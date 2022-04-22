Kraliyet Ailesi’nin gençlik sırrını bulduk! Kate Middleton’ın diyeti iksir gibi

Middleton, 40 yaşında olmasına rağmen neredeyse 2011 yılındaki fotoğraflarla birebir aynı. Kate'in kraliyetteki görevlerinin yoğunluğu, onun rutinini kırmasına izin vermeden sağlıklı bir yaşam sürmek için elinden gelmesine engel olmuyor. Peki bu genç görünümün ardındanki sır nedir? İşte son yıllarda en çok konuşulan diyetlerden biri olan Dukan Diyeti'nin sırları…
Dukan diyeti, yüksek protein ve düşük karbonhidrat oranına sahip bir diyet sistemi. Healthline'a göre, bir Fransız doktor olan Dr. Pierre Dukan tarafından geliştirilen bu diyet, yemek yemeği kısıtlayamayan insanlar için tasarlandı. 2000 yılında Dr. Dukan, yüzlerce insanın bu diyeti yapmasını sağlayan kitabını da yayına aldı. Peki bu diyet nasıl yapılıyor?
DUKAN DİYETİNİN SİSTEMİ NEDİR?
Diyet, dört aşamadan oluşuyor. Fazla kiloları vermek için her zaman aynı sistemi değil tam aksine her aşamada farklı şeyleri tüketerek bedeninizde bir şaşırma rutini izlemenizi mümkün kılıyor.
ATAK AŞAMASI
Diyet, yedi güne kadar süren bir atak evresine sahiptir. Bu süreçte, bir kişinin düşük kalorili bir protein olan her şeyi yemesine izin verilir. Diğer gıda ürünleriyle birlikte bir kişinin her gün 1,5 yemek kaşığı yulaf yemesi gerekir.
Atak dönemi yenmesi gerekenler:
SEYİR AŞAMASI
İkinci evre olan bu seyir aşaması, sekizinci günden itibaren başlıyor ve tam 12 ay boyunca devam ediyor. Bu aşamada, alternatif günelrde proteinler ve nişastalı olmayan ürünler arasında seçim yapılıyor. Bir gün yağsız protein tüketilirken diğer gün nişasta içermeyen sebzeler yeniyor. Bununla birlikte her gün mutlaka iki yemek kaşığı yulaf yenmesi gerkeiyor.
Seyir aşamasında yenmesi gereken besinler:
Yağsız protein gününde, atak evresindeki tüm besinler alınabilir. Alternatif günlerde nişastasız sebzeler tüketilmelidir.
GÜÇLENDİRME AŞAMASI
Bu aşama, ilk iki aşamada kaybedilen ağırlığı sürekliliğini sağlama hedefine sahiptir. Verilen her kilo için beş gün boyunca sınırsız yağsız protein ve sebze yiyerek vermiş olduğunuz kiloyu korumaya çalışmanız gerekir. Değişken sürelerde uygulanır.
Bu aşamada haftada bir gün protein oranı yüksek olan bir yemek yiyebilirsiniz. Fakat buradaki en önemli konu; günlük mutlaka 2,5 yemek kaşığı yulaf tüketilmesi gerekliliğidir.
KORUMA AŞAMASI
Bu aşamada verilen kiloların korunması hedeflenir. Koruma aşaması sürecindeki diyetin uygulanması, kilonuz sabit kaldığı sürece devam edilebilir. Kilonuzu korumak için günde 30 dakika egzersiz yapmalı, günlük 3 yemek kaşığı yulaf tüketilmesi gerekir. Bu nedenle bu aşamanın süresi belirsizdir.