Sporsuz ve diyetsiz! Açlık yaşamadan kilo vermek için bu 10 kuralı uygulayın

Spor salonlarında hoşlanmıyor, yediklerinizden de kısmak istemiyorsunuz ancak kilo vermek niyetinde misiniz? İşte kolayca kilo vermek için uygulayabileceğiniz 6 altın kural…
SICAK SUYLA DUŞ ALMAK
Akşamları alacağınız sıcak bir duş rahatlamızı sağlarken günün stresinden de kurtulmanızı sağlar ancak, sıcak suyun aynı zamanda kilo vermenizi sağlayacağını biliyor muydunuz? Sıcak suyla duş alırken vücudunuz normal ısısını korumak için daha çok çalışacağından yakılan kalori miktarı da artar. Araştırmalar, bir saat boyunca sıcak suyla duş almanın ya da banyo yapmanın fazladan 130 kalori yaktığını göstermekte. Bu nedenle sadece duşta kullandığınız ılık ya da soğuk suyu sıcağa çevirerek kilo verme sürecinize katkıda bulunabilirsiniz.
SOĞUK SU İÇMEK
Düzenli ve yeterli miktarda su tüketimi beden sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken madde. Vücudunuzun susuz kalması cildinizi olumsuz etkileyeceği gibi sürekli bir hal alırsa genel sağlığınızda da sorunlar oluşmasına neden olabilir. Ilık su tüketmek vücudunuza susuz kalmaması için gereken desteği sağlar ancak soğuk su tüketerek kilo verme sürecinize de katkıda bulunabilirsiniz. Oda sıcaklığında su içmekten vezgeçemeyenler ise içerisine birkaç küp buz atarak bu soruna çözüm bulabilirler. İki türlü de içeceğiniz su soğuk olacağında vücudunuz kendi ısısını artırmak adına daha fazla efor sarfederek geçici olarak da olsa metabolizmanızı hızlandıracaktır.
VANİLYA KOKLAMAK
Taze pişmiş güzel kokan bir kurabiyeyi koklamanın size kilo alabildireceğini hissettiyseniz, aslında bazı kokuların kilo vermenize destek olabileceğini bilmek sizi rahatlatacaktır. Araştırmacılar, belirli kokulara sahip yakıları kullanan fazla kilolu insanların daha az tatlı yeme isteği duyduğunu keşfetti. Eğer yakı kullanma fikrine çok sıcak bakmıyorsanız sıkacağınız vanilya kokulu bir parfüm de aynı etkiyi yaratacaktır. Bu sayede hem güzel kokar hem de tatlı yeme isteğinizi basırmış olursunuz.
EV İŞİ YAPMAK
Yerleri silmek ya da çamaşır asmak sizin için can sıkıcı olabilir ancak, küçük ev işlerini yapmak kalori yakımınızı destekler ve üzerine de evinizi pırıl pırıl tutmanıza yardımcı olur. Akşam yemeğinden sonra dolan lavabonuzdaki kirli bulaşıkları elde yıkamanız fazladan 100 kalori yakmanızı sağlar. Yarım saat banyonuzu ovmak ise 30 dakikalık tempolu yürüyüş ile aynı miktarda kalori yakımına neden olur.
YEŞİL ÇAY İÇMEK
Yeşil çay zengin bir antioksidan kaynağı olmasının yanında cildinizin de daha genç gözükmesini sağlar. İçerisinde bulunan katehin ve kafein maddeleri metabolizmanızı hızlandırırarak vücudunuzun yağları daha hızlı yakmasını sağlar. Bu yöntemle kilo vermek istiyorsanız sadece 1 bardak yeşil çayın yeterli olmayacağını söyleyelim. Araştırmalar kilo vermek için yeşil çay içiyorsanız günde 3 ila 5 bardak arası tüketmeniz gerektiğini söylüyor.
EVİN ISISINI DÜŞÜRMEK
Kış geldikçe evin içerisindeki ısıyı arttırma eğiliminde oluruz ancak soğuk ortamda bulunmak aslında kilo vermeye yardımcı olur. Aynı soğuk su içmek gibi soğuk ortamda bulunmak da kilo verdirici özelliğe sahiptir. Araştırmalar oda sıcaklığını düşürmenin kalori yakımını tetikleyerek kilo kaybına katkıda bulunduğunu göstermektedir.