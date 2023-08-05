Sırttaki yağlanmaya kesin çözüm oluyor! Doğrudan o bölgeyi hedef alıyor…

Vücudun belirli bir bölgesindeki yağlanmadan şikayetçi olsak da bu durumu tersine çevirmek için bütünsel olarak çalışmamız önemlidir. Bu yöntemlerli takip ederek kısa sürede hayalinizdeki fiziğe kavuşabilirsiniz.
DİYET YERİNE SAĞLIKLI BİR BESLENME PLANI UYGULAYIN
Dr.Lisa Young, genel yağ kaybını artırmak ve vücut kompozisyonunuzu iyileştirmek istiyorsanız diyet yerine sağlıklı beslenme "planı" uygulamanızı öneriyor. Zihninizi ve vücudunuzu sağlıklı, besin dolu gıdalarla beslemek katı bir diyete bağlı kalmaktan çok daha sürdürülebilir olabilir.
Dr. Young, "Yiyecekler hakkındaki düşüncelerinizi yeniden belirlemek ve diyetinize dahil etmek için besin değeri yüksek yiyecekleri seçmek, kilo vermenin ve geri almayı önlemenin en iyi yolu olacaktır" diye açıklıyor. "Genel bir kılavuz, sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi daha fazla tam gıdaya bağlı kalmak olacaktır. Besleyici bir diyet, vücudunuza karbonhidratların, yağların, proteinlerin yanı sıra lif de sağlar."
GIDA ETİKETLERİNİ OKUYUN
Daha önce hiç yapmadıysanız, gıda etiketlerini okumak göz korkutucu gelebilir, ancak Dr. Young, beslenme etiketlerini okumanın büyük bir fark sağlayacağını söylüyor. "Bu, genel olarak yağ kaybetmeye çalışan kişiler için önemlidir, çünkü sağlıklı bir diyete uymalarını sağlamak için yediğiniz yiyecek ve içerik türlerini anlamak önemlidir" diyor. "Ayrıca, birçok işlenmiş paketlenmiş gıda, kilo verme çabalarını engelleyebilecek katkı maddelerine sahip olabilir. Yüksek oranda ilave şeker ve diğer tatlandırıcılar ile suni içerik maddeleri içeren yiyecekleri tüketmekten kaçının."
YEME ALIŞKANLIKLARINIZI ÇOK YÖNLÜ OLARAK DEĞİŞTİRİN
Günlük yaşamınızda dengeli beslenmeyi takip etmek, her zaman sağlıklı seçimler yapmaya özen göstermek önemlidir.
Dr. Young, "Yağsız proteinler, meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar açısından zengin çok yönlü bir diyet, kilonuzu yönetmenize ve yağ kaybını desteklemenize yardımcı olabilir" diye anlatıyor. "Kilo alımına katkıda bulunabilecekleri için işlenmiş gıda ve eklenmiş şeker alımınızı azaltmaya özen gösterin. Yeterli su tüketimi ayrıca genel sağlık ve kilo yönetimi için çok önemlidir, bu nedenle günlük olarak yeterince su içtiğinizden emin olun."
YAPARKEN EĞLENEBİLECEĞİNİZ AKTİF HOBİLER BULUN
Yürüyüş, bisiklet, koşu, yoga veya dans gibi, gerçekten zevk aldığınız aktif hobiler ve egzersiz türleri bulun. Dr. Young, "Fiziksel olarak aktif olmak, yağ yakımını teşvik eder ve kilo yönetimi, kalp hastalığı riskinizi azaltma, kan ve insülin seviyelerinizi yönetmenize yardımcı olma, zihinsel sağlığı iyileştirme ve çok daha fazlası gibi sağlık yararlarını da beraberinde getirir" diyor.
KUVVET ANTRENMANLARINDAN YARDIM ALIN
Kişisel antrenör olan Tyler Read ve Dr. Young kuvvet antrenmanlarının önemini vurguluyor. Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye anlatıyor. "Şınav gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin." Dr. Young, metabolizmanıza güzel bir destek vererek günün geri kalanında daha fazla kalori yakacağınızı söylüyor.
YETERLİ UYKU UYUMAYA ÖZEN GÖSTERİN
Read, "Uyku eksikliği ve yüksek stres, vücudunuzun metabolizmasını ve yağ kaybını engelleyebilir" diye açıklıyor. "Her gece yedi ila dokuz saat kaliteli uyku uyumayı hedefleyin ve meditasyon, yoga veya diğer gevşeme egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini uygulamaya çalışın."