo veremiyorum” cümlesi tarihe karışıyor! İşte en kısa sürede incecik yapan o yöntem

Herkesin bedeni kendine özgüdür ve bu sürece bağlı olarak kendinize en uygun kilo verme yöntemini keşfettiğinizde her zaman hayalinizdeki vücuda sahip olabilirsiniz. İşte o yöntemler…
KALORİ TÜKETİMİ
Kilo kaybı temel olarak; kalori yakımı ile ilişkilidir. Aslında, kilo vermek, alınan kaloriden daha fazlasını yakarak "kalori açığı" oluşturmaya bağlıdır.
Uzmanlar, ortalama bir insanların için önerilen günlük kalori alımını kadınlar için 2.000 ve erkekler için ise; 2.500 olarak belirliyor. Kilo vermeye çalışıyorsanız, yaklaşık 600 kalori azaltmayı hedefleyebilirsiniz. Bu noktada; kadınlar 1.400 kalori ve erkekler için 1.900 kalori alımı anlamına geliyor. Fakat bu durum, yaşam, beden ve aktiviteye düzeyine bağlı olarak değişim gösterir.
Bu takip için bir mutfak tartısı kullanmayı alışkanlık haline getirebilir, yediğiniz besinlerdeki kalori miktarlarını göz önünde bulundurabilrisiniz.
ÖĞÜN ATLAMAYIN VEYA "YO - YO DİYETİ" YAPMAYIN
Yo-yo diyetleri olarak da bilinen şok diyetler. Popüler olmalarına rağmen, nadiren kilo kaybına yol açarlaR. Aslında, uzun vadeli kilo alımıyla sonuçlanmaları muhtemeldir.
Öğün atlamak veya çok az yemek yemek, vücudumuzu 'kendini savunma moduna' sokarak metabolizmanın yavaşlamasına neden olur. Sonunda normal yemeye geri döndüğünüzde, yiyeceği yakmak daha uzun sürer.
Ayrıca, temel besinleri eksik olmanıza neden olur. Bu durum da enerjinizin düşük hissetmenize neden olabilir. Bunun sonucunda, yüksek yağlı ve yüksek şekerli yiyecekler için kontrol etmesi zor bir iştahı tetikleyebilir.
YETERİNCE SU TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN
Yeterince su içmemek genel olarak sağlığımız için tavsiye edilmez, ancak çok az insan bunun kilo almaya da yol açabileceğinin farkındadır. Yeterli su tüketimi, metabolik fonksiyonumuzu, enerjimizi artırır ve açlığı azaltır, bu nedenle yeterince su içmek ile gerçekten kilo vermek arasında güçlü bir ilişki vardır.
Susuz kalırsak, beynimizde susuzluk yerine açlık sinyalleri gönderebilen bir arıza sinyali vardır. Bu durum, susuzluk hissini telafi etmek için susuz kaldığımızda daha fazla yeme eğiliminde olduğumuz anlamına gelir. Bunun yanı sıra, susuz kalırsanız, enerjiniz düşük ve yorgun hissedeceksiniz, bu da atıştırmayı teşvik edebilir.
UYKU DÜZENİNİZİ ATLAMAYIN
Yeterince kaliteli bir uyku sistemine sahip olmak, fiziksel, duygusal ve zihinsel sağlığı korumak için büyük önem taşıyor. Her gece yaklaşık yedi ila dokuz saat uykunun, yetişkinlerde sağlığı desteklemek için yeterli miktar olarak belirleniyor.
Uyku yoksunluğu birçok sonuca sebep olabilir. Bunlardan biri; kilo alımıdır. Yetersiz uyku, vücutta kortizol salınımına neden olur. Bu hormon, vücudun yağ rezervlerinde artışa neden olan bir tür "stres hormonudur"
Tüm bunların yanı sıra, stresli olduğumuzda veya uykusuz kaldığımızda, bunun yerine yiyeceklerden gelen enerjiye ihtiyacımız var, bu nedenle kendimizi daha fazla atıştırırken ve yemek yerken bulabiliriz.