Pelin Karahan sadece 1,5 ayda 8 kilo verdi! Sırrına inanamayacaksınız...

"SPOR VAZGEÇİLMEZİ"

Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini vurguluyor. 2 çocuk annesi yıldız, birçok kişi gibi aşırı diyetler yerine ne yediği konusunda daha bilinçli hareket ettiğini dile getiriyor. Üstelik yemeğe de çok düşkün olduğunu belirten Karahan, önceleri yedikklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli davranmadığını, sadece keyif aldığı yemekleri yediğini anlattı. Fakat tüm bunları bırakmak için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yola girdiğini de dile getirdi.

Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan yıldız, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlattı. Sadece beslenme değil, aynı zamanda sporla da bunu destekleyen Pelin Karahan, fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlattı.