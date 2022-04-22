Kraliyet Ailesi’nin gençlik sırrını bulduk! Kate Middleton'ın diyeti iksir gibi

Kate Middleton, sadece Kraliyet Ailesi’nin bir üyesi olması nedeniyle değil aynı zamanda üç çocuk annesi olmasına rağmen oldukça fit ve zinde fiziğiyle dikkat çekiyor. Düşesin sağlıklı beslenerek ve çeşitli sporları düzenli olarak sağlıklı kaldığı düşünülüyor. Fakat asıl sırrı, düzenli olarak uyguladığı bir diyet sisteminden geçiyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:49

Middleton, 40 yaşında olmasına rağmen neredeyse 2011 yılındaki fotoğraflarla birebir aynı. Kate'in kraliyetteki görevlerinin yoğunluğu, onun rutinini kırmasına izin vermeden sağlıklı bir yaşam sürmek için elinden gelmesine engel olmuyor. Peki bu genç görünümün ardındanki sır nedir? İşte son yıllarda en çok konuşulan diyetlerden biri olan Dukan Diyeti'nin sırları… Dukan diyeti, yüksek protein ve düşük karbonhidrat oranına sahip bir diyet sistemi. Healthline'a göre, bir Fransız doktor olan Dr. Pierre Dukan tarafından geliştirilen bu diyet, yemek yemeği kısıtlayamayan insanlar için tasarlandı. 2000 yılında Dr. Dukan, yüzlerce insanın bu diyeti yapmasını sağlayan kitabını da yayına aldı. Peki bu diyet nasıl yapılıyor?

DUKAN DİYETİNİN SİSTEMİ NEDİR? Diyet, dört aşamadan oluşuyor. Fazla kiloları vermek için her zaman aynı sistemi değil tam aksine her aşamada farklı şeyleri tüketerek bedeninizde bir şaşırma rutini izlemenizi mümkün kılıyor. ATAK AŞAMASI Diyet, yedi güne kadar süren bir atak evresine sahiptir. Bu süreçte, bir kişinin düşük kalorili bir protein olan her şeyi yemesine izin verilir. Diğer gıda ürünleriyle birlikte bir kişinin her gün 1,5 yemek kaşığı yulaf yemesi gerekir. Atak dönemi yenmesi gerekenler: Balık

Yumurta

Süt ve yoğurt gibi yağsız süt ürünleri

Soya peyniri

5 litre su

Az miktarda limon suyu ve turşu

5 ml yağ

SEYİR AŞAMASI İkinci evre olan bu seyir aşaması, sekizinci günden itibaren başlıyor ve tam 12 ay boyunca devam ediyor. Bu aşamada, alternatif günelrde proteinler ve nişastalı olmayan ürünler arasında seçim yapılıyor. Bir gün yağsız protein tüketilirken diğer gün nişasta içermeyen sebzeler yeniyor. Bununla birlikte her gün mutlaka iki yemek kaşığı yulaf yenmesi gerkeiyor. Seyir aşamasında yenmesi gereken besinler: Yağsız protein gününde, atak evresindeki tüm besinler alınabilir. Alternatif günlerde nişastasız sebzeler tüketilmelidir. Ispanak gibi yapraklı yeşillikler

Brokoli, karnabahar ve lahana

Dolmalık biber

Salatalık

Domates

Mantar

Yeşil fasulye

Soğan

Kabak

Şalgam