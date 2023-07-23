Meğer erimeyen göbeğin sebebi her gün yaptığımız bu hataymış! Dümdüz bir karın için tek yapmanız gereken...

Kişisel antrenör olan Victoria Brady, göbek yağını eritmenin en yaygın nedenlerinin aslında günlük rutindeki birkaç aktivitiyle ilişkili olduğuna vurgu yaptı. Yüksek lifli, protein oranı yüksek bir beslenme sisteminin yanı sıra düzenli egzersiz, göbek yağlarının erimesindeki en önemli detaylar. Fakat birkaç hata bu süreci zora sokuyor. İşte yapılmaması gerekenler…
YÜKSEK STRES ORANI
Brady, kolayca strese girme sorununuz varsa, kronik stresin artmış kortizol seviyelerine yol açması nedeniyle göbek yağlarının depolanmasının kolaylaşmasına sebep olduğunu belirtiyor. Brady, stresin kilo verme çabalarını engelleyerek duygusal yeme veya kötü beslenme seçimlerine de yol açabileceğini söylüyor.
Stresi yönetebileceğiniz üretken yollar oluşturmak, kortizol seviyelerini düzenlerken aynı zamanda stres sebebi birlikte gelen aşırı yeme isteğini de bastırabilir. Bazı örnekler arasında meditasyon, nefes çalışması, yoga veya yürüyüş yapmak, bisiklete binmek gibi aktiviteler bulunuyor.
KALİTESİZ UYKU
Brady, yetersiz ve kalitesiz uykunun, hormonal dengeyi bozarak iştah düzenlemesini ve metabolizmasını etkileyebileceğini belirtiyor. Uyku eksikliği, şekerli ve yüksek kalorili yiyecekler için artan istekle de bağlantılı olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca hormonal dengesizlikler, karın bölgesindeki yağ depolamasına da neden oluyor.
Yeterince kaliteli uyku almak en önemli öncelik olmalıdır. Hedefiniz her gece yedi ila sekiz uyku olmalıdır. Brady, "Tutarlı bir uyku programı oluşturun, yatmadan bir saat önce fişi çekerek rahatlatıcı bir yatma zamanı rutini oluşturun ve uyku ortamınızın kaliteli uykuya elverişli olduğundan emin olun" diyor.
HAREKETSİZ BİR YAŞAM TARZI
Araştırmalar, göbek yağının artmasındaki en etkili sebebin olmasının yanı sıra, hareketsiz bir yaşamın kelimenin tam anlamıyla "öldürebileceğini" gösteriyor. Brady, "Minimum fiziksel aktivite ile hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmek metabolizmayı yavaşlatabilir ve kalori harcamasını azaltabilir" diyor. Egzersiz eksikliği, vücudun göbek yağı da dahil olmak üzere yağ yakma yeteneğini engelliyor.
Oldukça basit bir düzenleme olan "hareket artışını" sağlamak, telefonunuzda veya giyilebilir teknolojik ürünlerinizdei "hareket et" uyarısının sizin için oldukça etkili olabilir. Brady, "Halter gibi direnç egzersizlerini fitness rutininize dahil edin. Kas kütlesi oluşturmak metabolizmayı hızlandırabilir ve göbek yağı da dahil olmak üzere daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir" diyor. Kalori harcamasını artırmak ve karın yağı da dahil olmak üzere genel yağ kaybını desteklemek için koşu, bisiklete binme veya yüzme gibi düzenli aerobik faaliyetlerde de bulunabilirsiniz.
DENGESİZ BESLENME
Çok fazla rafine karbonhidrat, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar ve ilave şekerler göbek yağlarının artışına en büyük sebeplerden bazıları. Odak noktanızı dengeli bir diyet ve karın yağını eritmenize ve uzak tutmanıza yardımcı olacak yiyecekler tüketmeye yönlendirin. Örneğin, yumurta, yulaf ezmesi, avokado, tatlı patates, somon balığı, siyah fasulye, fındık ve tohum izi karışımı, Yunan yoğurdu, ton balığı, zerdeçal, muz, tam tahıllı ekmek ve otla beslenen etler gibi öğelerin tümü, haftalık atıştırmalıklar ve öğünler hem sağlıklı beslenmenizi hem de göbek yağlarından kurtulmanızı sağlar.
GENETİK VE HORMONAL FAKTÖRLER
Beslenme veya hareketsizlik gibi çevresel faktörlerin yanı sıra; genetik ve hormonal faktörler de en büyük sebepler arasında bulunuyor. Brady, "İnsülin direnci veya yüksek östrojen seviyeleri gibi hormonal dengesizlikler de göbek yağını kaybetmeyi zorlaştırabilir" açıklamasında bulunuyor.