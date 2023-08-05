Sırttaki yağlanmaya kesin çözüm oluyor! Doğrudan o bölgeyi hedef alıyor…

YAPARKEN EĞLENEBİLECEĞİNİZ AKTİF HOBİLER BULUN Yürüyüş, bisiklet, koşu, yoga veya dans gibi, gerçekten zevk aldığınız aktif hobiler ve egzersiz türleri bulun. Dr. Young, "Fiziksel olarak aktif olmak, yağ yakımını teşvik eder ve kilo yönetimi, kalp hastalığı riskinizi azaltma, kan ve insülin seviyelerinizi yönetmenize yardımcı olma, zihinsel sağlığı iyileştirme ve çok daha fazlası gibi sağlık yararlarını da beraberinde getirir" diyor.

KUVVET ANTRENMANLARINDAN YARDIM ALIN Kişisel antrenör olan Tyler Read ve Dr. Young kuvvet antrenmanlarının önemini vurguluyor. Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye anlatıyor. "Şınav gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin." Dr. Young, metabolizmanıza güzel bir destek vererek günün geri kalanında daha fazla kalori yakacağınızı söylüyor.