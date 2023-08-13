Suyun içerisine 1 adet ekleyin! Doğrudan göbek yağlarını hedef alıyor, adeta metabolizmayı ateşliyor...

UYKUNUZA ÖZEN GÖSTERİN Uzmanlar, her gece yeterince dinlendirici bir uyku uyumuyorsanız vücudunuza çok fazla zarar verdiğinizi söylüyor. Yediklerinize dikkat ediyor ve egzersiz yapıyor olabilirsiniz ancak yeterince uyumuyorsanız, fazla bir değişiklik görmeyeceğinizi de ekliyorlar.

Bilim bunu destekliyor. Araştırmaya göre , altı aylık bir kilo verme programına katılan 245 kadın, daha kaliteli uykunun başarılı bir şekilde kilo verme şanslarını %33 artırdığını ortaya çıkardı. Her gece yedi saatten fazla uyumak da bu sonuçları verdi.