Uykunuzda yağların cayır cayır yanmasını sağlıyor! Yatmadan 1 bardak içmek 1 haftada 5 kilo verdiriyor..

Kilo vermeye çalışırken, belirli içecek türlerini, özellikle ilave şeker içeren ve daha yüksek kalorili olanları beslenmenizden çıkarmanın önemini hepimiz biliyoruz.
Kilo vermeye çalışırken hatırlamanız gereken en önemli şeylerden biri de, kalori miktarını azaltmak ve tükettiğinizden daha fazla kalori yakmaktır.
Kilo vermeye çalışırken, tüketeceğiniz bu içecekler size daha hızlı bir etki görmenizde yardımcı olabilir.Bu karışımlar zayıflamaya yardımcı olmanın yanı sıra, bu içecekler gerekli beslenmeyi sağlamanıza ve genel sağlığınızı iyileştirmenize de yardımcı olabilir.
EN ETKİLİ ZAYIFLAMA İÇECEKLERİ
Kilo vermeye çalışırken, evde kolayca yapabileceğiniz ve kilo verme yolculuğunuzda etkili rol oynayacak zayıflama içeceklerini sizler için derledik. Bu tariflerin içerisinde bulunan su miktarı günlük sıvı tüketimi hedefinize de ulaşmanızı kolaylaştırabilir.
TÜKETMEDEN ÖNCE
Bu tarifler birer öneri niteliğinde olup tıbbi tavsiye yerine geçmemektedir. Özellikle kronik bir rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz, emziriyorsanız ya da düzenli bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka öncesinde bir hekime danışmanız önerilir.
ZENCEFİL VE LİMON SUYU
Zencefil antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu ve diyabet riskini azalttığını öne süren bazı araştırmalar bulunmaktadır. Hem pratik hem de lezzetli bu tarif uyurken bile kilo vermenizi sağlayacak.
Malzemeler:
Nasıl yapılır:
ZENCEFİLİN FAYDALARI
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Zencefil, vücut sıcaklığını artırarak metabolizma hızını artırabilir. Bu, daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olabilir ve kilo verme sürecini destekleyebilir.
İŞTAHI AZALTIR
Zencefil, iştahı bastırmada yardımcı olabilecek açlık hissini azaltabilir. Dolayısıyla, daha az yemek yeme eğilimine katkıda bulunabilir.
SİNDİRİMİ DÜZENLER
Zencefil, sindirim sistemini rahatlatarak şişkinliği ve gazı azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli ve sağlıklı bir sindirim sistemi, kilo verme sürecinde önemli bir faktördür.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Zencefil, kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Dengeli bir kan şekeri düzeyi, açlık krizlerini ve ani enerji düşüşlerini önleyebilir, böylece daha düzenli bir diyet sürdürmenizi kolaylaştırabilir.
ANTİENFLAMATUAR ETKİLERİ BULUNUR
Zencefilin içerdiği bazı bileşikler, vücuttaki inflamasyonu azaltabilir. İnflamasyonun kontrol altında tutulması, kilo verme sürecine katkıda bulunabilir.
EGZERSİZ PERFORMANSINI ARTIRIR
Bazı araştırmalar, zencefilin egzersiz performansını artırmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Daha etkili bir egzersiz, daha fazla kalori yakımı ve kilo verme süreci açısından önemlidir.
LİMON SUYUNUN FAYDALARI
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Limon suyu, içeriğindeki C vitamini ve polifenol gibi bileşikler sayesinde metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olabilir. Artan metabolizma, daha fazla kalori yakmanıza ve kilo verme sürecini desteklemenize yardımcı olabilir.
DETOKS ETKİSİ BULUNUR
Limon suyu, içerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırmada ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkili olabilir. Detoks süreci, kilo verme çabalarına katkıda bulunabilir.
İŞTAHI AZALTIR
Limon suyu, iştahı azaltmada yardımcı olabilecek pektin gibi lif içeriğiyle bilinir. Daha az yemek yeme eğilimi, kilo verme sürecini kolaylaştırabilir.
SIVI ALIMINI DESTEKLER
Limon suyu, su içmeyi daha keyifli hale getirebilir ve böylece günlük su tüketimini artırabilir. Yeterli sıvı alımı, kilo verme ve genel sağlık açısından önemlidir.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Limon suyunun glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerini daha dengeli bir seviyede tutmaya yardımcı olabilir. Ani kan şekeri düşüşleri ve açlık krizlerinin önlenmesi, daha düzenli bir diyet sürdürmenize yardımcı olabilir.
SİNDİRİMİ DESTEKLER
Limon suyu, sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırarak sindirim sistemini destekleyebilir. Düzenli ve sağlıklı bir sindirim, kilo verme sürecinde önemlidir.
TARÇINLI SU
Tarçın, genel kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olur ve daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca vücuttaki yağın yakımını hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.
Malzemeler:
Nasıl yapılır:
TARÇININ FAYDALARI
METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Tarçın, içerdiği bileşiklerin metabolizma hızını artırabileceği düşünülmektedir. Daha hızlı bir metabolizma, daha fazla kalori yakmanıza ve kilo verme çabalarınıza destek olabilir.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Tarçın, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir ve insülin duyarlılığını artırabilir. Kan şekerinin dengeli tutulması, açlık krizlerini önleyerek daha düzenli bir diyet sürdürmenize yardımcı olabilir.
İŞTAHI AZALTIR
Tarçın, iştahı azaltmada yardımcı olabilecek açlık hissini bastıran bir baharat olarak bilinir. Bu sayede daha az yemek yeme eğilimine katkıda bulunabilir.
KARIN YAĞLARINI HEDEF ALIR
Bazı çalışmalar, tarçının özellikle karın bölgesindeki yağ dokusunu azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Karın yağının azaltılması, obezite gibi sağlık sorunları riskini azaltabilir.