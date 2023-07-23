Meğer erimeyen göbeğin sebebi her gün yaptığımız bu hataymış! Dümdüz bir karın için tek yapmanız gereken...

Oldukça basit bir düzenleme olan "hareket artışını" sağlamak, telefonunuzda veya giyilebilir teknolojik ürünlerinizdei "hareket et" uyarısının sizin için oldukça etkili olabilir. Brady, "Halter gibi direnç egzersizlerini fitness rutininize dahil edin. Kas kütlesi oluşturmak metabolizmayı hızlandırabilir ve göbek yağı da dahil olmak üzere daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir" diyor. Kalori harcamasını artırmak ve karın yağı da dahil olmak üzere genel yağ kaybını desteklemek için koşu, bisiklete binme veya yüzme gibi düzenli aerobik faaliyetlerde de bulunabilirsiniz.

DENGESİZ BESLENME Çok fazla rafine karbonhidrat, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar ve ilave şekerler göbek yağlarının artışına en büyük sebeplerden bazıları. Odak noktanızı dengeli bir diyet ve karın yağını eritmenize ve uzak tutmanıza yardımcı olacak yiyecekler tüketmeye yönlendirin. Örneğin, yumurta, yulaf ezmesi, avokado, tatlı patates, somon balığı, siyah fasulye, fındık ve tohum izi karışımı, Yunan yoğurdu, ton balığı, zerdeçal, muz, tam tahıllı ekmek ve otla beslenen etler gibi öğelerin tümü, haftalık atıştırmalıklar ve öğünler hem sağlıklı beslenmenizi hem de göbek yağlarından kurtulmanızı sağlar.