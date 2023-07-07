Suyu böyle içmek mum gibi erimenizi sağlıyor! İçtikçe yağlar akıp gidecek…

Sosyal medyada içerik üreticisi olan ve kilo vermek isten Carmen Batres, bu yöntem ile 25 kilo verdiğini söylüyor.

Şimdi ise, kilolardan kurtulmak için en büyük ipucunun bu olduğunu ve aynı zamanda bu yöntemle kendini çok iyi hissettiğini söylüyor.

Uzmanların önerdiği ve hepimizin yapması gerektiği gibi, Carmen her gün tonlarca su içmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük suyuna eğlenceli ve faydalı hale getirmek için bazı özel malzemeler ekliyor.