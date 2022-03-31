Sporsuz ve diyetsiz! Açlık yaşamadan kilo vermek için bu 10 kuralı uygulayın

Fazla kilolarından şikayetçi her bireye verilen ortak öneriler egzersiz ve diyettir. Ancak kilolardan kurtulmak ve kalori yakımını hızlandırmak için farklı yöntemler de var. Sizin için sıraladığımız önerileri düzenli olarak günlük yaşantınızın bir parçası haline getirirseniz efor sarf etmeden kilo verebilir, formunuzu koruyabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.03.2022 13:02

Spor salonlarında hoşlanmıyor, yediklerinizden de kısmak istemiyorsunuz ancak kilo vermek niyetinde misiniz? İşte kolayca kilo vermek için uygulayabileceğiniz 6 altın kural…

SICAK SUYLA DUŞ ALMAK Akşamları alacağınız sıcak bir duş rahatlamızı sağlarken günün stresinden de kurtulmanızı sağlar ancak, sıcak suyun aynı zamanda kilo vermenizi sağlayacağını biliyor muydunuz? Sıcak suyla duş alırken vücudunuz normal ısısını korumak için daha çok çalışacağından yakılan kalori miktarı da artar. Araştırmalar, bir saat boyunca sıcak suyla duş almanın ya da banyo yapmanın fazladan 130 kalori yaktığını göstermekte. Bu nedenle sadece duşta kullandığınız ılık ya da soğuk suyu sıcağa çevirerek kilo verme sürecinize katkıda bulunabilirsiniz.