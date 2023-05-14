“Su içsem yarıyor” diyenler dikkat! Bu hormonun bozukluğu kilolara kilo katıyor

Büyüme hormonu: Büyüme hormonu, kas kütlesinin artmasına yardımcı olan bir hormondur. Bu hormonun eksikliği, kas kütlesinin azalmasına ve yağ depolanmasının artmasına neden olabilir.

Yukarıda bahsedilen hormonlardaki bozukluklar, kilo alımına neden olabilen faktörlerdir. Ancak kilo alımı sadece hormonlardan kaynaklanmaz ve birçok faktörün etkisi altında kalabilir. Bu nedenle, kilo alımını önlemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir.