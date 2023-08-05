Uykunuzda yağların cayır cayır yanmasını sağlıyor! Yatmadan 1 bardak içmek 1 haftada 5 kilo verdiriyor..

EN ETKİLİ ZAYIFLAMA İÇECEKLERİ Kilo vermeye çalışırken, evde kolayca yapabileceğiniz ve kilo verme yolculuğunuzda etkili rol oynayacak zayıflama içeceklerini sizler için derledik. Bu tariflerin içerisinde bulunan su miktarı günlük sıvı tüketimi hedefinize de ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

TÜKETMEDEN ÖNCE Bu tarifler birer öneri niteliğinde olup tıbbi tavsiye yerine geçmemektedir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız ya da düzenli bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka öncesinde bir hekime danışmanız önerilir.