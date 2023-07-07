Suyu böyle içmek mum gibi erimenizi sağlıyor! İçtikçe yağlar akıp gidecek…

Sosyal medyada içerik üreticisi olan ve kilo vermek isten Carmen Batres, bu yöntem ile 25 kilo verdiğini söylüyor.
Şimdi ise, kilolardan kurtulmak için en büyük ipucunun bu olduğunu ve aynı zamanda bu yöntemle kendini çok iyi hissettiğini söylüyor.
Uzmanların önerdiği ve hepimizin yapması gerektiği gibi, Carmen her gün tonlarca su içmekle kalmıyor, aynı zamanda günlük suyuna eğlenceli ve faydalı hale getirmek için bazı özel malzemeler ekliyor.
Önce 3 litelik su şişesine bir tutam tuz ve bir tutam karbonat ekliyor. Ayrıca, suya biraz lezzet katmak isterseniz sindirime de yardımcı olabilecek limon ve salatalık dilimlerini de suyunuza ekleyebileceğinizi söylüyor.
SUYA NEDEN TUZ VE KARBONAT EKLEMELİSİNİZ?
Bir bardak su için bir kaşık gibi küçük dozlarda karbonat , sindirimi iyileştirmek, şişkinliği azaltmak ve hatta asit reflü ile mücadele etmek gibi tonlarca fayda sağlayabilir. Suyunuzdaki deniz tuzunun elektrolit dengesi, cilt sağlığı ve kemik sağlığı gibi çok benzer potansiyel faydaları vardır.
Carmen, bu malzemelerden fazlaca eklemenize de gerek olmadığını söylüyor. Eğer suyun içerisinde tadını alıyorsanız bu aslında çok fazla attığınız anlamına gelmektedir. Bu yöntem, yalnızca sağlığınızı iyileştirmekle kalmayıp aynı zamanda sizi su içmeye teşvik etmenin bazı oldukça basit ve kolay bir yoludur.
Suyu bu şekilde içmek sizi daha uzun süre tok hissettirir ve yeterli sıvı tüketmenize de katkıda bulunarak kilo vermenize çok daha yardımcı olur. Ancak bu yöntemi denemeden önce mutlaka bir uzman hekime danışmanız ve onun yönergelerine uymanız önerilir.
KARBONATIN FAYDALARI
EGZERSİZ PERFORMANSINI ARTIRIR
Bazı çalışmalar, karbonatın egzersiz performansını artırabileceğini göstermektedir. Karbonat, laktik asidi nötralize edebilir ve kas yorgunluğunu azaltabilir. Bu, yüksek yoğunluklu ve dayanıklılık gerektiren egzersizlerde faydalı olabilir.
SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Karbonat, mide asidini nötralize etme yeteneğine sahiptir. Sindirim sistemi sorunları, mide yanması veya asit reflü gibi durumlarla mücadele etmek için bazen kullanılabilir
İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU ÖNLER
Karbonat, idrar yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan idrar yolu asiditesini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak, bu durumu tedavi etmek için yalnızca karbonat kullanmak yerine bir doktora danışmak önemlidir.
SUYUN FAYDALARI
TOKLUK HİSSİ SAĞLAR
Su, yemeklerden önce içildiğinde mideyi doldurabilir ve tokluk hissi yaratır. Bu, daha az yiyecek tüketmenize yardımcı olabilir ve dolayısıyla kalori alımını azaltabilir.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Vücudun suyu sindirmesi ve emmesi metabolik süreçleri destekler. Hidrasyon seviyenizi korumak, metabolizmanızın daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir ve daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir.
KALORİLİ İÇECEK TÜKETİMİNİ AZALTIR
Su içmek, kalorili içecekleri (örneğin, gazlı içecekler, şekerli meyve suları veya enerji içecekleri) tüketme ihtiyacınızı azaltabilir. Bu, daha az kalori almanıza ve kilo verme sürecini desteklemenize yardımcı olabilir.
VÜCUTTAKİ ATIKLARIN ATILMSINI SAĞLAR
Vücut metabolizması sonucunda oluşan atık ürünlerin uzaklaştırılması için su gereklidir. İdrar yoluyla toksinlerin atılmasını sağlamak, sağlıklı bir vücut fonksiyonu için önemlidir.