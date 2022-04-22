Pelin Karahan sadece 1,5 ayda 8 kilo verdi! Sırrına inanamayacaksınız...

Pelin Karahan, evlendiği dönemden bu yana büyük bir değişikliğe gitti. Saç rengi, giyim tarzı ve yaşam stili ile hem şık hem de yakışan parçaları bir araya getirmek konusunda oldukça usta görünüyor. Fakat tüm bunların yanı sıra fit görünümü de hemen herkesin hayran kaldığı bir başka konu. İşte sağlıklı ve oldukça dinç görünen bedeninin ardındaki sır…
"SPOR VAZGEÇİLMEZİ"
Pelin Karahan, hayatında sporun daima yeri olduğunu ve özellikle beslenme sistemine dikkat ettiğini vurguluyor. 2 çocuk annesi yıldız, birçok kişi gibi aşırı diyetler yerine ne yediği konusunda daha bilinçli hareket ettiğini dile getiriyor. Üstelik yemeğe de çok düşkün olduğunu belirten Karahan, önceleri yedikklerinin sağlıklı olup olmadığı konusunda dikkatli davranmadığını, sadece keyif aldığı yemekleri yediğini anlattı. Fakat tüm bunları bırakmak için beslenme tarzını değiştirerek farklı bir yola girdiğini de dile getirdi.
Yaz ortası gibi başladığı diyetini diyetisyen eşliğinde doğru bir şekilde uygulayan yıldız, ketojenik beslenme tarzı sayesinde 1,5 ayda 8 kilo verdiğini ve 57 kilodan 49 kiloya düştüğünü anlattı. Sadece beslenme değil, aynı zamanda sporla da bunu destekleyen Pelin Karahan, fit bir bedene sahip olmasının en önemli sırrının beslenme ve spordan geçtiğini hayranlarına anlattı.
KETOJENİK DİYET NEDİR VE NASIL UYGULANIR?
Ketojenik diyet (veya kısaca keto diyeti), birçok sağlık yararı sunan düşük karbonhidratlı, yüksek yağ içeriğine sahip bir diyettir. Aslında, birçok araştırma, bu tür bir diyetin kilo vermenize ve sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Yapılan araştırmalar, ketojenik diyetin diyabet, kanser, epilepsi ve Alzheimer hastalığına karşı bile faydaları olabileceğini gösteriyor. Fakat tüm bu beslenme programları, herkesin vücut tipine göre özel olarak düzenlenir ve diyet yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir.
Karbonhidrat alımını büyük ölçüde azaltmayı ve onun yerine yağ oranını artırmayı hedefleyen bu diyet etkililiği nedeniyle sıklıkla uygulanıyor. Karbonhidratlardaki bu azalma, vücudunuzu ketoz adı verilen metabolik bir duruma sokar. Bu olduğunda, vücudunuz enerji için yağ yakma konusunda inanılmaz derecede verimli hale gelir. Aynı zamanda karaciğerdeki yağı , beyne enerji sağlayabilen ketonlara dönüştürür. Ketojenik diyetler kan şekeri ve insülin seviyelerinde önemli düşüşlere neden olabilir. Bunun, artan ketonlarla birlikte bazı sağlık faydaları bulunur.
FARKLI KETOJENİK DİYET TÜRLERİ
Ketojenik diyetin birkaç versiyonu vardır:
Bununla birlikte, yalnızca standart ve yüksek proteinli ketojenik diyetler kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Döngüsel veya hedefli ketojenik diyetler daha gelişmiş yöntemlerdir ve öncelikle vücut geliştiriciler veya sporcular tarafından kullanılır.
KAÇINILMASI GEREKEN YİYECEKLER
Karbonhidrat oranı yüksek herhangi bir yiyecek sınırlandırılmalıdır. Ketojenik diyette azaltılması veya ortadan kaldırılması gereken yiyecekler;
TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER
Öğünlerinizin çoğunu şu yiyeceklere dayandırmanız öneriliyor.