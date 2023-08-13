Suyun içerisine 1 adet ekleyin! Doğrudan göbek yağlarını hedef alıyor, adeta metabolizmayı ateşliyor...

Kilo vermek ve göbek yağını eritmek zaman, sıkı çalışma ve özveri gerektirir, ancak gerçekten bağlı kalacağınız ve hatta keyif alacağınız sürdürülebilir bir yaklaşım seçerek bunu kolayca başarabilirsiniz.
BOLCA SU İÇİN
İster egzersiz yapıyor olun ister sadece evde çalışıyor olun, kilo vermede en etkili adımlardan biri su içmektir. Eğer su içmeyi unutuyorsanız telefonunuza bir hatırlatıcı ekleyebilirsiniz.
Özellikle egzersiz gibi yoğun terleme ile oluşan sıvı kaybında yeterli su tükettiğinizden emin olmanız gerekir. Su aynı zamanda sizi tok tutabilir. Yapılan araştırmalar susuzluk ve açlık hissinin benzer olduğunu, bu nedenle yeterli su tüketimediğinizde de aç hissederek gereğinden fazla kalori alabileceğinizi gösteriyor.
Beslenme uzmanı Anthony Lenti, günde 2 ila 2,5 litre su içmenizi öneriyor. "Su, organlarınızın daha verimli çalışmasını sağlar ve cildiniz, saçlarınız, tırnaklarınız ve genel olarak iyileşmeniz için harikalar yaratır" diyor.
SUYUNUZA TAZE LİMON EKLEYİN
Su içmeyi sevmeyenlerin de uygulayabileceği ancak kilo vermeye oldukça etkili bir yöntem olan suyun içerisine limon eklemenin sizi aynı zamanda daha ferahlamış hissettirmesi de mümkün.
Fazladan kalori değeri olmadan suyunuzu daha lezzetli hale getirecek bu yöntem üzerine yapılan araştırmalar, limon polifenollerinin kilo alımını baskılayabildiğini ve vücudun yağ biriktirmesinin de önüne geçebildiğini gösteriyor.
UYKUNUZA ÖZEN GÖSTERİN
Uzmanlar, her gece yeterince dinlendirici bir uyku uyumuyorsanız vücudunuza çok fazla zarar verdiğinizi söylüyor. Yediklerinize dikkat ediyor ve egzersiz yapıyor olabilirsiniz ancak yeterince uyumuyorsanız, fazla bir değişiklik görmeyeceğinizi de ekliyorlar.
Bilim bunu destekliyor. Araştırmaya göre , altı aylık bir kilo verme programına katılan 245 kadın, daha kaliteli uykunun başarılı bir şekilde kilo verme şanslarını %33 artırdığını ortaya çıkardı. Her gece yedi saatten fazla uyumak da bu sonuçları verdi.
HER GÜN AYNI SAATTE YEMEK YİYİN
Her gün aynı saatte yemek yediğiniz bir yemek programı uygulamak, hedefinize ulaşmanızı sağlamak için mükemmel bir yoldur. Her zaman aynı saatlerde yemek yemek vücudumuzu dengede tutar, enerji seviyelerimizi tutarlı tutar ve ayrıca bizi aşırı yemekten alıkoyar.
EN BÜYÜK ÖĞÜNLERİ SABAH YA DA ÖĞLEN TERCİH EDİN
Kahvaltı veya öğle yemeğinde en büyük öğünlerinizi (günlük karbonhidratlarınızın çoğunu içeren) yemeyi planlayın. Akşam yemeğinden hemen önce veya sonra çok yoğun egzersiz yapmadığınız sürece, akşam yemeklerini çok daha az karbonhidratta tutmaya çalışın.
Akşam yemekleri ve ardından gelen tatlılar günün en büyük öğününü oluşturabiliyor. Ancak uykumuzda bu kadar büyük bir enerjiyi yakma şansımız olmadığından doğrudan yağa dönüşüyorlar.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN
Mutlu bir bağırsak, sağlıklı bir bağırsaktır, bu nedenle bağırsak sağlığınızı destekleyen yiyecekleri tükettiğinizden emin olun. Bağırsak sağlığına uygun yiyecekler, vücudunuzun diyet minerallerini verimli bir şekilde emmesine, sindirime yardımcı olmasına ve sisteminizin düzenli ve hareketli kalmasını sağlamasına yardımcı olur. Bağırsaklarınız için en iyi yiyeceklerden bazıları lahana turşusu, kuşkonmaz, kimchi, yoğurt, çilek, badem, muz, edamame, brokoli ve zencefildir.
KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN
Kan şekeri seviyelerini sağlıklı seviyelerde tutmak da kilo verme sürecinde göz ardı edilmemelidir. Uzmanlar, "Kan şekeri seviyelerinizde tutarsızlıklar olduğunda, bu enerjinizi, ruh halinizi, bilişsel işlevinizi etkiler ve ayrıca yaşam tarzıyla ilgili hastalık riskinizi artırır" diyerek bunun önemini vurguluyor.