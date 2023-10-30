Ne diyet ne egzersiz! Meğer hızla kilo vermenin sırrı buymuş: Yemeklerden yarım saat önce...

Birmingham Üniversitesi Klinik Öğretim Görevlisi Dr. Helen Parretti, bu bulguların güzelliğinin basitliğinde yattığını belirtti. Parretti, "Ana yemeklerden önce günde üç kez yarım litre su içmek kilo vermenize yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.

Fiziksel aktivite miktarınızı nasıl artıracağınıza ve sağlıklı beslenmeye ilişkin kısa talimatlarla birleştirildiğinde, bu durum, insanların makul ve sağlıklı bir oranda ekstra kilo kaybı elde etmelerine yardımcı oluyor gibi görünüyor. Üstelik su içmek, fazla çaba gerektirmeyen bir şey.

Beslenme uzmanı Kelly Jones da aynı fikirde. Suyun, kilo kaybı için "sihirli bir değnek"ten ziyade bir "bakım aracı" olarak düşünülmesini öneriyor.