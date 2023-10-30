Ne diyet ne egzersiz! Meğer hızla kilo vermenin sırrı buymuş: Yemeklerden yarım saat önce...

Ağır egzersizler, uzun süre aç kalınan aralıklı oruç düzeni veya takviyeler… Aslında tüm bunların dışında, basit bir ipucu, kilo verme sürecinizi büyük oranda etkileyebilir. Tikto TikTok'ta myherbplus adlı doktor kullanıcı, ilk yapılması gerekenin su içme düzenini değiştirmek olduğunu belirtiyor.
Araştırmaların yemekten önce 500 ml su içmenin hem metabolizmayı hızlandırdığını hem de kilo vermeyi kolaylaştırdığını belirten doktor, genel olarak da ne kadar su içilirse o kadar sağlıklı olunabileceğini anlattı.
Su içmenin kilo kaybına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birmingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, ana öğünlerden yarım saat önce içilen 500 ml suyun insanların kilo vermesine yardımcı olabileceğini gösterdi.
Araştırma, yemekten 30 dakika önce 500 ml su içen kişilerin, içmeyenlere göre ortalama 1,3 kg daha fazla kilo verdiklerini ortaya çıkardı. 12 haftalık bir süre boyunca, suyla içmeyen kişilerin ortalama 0,8 kg kaybına kıyasla 4,3 kg'lık bir kayıp bildirdiler.
Birmingham Üniversitesi Klinik Öğretim Görevlisi Dr. Helen Parretti, bu bulguların güzelliğinin basitliğinde yattığını belirtti. Parretti, "Ana yemeklerden önce günde üç kez yarım litre su içmek kilo vermenize yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.
Fiziksel aktivite miktarınızı nasıl artıracağınıza ve sağlıklı beslenmeye ilişkin kısa talimatlarla birleştirildiğinde, bu durum, insanların makul ve sağlıklı bir oranda ekstra kilo kaybı elde etmelerine yardımcı oluyor gibi görünüyor. Üstelik su içmek, fazla çaba gerektirmeyen bir şey.
Beslenme uzmanı Kelly Jones da aynı fikirde. Suyun, kilo kaybı için "sihirli bir değnek"ten ziyade bir "bakım aracı" olarak düşünülmesini öneriyor.