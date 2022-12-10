Metabolizmanın altın anahtarı! Yağları cayır cayır yanmasını sağlıyor...

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuz ve karabiber ikilisinde genelde tuzun fazla tüketiminin zararlarından bahsedilir Ancak genelde göz ardı edilen karabiberin faydaları pek bilinmez. İşte tüm yönleriyle karabiberin yararaları…

YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Hücrelere zarar verebilecek olan serbest radikaller çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Aşırı serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi nedenlerden oluşan ve vücutta ciddi zararlara yol açabilecek olan moleküllerdir.Bazı kanser türleri, iltihaplar ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olan bu aşırı serbest moleküller antioksidanlar sayinde önlenebildiğini göstermektedir.

Karabiber, içerisinde piperin adı verilen güçlü bir antioksidan bulundurur. Bu sayede de serbest radikallerin zararlarını önleyerek kanser gibi hastalıkların görülme sıklığını düşürür.