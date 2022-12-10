Metabolizmanın altın anahtarı! Yağları cayır cayır yanmasını sağlıyor...

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tuz ve karabiber ikilisinde genelde tuzun fazla tüketiminin zararlarından bahsedilir Ancak genelde göz ardı edilen karabiberin faydaları pek bilinmez. İşte tüm yönleriyle karabiberin yararaları…
YÜKSEK ANTİOKSİDAN İÇERİYOR
Hücrelere zarar verebilecek olan serbest radikaller çeşitli nedenlerden dolayı oluşabilir. Aşırı serbest radikaller ise hava kirliliği, sigara dumanı ve güneş ışınları gibi nedenlerden oluşan ve vücutta ciddi zararlara yol açabilecek olan moleküllerdir.Bazı kanser türleri, iltihaplar ve erken yaşlanma gibi sorunlara neden olan bu aşırı serbest moleküller antioksidanlar sayinde önlenebildiğini göstermektedir.
Karabiber, içerisinde piperin adı verilen güçlü bir antioksidan bulundurur. Bu sayede de serbest radikallerin zararlarını önleyerek kanser gibi hastalıkların görülme sıklığını düşürür.
ANTİ İNFLAMATUAR ÖZELLİĞE SAHİPTİR
Yapılan çalışmalarda karabiberin içerisindeki piperin adlı maddenin aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve kronik iltihaplanmalara karşı oldukça etkili olduğunu gösteriyor.Düzenli tüketildiğinde var olan iltihabı azaltıyor ve yenilerinin oluşmasının da önüne geçiyor.
BEYNİNİZ İÇİN FAYDALI
Karabiberde bulunan piperin, aynı zamanda beyin fonksiyonlarının düzgün çalışmasına da katkıda bulunur. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi beyin hastalıklarında ciddi fayda sağladığı gözlemlenmiştir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Piperin, aynı zamanda kan şekerini düzenleyip metabolizmanın da optimal seviyede çalışmasına katkıda bulunur. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak karabiber tüketen hastaların insülin seviyesine düzelme ve kan şekerinde düşüş görülmüştür.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Kandaki yüksek kolesterol, dünya genelinde en yaygın ölüm sebeplerinden olan kalp krizinin en büyük nedenidir. Karabiberin düzenli olarak tüketilmesinin ise yapılan araştırmalar ışığında kolesterol seviyesinde düşüşe neden olduğu gözlemlenmiştir.Aynı zamanda karabiber tüketiminin kötü kolesterolü düşürme etkisinin yanı sıra vücuda alınan besinlerdeki mineral ve vitaminlerin emilimini de arttırdığı düşünülmektedir.
KANSERE KARŞI ETKİLİDİR
Bilim insanları, karabiberin içerisinde bulunan piperin adlı bileşiğin kanserle mücadele ettiğini dair çalışmalar yürütüyorÖzellikle meme, prostat ve kolon kanserindeki hücrelerin çoğalma hızını yavaşlattığı ve kanserleri hücrelerin de ölmesini sağladığı öne sürülmektedir.
EMİLİMİ ARTTIRIR
Yemeklerde tüketeceğiniz karabiber beraber yediğiniz besinlerin emilimini hızlandıracağı gibi arttırır da.Bu sayede aynı yemeği yiyerek daha fazla vitamin ve mineralden faydalanabilirsiniz.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINA İYİ GELİR
Karabiber tüketmek, bağırsaklarda bulunan iyi bakterileri arttırarak hem bağırsak sağlığını korur hem de kabızlık gibi kronik rahatsızlıklara karşı önleyici bir kalkan oluşturur. Düzenli olarak hazırladığınız yemeklerin içerisine bir kaşık bile atmanız kısa sürede faydasını görmenizi sağlar.
AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR
Son zamanlarda yapılan bir araştırmada karabiberin içerisindeki piperin adlı maddenin vücutta ağrı kesici etkiye sahip olduğu keşfedildi.
GÖZ SAĞLIĞINI KORUR
Karabiber içerisinde yüksek miktarda A vitamini barındırmaktadır. Özellikle göz sağlığını korumada oldukça önemli bir yere sahip bu vitamin sayesinde göz hastalıklarından korunabilirsiniz.
KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Karabiber tüketimi metabolizmayı hızlandırmaya oldukça yardımcıdır. Bu sayede başta göbek yağları olmak üzere vücuttaki tüm yağların hızla yakılmasını sağlar.Yemeklerin içerisine atabileceğiniz gibi 1 kase yoğurdun içerisine katacağınız 1 çay kaşığı karabiber, kısa zamanda ciddi kilolar vermenize yardımcı olacaktır.
Eğer kilo vermek gibi bir isteğiniz varsa karabiberi sofranızdan eksik etmeyin.