Tüm yağı yaktıran detoks tarifi! Günde sadece bir bardak

Mükemmel bir detoks için ihtiyaç duyulan tüm detaylar, aslında sizin neleri sevdiğinize ve hangi besinlerin sizler için en uygunu olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Fakat tüm bunlardan önce 3 farklı kriter, en iyi detoksu hazırlamak için gerekli olan adımları sunuyor. Öncelikle bir detoks içeceğinin bulanık ve karışık değil, mükemmel görünmesi gerekiyor. Ardından lezzetli olmalı ki içmeye devam edebilesiniz. Lezzetli olduğu kadar besleyici de olmalı. Bu sayede tüm işlevleri bir araya getirerek eksiksiz bir detoks sürecine girebilirsiniz.

Her an smoothie hazırlamaya uygun bir vakit olmayabilir. Bu nedenle önceden hazırlanan ve uygun koşullarda saklanan karışımlar da en iyi sonuçları getirebilir. Sabahları hazırladığınız ve günün ilerleyen saatlerinde içeceğiniz detoks karışımlarını hazırlayabilir veya akşamdan hazırladığınız bu karışımı, kapağı iyice kapanmış bir kavanozda buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İçmeden önce çalkalayarak besinlerin vitamin ve minerallerini yeterli düzeyde alabilirsiniz.

Buradaki önemli püf noktalarından biri; malzemeleri çeşitli meyveler, taze sebzeler ve yeşilliklerle bir araya getirmek. Böylece hem lezzetli hem de besleyici bir karışıma kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Fakat meyve ve sebzeler doğrandıkları anda havayla temas ettikleri için oksidasyona uğrayarak, gözle görülmese de bozulma sürecine başlar. Bu nedenle bu ürünleri, doğradıktan sonra hemen tüketmek gerekir.

"EN İYİ DETOKS MALZEMELERİ HANGİLERİDİR?"

Detoks malzemelerini seçerken tazeliğinin yanı sıra besin değerlerini ve lezzetlerinin birbiriyle uyumunu gözetmek oldukça öneml. Böylece kendinize uygun en iyi detoksu tam da damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz. Buradaki en önemli nokta; seçeneklerinizin aslında ne kadar geniş olduğunun farkında olmaktır. İşte kullanabileceğiniz bazı malzemeler;

Hindistan cevizi suyu: Sade ve temiz suyun yanı sıra hindistan cevizi suyu da detoks karışımlarınızda kullanabileceğiniz en iyi lezzetler arasında yerini alır. Hem düşük kalori ve karbonhidrata sahip olması ve neredeyse yağsız olması, hindistan cevizi suyunu en ideal seçeneklerden biri haline getirir. Üstelik hem gereken nem desteğini sağlarken enerji vermesi de gün içerisinde aradığınız canlılığı sağlayabilir.

Ispanak: Magnezyum, omega-3 yağ asidi, demir, vitamin ve minerallerin yanı sıra güçlü antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan ıspanaklar, detoks içeceklerin baş kahramanıdır denilebilir. Üstelik nötr bir tada sahip olması sayesinde diğer meyveler ve malzemeler ile de güçlü bir birliktelik sağlar. Yoğun lif içeriği ve iltihap önleyici yapısı sayesinde bağışıklığınızı da güçlendiren bu sebzeyi hemen her detoks karışımına kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

Pancar: Potasyum, magnezyum, demir, bakır, C vitamini ve lif yönünden oldukça zengin olan pancar, yoğun besin değeri ile detoks sularında aradığınız besleyiciliği sunar. Detoks karışımlarında kullanmak için çiğ pancarı rendelemek en iyi seçeneklerden biri olacaktır. Hafifçe buharda pişirmek de daha lezzetli bir detoks karışımı da sunabilir.

Elma: Günlük tüketilen tek bir elma bile birçok hastalıktan koruyan önemli bir destekçidir. İçeriğindeki pektin sayesinde bağırsakları temizler, kan şekerini düzenler. Kanserden diyabete kadar birçok hastalık için önleyici bir yapıya sahip olan elma, aynı zamanda kabuğundaki yoğun lifler sayesinde cildinizi de ışıl ışıl yapacaktır. Bu nedenle detoks karışımlarınızı hazırlarken kabuklarını da dahil etmeyi unutmayın.

Kırmızı meyveler: Çilek, böğürtlen, ahududu veya yaban mersini. Tüm bu meyveler, hem yoğun bir besin içeriği hem de büyük bir lezzet dokunuşu sunar. Yoğun C vitamini içeren bu meyveler, aynı zamanda omega-3 yönünden de zengindir ve mineral desteği konusunda da büyük fayda sağlarlar. Göz sağlığı, kas gelişimi ve kandaki iltihapla mücadele etmek için gerekli olan antioksidan sayesinde eşsiz bir karışım oluşturur. Ayrıca lif yönünden zengin olmaları da sindirimi iyileştirmek konusunda onları, önemli bir yardımcı kılar. İstediğiniz mevsimde ister taze ister dondurulmuş olarak kullanabilirsiniz.

Ananas: İçeriğindeki bromelain adlı enzim, C vitamini içeriği ile birlikte gücünü artırır ve solunum tıkanıklığını, yoğun öksürük krizlerini, burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Üstelik vücuttaki toksinleri temizlemek ve vücuttaki ödemi atmak için en iyi besinlerden biridir. Böylece detoks karışımına dahil ettiğiniz bu meyve, hem harika bir tat hem de kilo verme sürecine destekleyici bir besin haline gelir.

Limon: Tüm dünyanın en sevilenlerinden biri olan limon, salatalardan içeceklere her şeye yoğun bir lezzet katar. Üstelik yoğun C ve B vitamini içeriği, antioksidan bir destek sağlar. İçeriğindeki sitrik asit ise sindirimi düzenler, askorbik asit kansere neden olan serbest radikallerle savaşır. Üstelik limon kabuklarının antioksidanlar yönünden oldukça zengin olması nedeniyle uzmanlar, onları karışım içerisine dahil etmeyi unutmamayı öneriyor.

Kırmızı Biber: Bir tutam kırmızı biber, detoks karışımları için farklı bir lezzet sağlarken aynı zamanda detoks etkisine üst bir düzeye taşır. En güçlü detoks besinlerinden biri olan kırmızı biber, toksinlerin atılmasını kolaylaştırmak için vücudu ısıtan bir süreç izler. Doğal bir antibiyotik olmasının yanı sıra en iyi mantar önleyicilerinden biridir. Üstelik güçlü bir bağışıklık sistemi sunar. Yağ yakmaya yardımcı olması da detoks karışımlarınızı, fit bir vücut için ihtiyaç duyduğunuz en iyi içeceğe dönüştürür.

Brokoli: İçeriğindeki glukosinolat adı verilen madde, brokoliyi vücuttaki toksinlerle baş etmek için en iyi gıdalardan biri haline getirir. Antioksidan, flavonoid, karotenoid, omega-3 ve mineraller yönünden oldukça zengin olan brokoli, tek başına bir bağışıklık cephanesi gibi işlev görür. Bu içerikleri sayesinde iltihaplanmaya karşı savaşır, kandaki oksijen seviyesini artırır ve sindirimi iyileştirir.